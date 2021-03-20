Serj Tankian
20.03.2021

Три видеоновинки: трагический INSOMNIUM, политический Serj Tankian, а также новая группа Макса Кавалеры

Новинки и новости

Плодотворный конец недели! Сразу три клипа, под которые можно напиться, забыться, повоевать, погрустить или потрясти складочками на боках. Кому что ближе.

Новинка первая, драматическая. Группа INSOMNIUM явила очередную печальную гитарную филигрань в почти восьмиминутном сингле «The Conjurer» — с трагической историей любви, разворачивающейся посреди заснеженных финских пейзажей. Узнаваемо, воздушно, волшебно, пронзительно. Как всегда у INSOMNIUM.

Новинка вторая, олдскульная. Первый сингл проекта GO AHEAD AND DIE, в котором рулит семейный подряд Кавалера: Макс и его сын, Igor Amadeus Cavalera. Трек называется «Truckload Full Of Bodies», альбом Go Ahead And Die выйдет в июне. И прозвучит, наверное, не очень неожиданно для тех, кто хоть как-то знаком с подходами Макса. Дэз-трэш, припанкованно-лихой, нарочито непричесанный звуком, в меру колбасный, с элементами краста и, как не скрывают сами музыканты, приветами раннему CELTIC FROST. Плюс ламповая хоррор-составляющая в клипе — на счастье и увеселение металхедам-олдфагам.

Новинка третья, наэлектризованная. Serj Tankian, недавно вернувшийся с социально-заточенным клипом «Elasticity», выпустил еще одну бойкую песню, «Electric Yerevan», и на этот раз обошелся без эвфемизмов. Видеонарезка, сопровождающая тему (потрясающе SOAD’овскую по звучанию!), включает кадры уличных протестов и боен 2020-2021 — в том числе вспоминая Минск и Москву. Стоит ли упоминать, что в комментариях немедленно разгорелась политота?.. Но такой вот уж он, Серж. Жжет. По-другому не может.

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