sven grossFleshcrawl
16.06.2021

Умер вокалист FLESHCRAWL Sven Gross

Блог

Еще одна метал-смерть в 2021-м: 44-летний вокалист немецкой дэзовой группы FLESHCRAWL Sven Gross, певший в ней с самого 1997-го, проиграл битву с раком, диагностированным в прошлом году.

Грустное известие принес друг и сооснователь группы, драммер Bastian Herzog:

Svenson

Трудно найти правильные слова в подобных ситуациях. Если вообще возможно.
Лично мне по-настоящему тяжко смириться…
Мы знакомы более 25 лет.
И не так уж много среди этих 25 лет было дней, когда мы не встречались — за болтовней, сочинением музыки и обсуждением планов, сидя в гримерках в ожидании выступлений, на репетициях, пьянках, тусовках, концертах, барбекю, в путешествиях, где угодно…
Твоя смерть оставила гигантскую дыру в моем сердце, которую невозможно заделать…

Но спасибо за то, что был мне истинным другом; а кроме того, одним из чудеснейших представителей человечества; также крутейшим и легендарным фронтменом, вокалистом FC и коллегой по группе!
Честно, всегда с удовольствием наблюдал, как ты, будто берсерк, воин дэз-метала, бушевал на сцене — в то время, как я выколачивал дерьмо из барабанной установки, сидя позади.
Спасибо за офигенное время!

Ты всегда жил по полной, на максимуме — так что, где бы ты ни был сейчас, продолжай!
Однажды мы дадим рока вместе — на Той стороне.
И я, конечно, захвачу с собою пивка.

Мои глубочайшие соболезнования жене Свена Дани, а также всем их родственникам.

#F**kCancer

R.I.P.

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5 комментариев

  • GastriT написал(а):

    Ещё одна жертва ёбаной болячки.Что ни месяц-то некролог.

    »Твоя смерть оставила гигантскую дыру в моем сердце, которую невозможно заделать…»

    Злая ирония;люди играющие death шокированы этим же самым ‘death’… когда дело дошло до реалий.RIP.

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  • Zxcv написал(а):

    Лучше бы лесли найф умер вместо него

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  • Eum написал(а):

    мда…ветераны потихоньку начали умирать. Чертов рак.

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  • Кэп написал(а):

    Zxcv написал(а):
    Лучше бы лесли найф умер вместо него
    Лучше б ты сдох ещё в маме, дебил.

    >>>
  • Zxcv написал(а):

    Кэп написал(а):
    Zxcv написал(а):
    Лучше бы лесли найф умер вместо него
    Лучше б ты сдох ещё в маме, дебил.

    Я тебя не оскорблял. Может, в суд на тебя подать?

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