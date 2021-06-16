Умер вокалист FLESHCRAWL Sven Gross

Еще одна метал-смерть в 2021-м: 44-летний вокалист немецкой дэзовой группы FLESHCRAWL Sven Gross, певший в ней с самого 1997-го, проиграл битву с раком, диагностированным в прошлом году.

Грустное известие принес друг и сооснователь группы, драммер Bastian Herzog:

Svenson

Трудно найти правильные слова в подобных ситуациях. Если вообще возможно.

Лично мне по-настоящему тяжко смириться…

Мы знакомы более 25 лет.

И не так уж много среди этих 25 лет было дней, когда мы не встречались — за болтовней, сочинением музыки и обсуждением планов, сидя в гримерках в ожидании выступлений, на репетициях, пьянках, тусовках, концертах, барбекю, в путешествиях, где угодно…

Твоя смерть оставила гигантскую дыру в моем сердце, которую невозможно заделать…

Но спасибо за то, что был мне истинным другом; а кроме того, одним из чудеснейших представителей человечества; также крутейшим и легендарным фронтменом, вокалистом FC и коллегой по группе!

Честно, всегда с удовольствием наблюдал, как ты, будто берсерк, воин дэз-метала, бушевал на сцене — в то время, как я выколачивал дерьмо из барабанной установки, сидя позади.

Спасибо за офигенное время!

Ты всегда жил по полной, на максимуме — так что, где бы ты ни был сейчас, продолжай!

Однажды мы дадим рока вместе — на Той стороне.

И я, конечно, захвачу с собою пивка.

Мои глубочайшие соболезнования жене Свена Дани, а также всем их родственникам.

#F**kCancer