GO AHEAD AND DIE
25.10.2023

GO AHEAD AND DIE от семейного подряда Кавалера с клипом про мерзких копов. «Олдскульный панк до мозга костей»

Новинки и новости

Группу GO AHEAD AND DIE пару лет назад создал семейный подряд Max Cavalera с сыном Igor Amadeus Cavalera — которому сейчас 28, который играет в концертных составах CAVALERA CONSPIRACY и SOULFLY, привнося здоровую молодую адреналиновую агрессию и будоражащую социальную повестку в батянины группы.

Дебютник Go Ahead And Die был встречен без грандиозных восторгов, однако музыка эта изначально не претенциозна и, скажем так, жанрова — так что массовый успех ей грозит едва ли и в будущем. Как бы там ни было, пару дней назад вышел второй диск Unhealthy Mechanisms, и в настоящий момент Макс работает над организацией турне GO AHEAD AND DIE в его поддержку.

В качестве вдохновения и, возможно, стимула к ознакомлению предлагаю посмотреть клип про отвратительно-карикатурных грязных копов «Drug-O-Cop», в котором роли тех самых мерзостных тварей в погонах исполнили сами музыканты.

Igor: «Это одна из моих любимейших вещей на диске: большой средний палец в адрес полицейских всего мира, которые превышают свои полномочия и творят зло, пользуясь властью. Этакий олдскульный панк до мозга костей, густо инспирированный d-beat сценой конца 70-х — 80-х».

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3 комментария

  • Валера написал(а):

    Зае бс)) как для панк приколаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Count Grishnak написал(а):

    Не, я такое больше не слушаю, равно как и Метлу или Айрон Мэйден с Соулфлаями и Сепультурами. Вот индастриал блэк послушать под веществами это да, а все эти средние пальцы полицейским, не — мне же не 18 лет, и даже не 28 http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Валера написал(а):

    Ну Фик ее знает, мне тоже уже за 60, нравится иногда покрутить Убей их всех, И правосудие для всех или Число зверя ( они у меня все на виниле ) а ещё Arise опять же. Но мне нравится быть в поиске и некоторые новые вещи ( с поправкой на 21 век ) находить)) И индастриал интересует и даже без вещества))

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