SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA продолжат играть после смерти David Andersson

SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA продолжат играть после смерти David AnderssonБлог
David Andersson — гитарист, один из основных композиторов SOILWORK (в последние 10 лет) и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA (с начала существования) — умер 14 сентября в возрасте 47 лет. Что случилось, коллеги не сообщили — однако фраза некролога «к сожалению, алкоголь и психическое заболевание забрали его у нас» намекает на неприятные и не очень естественные обстоятельства.
«Сегодня исполняется ровно месяц с выпуска альбома Övergivenheten, последней работы Дэвида с нами, — написали SOILWORK. — Он вложился в нее по максимуму, и все вместе мы создали нечто особенное. В свете случившейся на прошлой неделе трагедии хотели бы уверить, что мы намерены продолжать творческую историю группы, презентовать Övergivenheten фэнам вживую, показывать новые вещи на концертных площадках мира в память о Дэвиде.
Благодарим всех за соболезнования и добрые слова, а также прекрасные воспоминания, связанные с нашей группой и Дэвидом. Спасибо всем за сочувствие и понимание».
Заявление последовало также от имени THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. «14 сентября 2022 — дата, которую мы никогда не забудем. Наш гитарист David Andersson закрыл глаза навсегда. В течение некоторого времени мы предполагали, что этот день вскоре настанет, и боялись его. Наши сердца полны скорби.
Когда Björn (Björn «Speed» Strid, вокалист — прим.авт.) навещал Дэвида в больнице в последний раз, тот благословил его продолжать музыкальное путешествие, которое мы все вместе стартовали 12 лет назад.
В честь Дэвида мы назовем будущий тур «Death to false AOR». Ему б это точно понравилось, ибо если и было что-то, что он ненавидел, — так это фальшивый и неискренний AOR».
В память о талантливом человеке, с какими бы демонами он ни связался, — одна из песен его авторства из последнего SOILWORK. RIP.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 152
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SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA продолжат играть после смерти David Andersson
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