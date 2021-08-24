От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner

От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric WagnerБлог
Eric Wagner, культовейший вокалист раннедумовой тусовки, певший на почти всех релизах TROUBLE, а также в сформированной позднее (по следам того же TROUBLE) группе THE SKULL, скончался от пневмонии, вызванной ковидом, — который в США снова набрал мощные обороты. На лето-осень был назначен тур THE SKULL в компании с THE OBSESSED, однако когда ситуация с вирусом на юге начала ухудшаться, Вагнер и компания отложили большие гастроли до лучших времен. Что, к сожалению, не помогло.
Оказалось, что аккурат перед выступлением на фестивале Psycho Las Vegas в четверг трое из четырех участников THE SKULL получили положительные ковид-результаты, и если двое отделались небольшими проблемами, то старший из компании, 62-летний Эрик был госпитализирован с пневмонией — и спустя несколько дней скончался.
В такие моменты не хочется читать морали, но искренне непонятно, чем руководствуются возрастные музыканты, ездящие на фестивали и в туры, будучи не вакцинированными. Личные антиваксерские убеждения, вера в свой организм и иммунитет, что-то еще? Если б Wagner принял на этот счет другое решение, то наверняка остался бы жить. (К слову, по сравнению с прошлым годом количество ковидных смертей среди музыкантов заметно увеличилось, смотрите… и, конечно, не хотелось бы, чтобы список продолжал пополняться).
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 222
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