Beasts of Satan: история убийственного итальянского сатанинского культа

По статистике сайта вижу, что криминальная история Троицы из западного Мемфиса (Судьи против «сатанистов») пользуется большим успехом, поэтому, пожалуй, есть смысл рассказать еще одну невеселую быль, в которой были ритуальные убийства, наркота, сатанизм, метал-тусовка и откровенная дичь, — а в середине нулевых, когда виновных из группировки Beasts of Satan поймали и осудили, Ватикан инициировал двухмесячный курс Римско-Католического университета, посвященный экзорцизму и дьявольской одержимости, ибо, по мнению священников, сатанизм стал чрезмерно популярен среди молодых итальянцев. А один из попов даже напирал на то, чтобы запретить в стране метал-музыку в принципе. «Если она становится инструментом смерти, ее нужно остановить».

Италия, 2004 год. Заголовки всех газет страны посвящены одному: в Милане арестованы участники то ли музыкальной группы, то ли культа, называющие себя Beasts of Satan, и чем дальше продвигается расследование, тем мрачнее становится их история, обрастая попутно такими деталями, что в 2006-м итальянская полиция создает специальную команду Satan Squad, пытаясь установить, сколько же на самом деле погибло людей, ставших жертвами группировки. По итогу (большинство так и остались недоказанными) остановились на 15.

Преступления начались зимой 1998 года, и крутились они вокруг группы BEASTS OS SATAN, миланского клуба «Midnight», где концентрировалась неформальная молодежь, а также музыканта и лидера «бистов» по имени Andrea Volpe.

В ночь на 18 января после тусовки в клубе пропала молодая пара: 16-летний басист BEASTS OS SATAN Fabio Tollis и его 19-летняя подружка Chiara Marino. Пошли пообщаться с друзьями — и больше их никто никогда не видел.

Как выяснилось спустя шесть лет, Andrea Volpe со своей компанией, в числе которой были Fabio и Chiara (помимо троих вышеупомянутых, присутствовало еще человек семь), отправились после клуба в лес в пригороде Милана. Там они собрались в ритуальный кружок, выпили, приняли наркоты. А затем Volpe объявил, что дьяволу нужна жертва, — и показал на Chiara. Мол, она внешне схожа с Девой Марией.

За подругу, естественно, заступился Tollis, — но ничем не помог. Девушку закололи, пронзив ножом сердце, а парня забили до смерти молотком. Затем, завершая ритуал, в горло обоим затолкали каштановые листья, обмакнули в кровь убитых сигарету и по очереди ее выкурили, объявив, что парочка теперь превратится в зомби. Ребят закопали — и, конечно, не преминули станцевать на их могиле. А родственникам рассказали, что любовники давно планировали сбежать.

После небольшого расследования полиция удовлетворилась версией о побеге. И только отец Фабио Michele Tollis не смог с ней смириться, подозревая, что случилось нечто более мрачное. Он начал собственное расследование.

«Я начал погружаться в метал-субкультуру города, ходить по клубам. Познакомился там с многими людьми, фанатами тяжелой музыки, — и как выяснилось годы спустя, некоторые из них и были убийцами моего сына. Поговаривали, что в клубе орудует сатанинская секта — но я поначалу не принимал это всерьез».

Он писал в фэнзины, размещал объявления в тематической прессе, повсюду искал людей, которые знали его сына и, возможно, могли навести на его след. Он ходил на концерты, на тусовки, на метал-фесты, расспрашивал о Fabio и Chiara, внимательно слушал и документировал все возможные зацепки. За пять лет он познакомился со всеми металхедами Северной Италии, которые когда-либо встречали его сына. Но правды так и не узнал.

Зимой 2004 года погибла 27-летняя Mariangela Pezzotta, бывшая девушка Andrea Volpe и участница Beasts of Satan. Andrea, пригласивший бывшую на ужин с новой подругой, 18-летней Elisabetta Ballarin, напал на нее, выстрелил в горло — но не смог убить, поэтому позвонил другу Nicola Sapone (также из Beasts of Satan) и попросил помощи. Вместе они перевезли девушку в теплицу у дома родителей Ballarin и добивали лопатой. А потом закопали — как выяснилось позднее, все еще живой.

На этот раз полиция обнаружила тело и вскоре вышла на Andrea Volpe.

Когда Andrea арестовали и его имя попало в прессу, Michele Tollis немедленно вспомнил его и отнес в полицию собранные сведения о круге общения обвиняемого. И что эта тусовка, как он полагает, знает об исчезновении его сына больше, чем говорит.

Следователи, вооружившись полученной от отца информацией, принялись «ломать» Volpe. И он сознался. Надеясь, что признание облегчит наказание, он отвел полицию к месту захоронения Marino и Tollis. А также сдал всех своих сообщников.

Volpe приговорили к 30 годам заключения. Sapone, основной исполнитель казни пары, а также соучастник убийства Mariangela, получил пожизненное. Еще несколько человек (включая сообщницу Ballarin) — от 16 до 26 лет заключения.

Никто из них не отказывался от своей вины; равно как никто из них не смог (или не захотел) однозначно сформулировать мотивы преступлений. Среди предполагаемых — ритуальные убийства; навязчивые (во многом спровоцированные приемом наркотиков) идеи лидера группировки Andrea Volpe, который таким образом устранял неугодных ему людей. А одна из адвокатов настаивала на том, что death metal лег на души проблемных подростков и мало-помалу увлек их в опасную игру, которая закончилась трагедией.

В процессе судебного разбирательства участники BEASTS OS SATAN также подозревались в доведении до самоубийства барабанщика группы Andrea Bontade — ибо тот отказывался принимать участие в криминальных делах друзей. В сентябре 1998 года, напившись вусмерть, Andrea погиб, разбив свою машину. Причину смерти классифицировали как суицид.

Позднее группа следователей проверяла причастность секты к следующим эпизодам:

— исчезновение в 1996 году бывшего члена Beasts of Satan по имени Christian Frigerio;

— смерть 21-летнего Andrea Ballarin, друга детства Volpe, в 1999-м: был найден повешенным в колледже;

— загадочный несчастный случай с общим знакомым многих участников Beasts of Satan, 28-летним работником ритуальной службы по имени Angelo Lombardo: в 1999-м мужчина сгорел живьем прямо на кладбище, где работал (сгорел на работе, кхм);

— смерть 26-летнего Doriano Molla в декабре 2000: повешен в лесу;

— смерть 21-летнего друга Nicola Sapone по имени Luca Colombo в 2004-м: найден повешенным;

— смерть 18-летнего Alberto Scaramuzzino в 2004-м: найден в лесу сгоревшим заживо в автомобиле.

Несмотря на признательные показания одного из экс-участников группы, достаточного количества доказательств ни по одному делу собрать не удалось.

Andrea Volpe был освобожден в 2020 году. Он утверждал, что тюрьма привела его к богу, а молитва исцелила душу. Мужчина закончил университетский курс, живет на вилле и, вероятно, уже работает преподавателем.

Elisabetta Ballarin также вышла из тюрьмы и работает в ресторане в северной Италии. Как пишут в прессе, она осознала свои ошибки и пытается начать новую жизнь.

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