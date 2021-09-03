Причиной смерти Sean Malone из CYNIC было самоубийство

В декабре прошлого года стало известно о внезапной смерти талантливейшего музыканта, мультиинструменталиста, бас-гитариста CYNIC Sean Malone, осиротившего прог-метал сцену. Причину тогда не назвали — однако то один музыкант, то другой в соцсетях оговаривались, что, возможно, Шон покончил с собой.

И вот сегодня Paul Masvidal, единственный оставшийся участник CYNIC, опубликовал душевное заявление. «После того, как мой друг и товарищ по группе Sean Malone умер в конце 2020, многие люди принялись публично обсуждать обстоятельства его смерти. Я хранил молчание, пытаясь справиться со своим горем, а также из уважения к его памяти. Тем не менее, слухи продолжали распространяться, и теперь считаю своим долгом рассказать все, что знаю, ибо творчество моего друга затронуло души и жизни многих людей — и им нужно чувство некоего завершения.

Итак, 7 декабря 2020 Malone совершил суицид в Ларго (штат Флорида) в доме своей матери. Она умерла в 2018 году, до этого тяжело болела, и Шон был единственным, кто о ней заботился в тяжкий последний год.

Затем в январе 2020 мы внезапно потеряли Sean Reinert. В совокупностью с болезнью и кончиной матери эта смерть обрушилась на Шона двойным эмоциональным ударом.

После того, как умерла его мать, мы часто разговаривали, переписывались на разные темы, будь то горе, утрата или будущее CYNIC. Я уговорил его переехать в Калифорнию, пожить со мной, чтобы друг смог подняться на ноги и начать новую жизнь, что он и сделал. И со временем я заметил, как в Malone снова проснулось чувство жизнелюбия, воодушевление, которого раньше в нем даже не наблюдал.

Ему стало снова хорошо и интересно в этом мире, мы работали над новой музыкой — и он даже начал давать частные уроки игры на бас-гитаре. А затем пришла пандемия. Все закрылось — и Шон закрылся вместе с окружающим миром. Снова стал переживать, грустить об умерших; внутренний свет начал гаснуть.

Затем дела приняли неожиданный поворот. Одной летней ночью он просто исчез. Я ему звонил, оставлял сообщения, писал сообщения, искал через общих знакомых — но никто вообще ничего не слышал. Никакого ответа. Он ушел от этого мира. И моя надежда, что человеку просто нужно побыть наедине с собой, собраться и пережить все, что его мучало, обернулась сердечной болью 7 декабря.

Сейчас, рассказывая о его смерти, я хочу, помимо прочего, также отдать трибьют его жизни, поделившись одним из прекраснейших и наиболее лиричных моментов, когда-либо записанных с его участием; треком «Integral», который фэны еще не слышали и который был записан через несколько лет после релиза EP CYNIC Re-Traced.

Помните об этом гениальном музыканте, читайте о нем и его достижениях на страничке википедии, слушайте».

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