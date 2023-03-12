Умер гитарист DARK ANGEL Jim DurkinБлог
Грустные дни для адептов трэш-метала. Сначала погиб 45-летний драммер ARTILLERY Josua Madsen — музыкант шел вечером 8 марта после репетиции по обочине проселочной неосвещенной дороги и был сбит автобусом.
Затем стало известно, что в тот же день, 8 марта умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin — группы, которая в силу разных обстоятельств не вошла в пантеон мирового трэша, оставшись более-менее андеграундной, хотя альбом Darkness Descends 1986-го года, вне сомнений, явился знаковым как для жанра, и для метала в целом, в не меньшей степени, чем, скажем, работы SLAYER того же периода.
DARK ANGEL ничего не выпускали с 1991 года — десять лет назад они объявили, что собираются вернуться в музыкальный строй, давали время от времени концерты и анонсировали альбом на 2023-й. До чего Джим, увы, не дожил. Ему было 58 лет, причина точно не называется, однако, похоже, музыканта забрала какая-то болезнь.
Очень жаль. Слишком рано. R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 224
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Комментарии
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда.…
Merzbow:
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлич…
Другой Александр:
Ignis — Malum. Блэк метал из Екатеринбурга. Круто. ИМХО один из лучших альбомов в жанре за прошлый год.
https://ignis.bandcamp.com/album/malum…
Дед Аким:
Алексей:
народ,оставьте политику в покое. Что касается данного ансамбля,то ничего особенного, кроме тощих сисек и того что вокалёр чем-то схож с главным актёром из фильма че…
Алексей:
Дичь…
Pat:
Тварь:
Там Джим Даркин умер… все, никакого больше Темного Ангела…
Начали уходить легенды трэша
…
m8ng8l:
Дед Аким:
No! написал(а):
Очень жаль, что не ценил то время. Это моя юность. Я уже стар, моя жизнь прошла, смерть близка По моему это красавица , Юлия Паршута шикарная, го…
Дед Аким:
No! написал(а):
Очень жаль, что не ценил то время. Это моя юность. Я уже стар, моя жизнь прошла, смерть близка
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No!:
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Ad Noctum:
Кстати о Dissection. Неугомонные Downcross очередной сингл выпустили
Downcross — Repulsive Kvlt Invertebrata
https://www.yo…
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлического.
Merzbow написал(а):
странно Настя, ты иногда упоминаешь не металлистов типа Флинта, но то, что в мае умер Альбин Юлиус -ни слова. А человек то ого-го для андеграунда. Пускай и не металлического.
Ну как-то так получилось. Всех жалко, на самом деле. Хорошие полезные люди умирают, а всякие мудаки здравствуют и хоть бы что.