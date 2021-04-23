Jon Schaffer из ICED EARTH выпущен под залог. Он пробыл в тюрьме 89 днейБлог
Jon Schaffer из ICED EARTH, useставший «метал-штурмовиком» Белого дома и потерявший всю свою группу, проведя в тюрьме 89 дней, выпущен под залог. Музыкант пошел на сделку с судом и признал себя виновным по двум пунктам обвинения (изначально выдвигалось шесть): препятствование деятельности Конгресса, а также проникновение на закрытую территорию с оружием. За все это вот адвокаты предлагают впилить срок от 3.5 до 4.5 лет тюремного заключения, однако федеральный судья еще не принял решение.
Пока же Джон выпущен — и по его личному требованию находится под программой защиты свидетелей (да, иногда она применяется и по отношению к обвиняемым).
Что теперь ему (не) делать:
— нужно находиться под наблюдением представителей суда Индианы;
— сдать паспорт и другие документы, которые могут позволить выезд за границу;
— находиться в городе Вашингтоне, кроме как для того, чтобы принимать участие в тамошних судебных заседаниях и обсуждениях;
— можно перемещаться по другим штатам, предварительно уведомив контролирующую службу о своих планах;
— нельзя приобретать и хранить оружие или взрывчатые вещества. Имеющееся оружие — сдать.
Ну и, в общем, посмотрим, чем все это закончится.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 210
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4 комментария
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Jon Schaffer из ICED EARTH выпущен под залог. Он пробыл в тюрьме 89 дней
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> — нельзя приезжать в город Вашингтон, принимать участие в тамошних судебных заседаниях и обсуждениях
Анастасия, как же Вы так? ;)
«Must stay outside of D.C. except for court hearings and meetings with attorneys» — «Должен находиться за пределами округа Колумбия, за исключением судебных слушаний и встреч с адвокатами». ;)
BiOMeX написал(а):
> — нельзя приезжать в город Вашингтон, принимать участие в тамошних судебных заседаниях и обсуждениях
Анастасия, как же Вы так? ;)
«Must stay outside of D.C. except for court hearings and meetings with attorneys» — «Должен находиться за пределами округа Колумбия, за исключением судебных слушаний и встреч с адвокатами». ;)
Просмотрела слово «except» в оригинале, бывает спасибо, исправлено!
новый альбом должен взорвать и вашингтон и байдена!
Тварь написал(а):
новый альбом должен взорвать и вашингтон и байдена!
Байдену достаточно трапа самолета )))