Как стать суперзвездой и собирать залы без фанатов и критиков. Пособие от группы THREATIN

Если очень хочется стать рок-звездой, но нет времени собирать группу, писать хорошие песни, искать лейблы, подбадривать журналистов, снимать клипы и прочее промо-дерьмо, есть варианты быстрее. Скажем, предложить халтурку толковым композиторам и набрать достаточно именитых, но не сильно затратных сессионщиков из числа метал-профи. Воплотить драматический образ с трушным и чуть страдальческим ореолом. Получится MYRKUR. Но хотя это… долго. Да и до мировых площадок пока далеко. Иной способ, вполне достойный Остапа Ибрагимовича, воплотил в жизнь американец Jered Threatin, который решил: если сильно надо, то можно… всех обмануть.

Итак. Некоторое время назад там и тут стали попадаться новости о феноменальном успехе начинающей группы THREATIN из Лос-Анджелеса. Мол, за рекордные сроки она набрала впечатляющую фан-базу и тучи последователей во всех соцсетях. Собрала миллионы просмотров на YouTube, получила место на лейбле, а также, спешно забронировав европейский тур, быстро продала билеты и выступила при полном аншлаге. В общем, как GRETA VAN FLEET, но, возможно, даже успешнее. А, да. Еще взяла пачку музыкальных наград. Не важно, каких.

Проблема во всей этой мотивирующей истории только одна. Все это неправда от начала и до конца. Черт, да и группы-то как таковой вовсе нет — просто музыкант-аферист по имени Jered Threatin с энной суммой денег, пониманием сетевого продвижения, монтажа, а также невероятным желанием прославиться. Что, в общем-то, по итогу и получилось. «Самый крупный музыкальный фейк пятилетки». Не так уж, если подумать, и мало.

Итак, в свой актив длинноволосый блондин записал на сегодня вот что:

1. Десятки тысяч фанатов в фб и инстаграм; десятки, сотни тысяч, миллион просмотров на youtube. (Боты, накрутки, фейковые аккаунты.)

2. Собственное букинг агентство Stageright Booking. (Выдуманное.)

3. Модный лейбл Superlative Music Recordings. (Фейк.)

4. Страница с перечислением наград и заслуг в википедии. (Выпилена модераторами.)

5. Новостной сайт, выдавший группе титул «The Winner of the 2017 Artist of the Year Award». (Сайт новый, явно собственного изготовления, все материалы — копипейст.)

6. Мировой тур с аншлаговыми концертами в модных клубах европейских столиц. (Монтаж на «live»-съемках, изображение беснующейся толпы. На деле: на концерты пришло по два-три человека.)

Как видите, работа была проведена немалая — однако мегауспешные гастроли в итоге сорвали наглые дотошные владельцы одного из британских клубов, зашедшие проверить, как обстоят дела с концертом, предпродажи на который, по словам Джереда, составили около 300 билетов. По итогу в зале обнаружилось три калеки — ну и мужики из жалости остались посмотреть, что же там на сцене играет. После концерта половина «группы» (т.е. приглашенные сессионные музыканты) сказали, что больше во всем этом не участвуют.

Другой концерт просто отменили.

На третий купили один билет — при заверениях «мастермайнда», что вечером будет солдаут.

Как поведали владельцы клубов, аренда была предоплачена — то есть, по сути «букинг-агент» купил площадки в качестве репетиционной точки для THREATIN. Ну и основы для будущих видеороликов. Которые выглядят так.

Комментарии под «фан-видео» достойны особого внимания. Жаль только, стараниями MetaSucks, metro.co.uk, Metalinjection, NME и прочих-прочих, мыльный пузырь получил сегодня пробоину величиной с Большой каньон. Хотя если говорят и пишут — это тоже ведь популярность. Однако желанная ли?