Пропал гитарист INSOMNIUM Jani Liimatainen

«Многие спрашивают, почему с нами не выступает Jani Liimatainen и каков его статус в команде, — написали на днях INSOMNIUM. — И ответ наш до безобразия прост: мы уже очень давно не знаем, где он находится, и не можем связаться никакими способами.

Мы не писали об этом раньше, потому что не теряли надежды. Все-таки Jani хороший наш друг, а также ценный член команды. И мы ждали, пока он сам объявится, объяснит ситуацию — нам и его фэн-аудитории.

Но, похоже, дороги наши разошлись. Поэтому с настоящего момента INSOMNIUM продолжит существовать как квартет, а на концертах появятся сессионные музыканты: Ville Friman на финских, Brandon Ellis (THE BLACK DAHLIA MURDER) и Nick Cordle (OMNIUM GATHERUM) в будущем американском туре. Мы желаем Jani всего хорошего, а также благодарим за годы в INSOMNIUM».

В соцсетях в последний раз Liimatainen объявлялся прошлой осенью в туре со STRATOVARIUS, где он выступал в почетной гостевой бас-роли (также он играет в группах THE DARK ELEMENT и CAIN’S OFFERING, но никто из них обновлений не постил). Под последним фото много вопросов — мол, куда ты пропал? Все ли вообще хорошо? Отзовись, аааа.

В треде на Reddit народ также обсуждает пропажу и надеется на лучшее. Ну и мы надеемся. Что просто запил, например. В своем старом-престаром глупом бложике музыкант писал, что любит недорогое бухло и доступных женщин — так, может, пора сделать рейд по борделям?..

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