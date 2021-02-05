05.02.2021
Премьера клипа Serj Tankian «Elasticity»Новинки и новости
Свежак от Танкяна: 19 марта он выпускает новый мини-альбом Elasticity, клип на титульную вещь которого был представлен буквально полчаса назад. Что любопытно, главную роль в нем сыграла российская актриса беларуского происхождения Александра Бортич — в последние недели часто мелькающая в новостях ввиду активной гражданской позиции по делу Навального и происходящего в России. Сюжет видео также, в общем, об этом: о неравнодушии, стремлении, упрямстве и желании вырваться из системы.
К слову, песни, которые войдут в EP, изначально предназначались для альбома SYSTEM OF A DOWN, но потом в очередной раз что-то пошло не так — и поэтому ожидаем сольник. Что тоже неплохо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
Читайте также:
- Serj Tankian о SYSTEM OF A DOWN: «Мы сейчас дружны как никогда по той причине, что 12 лет не записывали альбомов»
- Серж Танкян бросил SYSTEM OF A DOWN ради «рыбок»
- Serj Tankian: «Делать сейчас альбом SYSTEM OF A DOWN — это как крутить с кем-то роман, когда тебе этого совершенно не хочется»
- SYSTEM OF A DOWN планируют уволить Танкяна? Бас-гитарист прописал Сержу публичную порку
- Serj Tankian планирует «Харакири»
Обновления
-
Erik Rutan официально стал гитаристом CANNIBAL CORPSE. А что там, кстати, Pat O’Brien?
-
Hansi Kürsch ушел из DEMONS & WIZARDS. Принципиально
-
«Хочу быть владычицей морскою!» SOILWORK выпускают фильм «A Whisp Of The Atlantic»
-
Интервью с HORNA. Infection: «Я не столько скучаю по гастрольному пьянству, сколько по сцене»
-
Snowy Shaw пригрозил выпускать по песне каждый месяц. «Золотой век рока 80-х ушел безвозвратно, готов это кто-то принять или нет»
-
На лицо ужасные, но добрые внутри. Блэкари — и не только — без грима, часть два
-
Удивительные израильтяне. Новое видео SUBTERRANEAN MASQUERADE «Ascend»
-
Рок-цитата. Rob Halford: «Мне в этом году 70, и вообще пох на все!»
-
Организатор Hellfest: «Я несколько пессимистично настроен относительно сложившейся ситуации»
-
Лучшие альбомы 2020 года
Добавить комментарий