Jon Schaffer из ICED EARTH выпущен под залог. Он пробыл в тюрьме 89 дней

Jon Schaffer из ICED EARTH, useставший «метал-штурмовиком» Белого дома и потерявший всю свою группу, проведя в тюрьме 89 дней, выпущен под залог. Музыкант пошел на сделку с судом и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (изначально выдвигалось шесть): препятствование деятельности Конгресса, а также проникновение на закрытую территорию с оружием. За все это вот адвокаты предлагают впилить срок от 3.5 до 4.5 лет тюремного заключения, однако федеральный судья еще не принял решение.

Пока же Джон выпущен — и по его личному требованию находится под программой защиты свидетелей (да, иногда она применяется и по отношению к обвиняемым).

Что теперь ему (не) делать:

— нужно находиться под наблюдением представителей суда Индианы;

— сдать паспорт и другие документы, которые могут позволить выезд за границу;

— находиться в городе Вашингтоне, кроме как для того, чтобы принимать участие в тамошних судебных заседаниях и обсуждениях;

— можно перемещаться по другим штатам, предварительно уведомив контролирующую службу о своих планах;

— нельзя приобретать и хранить оружие или взрывчатые вещества. Имеющееся оружие — сдать.

Ну и, в общем, посмотрим, чем все это закончится.

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