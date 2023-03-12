Умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin

Грустные дни для адептов трэш-метала. Сначала погиб 45-летний драммер ARTILLERY Josua Madsen — музыкант шел вечером 8 марта после репетиции по обочине проселочной неосвещенной дороги и был сбит автобусом.

Затем стало известно, что в тот же день, 8 марта умер гитарист DARK ANGEL Jim Durkin — группы, которая в силу разных обстоятельств не вошла в пантеон мирового трэша, оставшись более-менее андеграундной, хотя альбом Darkness Descends 1986-го года, вне сомнений, явился знаковым как для жанра, и для метала в целом, в не меньшей степени, чем, скажем, работы SLAYER того же периода.

DARK ANGEL ничего не выпускали с 1991 года — десять лет назад они объявили, что собираются вернуться в музыкальный строй, давали время от времени концерты и анонсировали альбом на 2023-й. До чего Джим, увы, не дожил. Ему было 58 лет, причина точно не называется, однако, похоже, музыканта забрала какая-то болезнь.

Очень жаль. Слишком рано. R.I.P.

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