jim durkin died
12.03.2023

Умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin

Блог

Грустные дни для адептов трэш-метала. Сначала погиб 45-летний драммер ARTILLERY Josua Madsen — музыкант шел вечером 8 марта после репетиции по обочине проселочной неосвещенной дороги и был сбит автобусом.

artillery drammer died

Затем стало известно, что в тот же день, 8 марта умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin — группы, которая в силу разных обстоятельств не вошла в пантеон мирового трэша, оставшись более-менее андеграундной, хотя альбом Darkness Descends 1986-го года, вне сомнений, явился знаковым как для жанра, и для метала в целом, в не меньшей степени, чем, скажем, работы SLAYER того же периода.

DARK ANGEL ничего не выпускали с 1991 года — десять лет назад они объявили, что собираются вернуться в музыкальный строй, давали время от времени концерты и анонсировали альбом на 2023-й. До чего Джим, увы, не дожил. Ему было 58 лет, причина точно не называется, однако, похоже, музыканта забрала какая-то болезнь.

Очень жаль. Слишком рано. R.I.P.

Количество просмотров: 224

Читайте также:

2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлического.

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлического.

    Ну как-то так получилось. Всех жалко, на самом деле. Хорошие полезные люди умирают, а всякие мудаки здравствуют и хоть бы что.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *