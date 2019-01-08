Суицидальный пост на фб вокалиста GOREPHILIA: «Я выдавал себя за того, кем не являюсь. Пора все это прекратить»

Социальные сети в наши дни — это способ и создать группу, и распустить, и уволить кого-либо, и довести до истерики, и облечь самого себя в жизнь, которой ты не живешь. А для некоторых — попрощаться со всем миром. Так, чтобы насовсем. Вечером третьего декабря самовольно ушел из жизни вокалист финской группы GOREPHILIA Henri Kuula. Группа об этом опубликовала небольшую заметку — был, мол, уникальный человек, истый меломан, редкий вокалист; однако страдал психическими неполадками, которые привели к печальному финалу. Сегодня же демоны фб бросили в мою ленту ту самую последнюю записку от Генри.
«Прошу прощения у всех, с кем я встречался и общался. Я был конченным торчком и алкашом большую часть последних 10 лет. Я воровал вещи у друзей и крал на работе. Я предал семью и друзей, чтобы иметь возможность принимать наркотики. Поэтому я был таким отстраненным.
Я обижал женщин, и неоднократно, пользуясь статусом «человека сцены». Я делал это, чтобы скрыть свою мужскую несостоятельность.
Эта тропа, а также моя зависимость от наркоты, алкоголя, табака и прочего должны прерваться.
Многие обращались и относились ко мне с уважением, но на деле я дурной человек. От таких лучше держаться как можно дальше.
Будучи низкопробной гнидой, я никогда не приму участие в Блэк-метал группе, а также буду всячески избегать музыкантов и всех, кто имеет отношение к сцене. У меня нет силы воли, чтобы играть Блэк-метал, и не будет никогда. Долгое время я выдавал себя за того, кем не являюсь. Пора все это прекратить.
Прощайте».
22 января Henri мог отметить 30-летие. Но нет.
Вот это плохо, таланты очень чувствительны, воспринимают все близко к душе, любить музыку и быть меломаном ключевое слово — любовь! Тру это хорошо или плохо — то есть хорошо для тру, но в жизни сложнее и надо абстрагироваться от этого! В другой мир всегда успеется, а в этом надо жить и любить! Не имею в виду религию, стили музыки, образ жизни и цель её, тема очень сложная, надо жить пока живёшь в мире этом!
Очень серьезно, 90% фанатов просто слушают для адреналина музыку в перерыве между работой, спортом, бухлом, в общем обычной жизнью, а артисты этим живут и умирают.
Изначально блэк, дэт не подразумевают радости, любви, это анти, выявление зла и освобождение от него, выражение и снятие агрессии, которая есть в нас животных, но некоторые воспринимают это слишком близко, все таки музыка лишь часть жизни, одна из форм искусства, не надо быть фанатиком, главное жизнь и любовь, дети, семья, радость секса, семьи, денег, любви, жизни!
Блять дед Аким нажрался, сам не люблю таких как я, тех кто учит жизни, не скажи как мне как жить и я не скажу куда тебе пойти чмо неудачное глупое!
Не знаю как удалить все что написал, не получается и как в пословице — слово не воробей, вылетит не поймаешь. Хорошей музыки всем для души, каждому свое! Аминь!