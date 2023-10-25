GO AHEAD AND DIE от семейного подряда Кавалера с клипом про мерзких копов. «Олдскульный панк до мозга костей»Новинки и новости
Группу GO AHEAD AND DIE пару лет назад создал семейный подряд Max Cavalera с сыном Igor Amadeus Cavalera — которому сейчас 28, который играет в концертных составах CAVALERA CONSPIRACY и SOULFLY, привнося здоровую молодую адреналиновую агрессию и будоражащую социальную повестку в батянины группы.
Дебютник Go Ahead And Die был встречен без грандиозных восторгов, однако музыка эта изначально не претенциозна и, скажем так, жанрова — так что массовый успех ей грозит едва ли и в будущем. Как бы там ни было, пару дней назад вышел второй диск Unhealthy Mechanisms, и в настоящий момент Макс работает над организацией турне GO AHEAD AND DIE в его поддержку.
В качестве вдохновения и, возможно, стимула к ознакомлению предлагаю посмотреть клип про отвратительно-карикатурных грязных копов «Drug-O-Cop», в котором роли тех самых мерзостных тварей в погонах исполнили сами музыканты.
Igor: «Это одна из моих любимейших вещей на диске: большой средний палец в адрес полицейских всего мира, которые превышают свои полномочия и творят зло, пользуясь властью. Этакий олдскульный панк до мозга костей, густо инспирированный d-beat сценой конца 70-х — 80-х».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 460
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3 комментария
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Комментарии
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, хит знаменитой рок группы: Europe — Rock the Night
ht…
Eum:
видел Манджини вживую с дримами в Минске, идеальная замена была, как по мне для них. Сидел там в своем киоске и поливал будь здоров. Портной опять будет на себя одеял�…
Зануда:
Валера:
Ну Фик ее знает, мне тоже уже за 60, нравится иногда покрутить Убей их всех, И правосудие для всех или Число зверя ( они у меня все на виниле ) а ещё Arise опять же. Но мне нр…
Артем:
Он прав. Таких групп как slipknot несколько сотен на весь мир. А подавляющее большинство рокеров играет в грязных клубах за 3 копейки и бутылку пива.…
Дмитрий:
Просто компиляция из ранее выходивших бонусами каверов. Надеюсь они их хотя бы пересвели и звук будет монолитен. Иначе такой сборник можно составить самостоятельн…
Count Grishnak:
Не, я такое больше не слушаю, равно как и Метлу или Айрон Мэйден с Соулфлаями и Сепультурами. Вот индастриал блэк послушать под веществами это да, а все эти средние п�…
Ad Noctum:
DimaCar написал(а):
Часть этих песен у них уже где-то всплывала — так или иначе.. я, как минимум, запомнил Burn in Hell и Metal Heart
Да, Burn In Hell шла бонусом к Пюрешке, а Me…
Eum:
Его деньги — его воля куда их спускать, что тут обсуждать-то.…
Валера:
DimaCar:
Часть этих песен у них уже где-то всплывала — так или иначе.. я, как минимум, запомнил Burn in Hell и Metal Heart…
коллапес:
Juris:
Зае бс)) как для панк прикола
Не, я такое больше не слушаю, равно как и Метлу или Айрон Мэйден с Соулфлаями и Сепультурами. Вот индастриал блэк послушать под веществами это да, а все эти средние пальцы полицейским, не — мне же не 18 лет, и даже не 28
Ну Фик ее знает, мне тоже уже за 60, нравится иногда покрутить Убей их всех, И правосудие для всех или Число зверя ( они у меня все на виниле ) а ещё Arise опять же. Но мне нравится быть в поиске и некоторые новые вещи ( с поправкой на 21 век ) находить)) И индастриал интересует и даже без вещества))