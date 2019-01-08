Суицидальный пост на фб вокалиста GOREPHILIA: «Я выдавал себя за того, кем не являюсь. Пора все это прекратить»

Социальные сети в наши дни — это способ и создать группу, и распустить, и уволить кого-либо, и довести до истерики, и облечь самого себя в жизнь, которой ты не живешь. А для некоторых — попрощаться со всем миром. Так, чтобы насовсем. Вечером третьего декабря самовольно ушел из жизни вокалист финской группы GOREPHILIA Henri Kuula. Группа об этом опубликовала небольшую заметку — был, мол, уникальный человек, истый меломан, редкий вокалист; однако страдал психическими неполадками, которые привели к печальному финалу. Сегодня же демоны фб бросили в мою ленту ту самую последнюю записку от Генри.

«Прошу прощения у всех, с кем я встречался и общался. Я был конченным торчком и алкашом большую часть последних 10 лет. Я воровал вещи у друзей и крал на работе. Я предал семью и друзей, чтобы иметь возможность принимать наркотики. Поэтому я был таким отстраненным.

Я обижал женщин, и неоднократно, пользуясь статусом «человека сцены». Я делал это, чтобы скрыть свою мужскую несостоятельность.

Эта тропа, а также моя зависимость от наркоты, алкоголя, табака и прочего должны прерваться.

Многие обращались и относились ко мне с уважением, но на деле я дурной человек. От таких лучше держаться как можно дальше.

Будучи низкопробной гнидой, я никогда не приму участие в Блэк-метал группе, а также буду всячески избегать музыкантов и всех, кто имеет отношение к сцене. У меня нет силы воли, чтобы играть Блэк-метал, и не будет никогда. Долгое время я выдавал себя за того, кем не являюсь. Пора все это прекратить.

Прощайте».

22 января Henri мог отметить 30-летие. Но нет.