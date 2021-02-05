05.02.2021

Премьера клипа Serj Tankian «Elasticity»

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Свежак от Танкяна: 19 марта он выпускает новый мини-альбом Elasticity, клип на титульную вещь которого был представлен буквально полчаса назад. Что любопытно, главную роль в нем сыграла российская актриса беларуского происхождения Александра Бортич — в последние недели часто мелькающая в новостях ввиду активной гражданской позиции по делу Навального и происходящего в России. Сюжет видео также, в общем, об этом: о неравнодушии, стремлении, упрямстве и желании вырваться из системы.

К слову, песни, которые войдут в EP, изначально предназначались для альбома SYSTEM OF A DOWN, но потом в очередной раз что-то пошло не так — и поэтому ожидаем сольник. Что тоже неплохо.

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