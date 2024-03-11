blake harrison rip
11.03.2024

R.I.P. Blake Harrison (PIG DESTROYER, HATEBEAK)

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Плохая новость для американской экстрим-сцены. В возрасте 48 лет умер мультиинструменталист Blake Harrison, 18 лет отвечавший за сэмплово-клавишно-нойзовую составляющую PIG DESTROYER. Также Блэйк был одним из создателей, аранжировщиком и исполнителем различных партий оригинальной команды HATEBEAK (той самой с попугаем на вокале), плюс, помимо многочисленных коллабораций, мутил сольный проект TENTACLES OF GOD, посвященный Лавкрафту.

Как написала подруга музыканта, умер он внезапно от остановки сердца, после небольшой медицинской процедуры, однако долгое время имел проблемы со здоровьем, в том числе боролся с онкологией.

R.I.P.

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