Умер вокалист FLESHCRAWL Sven GrossБлог
Еще одна метал-смерть в 2021-м: 44-летний вокалист немецкой дэзовой группы FLESHCRAWL Sven Gross, певший в ней с самого 1997-го, проиграл битву с раком, диагностированным в прошлом году.
Грустное известие принес друг и сооснователь группы, драммер Bastian Herzog:
Svenson
Трудно найти правильные слова в подобных ситуациях. Если вообще возможно.
Лично мне по-настоящему тяжко смириться…
Мы знакомы более 25 лет.
И не так уж много среди этих 25 лет было дней, когда мы не встречались — за болтовней, сочинением музыки и обсуждением планов, сидя в гримерках в ожидании выступлений, на репетициях, пьянках, тусовках, концертах, барбекю, в путешествиях, где угодно…
Твоя смерть оставила гигантскую дыру в моем сердце, которую невозможно заделать…
Но спасибо за то, что был мне истинным другом; а кроме того, одним из чудеснейших представителей человечества; также крутейшим и легендарным фронтменом, вокалистом FC и коллегой по группе!
Честно, всегда с удовольствием наблюдал, как ты, будто берсерк, воин дэз-метала, бушевал на сцене — в то время, как я выколачивал дерьмо из барабанной установки, сидя позади.
Спасибо за офигенное время!
Ты всегда жил по полной, на максимуме — так что, где бы ты ни был сейчас, продолжай!
Однажды мы дадим рока вместе — на Той стороне.
И я, конечно, захвачу с собою пивка.
Мои глубочайшие соболезнования жене Свена Дани, а также всем их родственникам.
#F**kCancer
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 171
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5 комментариев
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Умер вокалист FLESHCRAWL Sven Gross
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»Твоя смерть оставила гигантскую дыру в моем сердце, которую невозможно заделать…»
Злая ирония;люди играющие death шокированы этим же самым ‘death’… когда дело дошло до реалий.RIP.
Лучше бы лесли найф умер вместо него
мда…ветераны потихоньку начали умирать. Чертов рак.
Zxcv написал(а):
Лучше бы лесли найф умер вместо него
Лучше б ты сдох ещё в маме, дебил.
Кэп написал(а):
Zxcv написал(а):
Лучше бы лесли найф умер вместо него
Лучше б ты сдох ещё в маме, дебил.
Я тебя не оскорблял. Может, в суд на тебя подать?