andrea haugen
17.10.2021

В Конгсберге «норвежским лучником» убита Andrea ‘Nebel’ Meyer

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Она же Andrea Haugen — причем некоторые метал-СМИ, стараясь, чтобы кликали на заголовки быстрее и чаще, написали про нее просто: бывшая «жена гитариста EMPEROR». Тем не менее, несправедливо сводить все заслуги Андреа — личности творческой, многогранной и, безусловно, талантливой, лишь к тому, что она когда-то была женой Samoth’a и родила ему дочку.

Музыкально Andrea — прежде всего HAGALAZ’ RUNEDANCE (наименее мрачный и наиболее доступный из проектов певицы, всегда тяготевшей к мистическому мрачному нью-эйджу и дарк фолку; HAGALAZ’ RUNEDANCE, особенно Frigga’s Web, на фоне прочего ее творчества безмятежен, воздушен и неофолково-нежно-субтилен). В миру — специалистка по скандинавской мифологии, северному язычеству, автор книги «The Ancients Fire of Midgard» (почитать можно здесь, написано просто и увлекательно, скорее не с энциклопедической, а аналитической точки зрения; в интро женщина кое-что рассказывает о себе и своих взглядах на мир), сборников поэзии и рассказов, сценариев к фильмам ужасов и (внезапно) сатирическим комедиям.

«..Многие вещи, которые делали «обычные» люди, с детства не имели значения для меня. Меня всегда отталкивало неуважение, с которым люди относятся к природе и к животным. Да и к другим людям тоже. Я всегда болезненно реагировала на грубое поведение на улице. И чувствовала себя не от мира сего».

..И вот 13 октября какой-то уродский псих, повернувшийся на исламе, убил на улице, совершенно ни за что, эту чудную необычную женщину (она оказалась одной из пяти жертв теракта). Ужасно несправедливо.

R.I.P. Andrea. Да хранят валькирии твою душу.

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8 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Эту новость узнал через Cold Meat Industry. В тех кругах- прежде всего Aghast, а не HR. Но это лирика. Всё таки разноплановая тётя была. Даже с Дэвидом Линчем пересекалась(именно он её натолкнул создать aghast manor).
    Интересно будет почитать об этой трагедии отзывы разных людей от мира блек-фолк-дарк эмбиент/

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Эту новость узнал через Cold Meat Industry. В тех кругах- прежде всего Aghast, а не HR. Но это лирика. Всё таки разноплановая тётя была. Даже с Дэвидом Линчем пересекалась(именно он её натолкнул создать aghast manor).
    Интересно будет почитать об этой трагедии отзывы разных людей от мира блек-фолк-дарк эмбиент/

    Что бы ни писали, главное, чтобы не в формате «EMPEROR Guitarist’s Ex-Wife», вообще без упоминания каких-либо групп и рассказом, по сути, про преступление, а не про нее: https://www.blabbermouth.net/news/emperor-guitarists-ex-wife-among-five-people-killed-in-norway-bow-and-arrow-attack

    >>>
  • Тварь написал(а):

    вообще, норвежская полиция последние полгода…
    То застрелили, впервые за 10+ лет чувака, который, размахивая оружием, угрожал людям на улице.
    То всплыли дела по изнасилованию и убийству девушки в 1996м году — 25 лет прошло и тут генэкспертиза выявила новые подробности (неделю в новостях эту тему полоскали).
    То вигго кристиансен вышел (причем подельник его вышел 2 года назад и, сменив имя, успешно скрыт по программе защиты). этот тот самый хер, который 21 года назад изнасиловал и убил 2х девчонок 8 и 10 лет, что ли. И только спустя 2 месяца установили за ним допнадзор

    Конкретно этого чела за целый список дел можно было закрыть, но нет.
    Не важно, что его сдал еще в лет 5 назад его лучший друг и он угрожал убийством своей сестре, если не ошибаюсь (хз, не помню подробностей, а слушать репортаж с места событий на 2,5 часа слегка лень)

    Ну да, вот такие дела. Огнестрел в стране не продают, так лук достанетhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Злюся http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

    >>>
  • Juris написал(а):

    R.I.P. Andrea

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  • Juris написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Эту новость узнал через Cold Meat Industry. В тех кругах- прежде всего Aghast, а не HR. Но это лирика. Всё таки разноплановая тётя была. Даже с Дэвидом Линчем пересекалась(именно он её натолкнул создать aghast manor).
    Интересно будет почитать об этой трагедии отзывы разных людей от мира блек-фолк-дарк эмбиент/

    Что бы ни писали, главное, чтобы не в формате «EMPEROR Guitarist’s Ex-Wife», вообще без упоминания каких-либо групп и рассказом, по сути, про преступление, а не про нее: https://www.blabbermouth.net/news/emperor-guitarists-ex-wife-among-five-people-killed-in-norway-bow-and-arrow-attack
    как раз нормальная «жёлтая» статья и все муз.регалии Небельхексы там вполне перечисленыhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
    да ради боха, заголовки как сокращать их личное корреспондентское дело — понятно что Emperor «рекламировать» смысла нет, с др.стороны и по этой же причине в шапку ставить её проекты вместо Императора тожеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif какая теперь разница… кому надо её заслуги и так помнят и чтятhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif R.I.P.

    >>>
  • Stranger написал(а):

    > Тем не менее, несправедливо сводить все заслуги Андреа — личности творческой, многогранной и, безусловно, талантливой, лишь к тому, что она когда-то была женой Samoth’a и родила ему дочку.

    Может, всё-таки не «родила ему», а просто родила им обоим, в том числе и себе? Потому что ваша формулировка как-то по-скотски звучит, тем более в вашем контексте. Правильно топите за адекватный заголовок, кстати.

    > какой-то уродский псих, повернувшийся на исламе

    Склонность к терактам имеют представители радикального ислама, который ничего общего не имеет с исламом в целом, поэтому не надо смешивать эти понятия и винить религию. Ну и да, пишите корректнее.

    >>>
  • Stranger написал(а):


    да ради боха, заголовки как сокращать их личное корреспондентское дело — понятно что Emperor «рекламировать» смысла нет, с др.стороны и по этой же причине в шапку ставить её проекты вместо Императора тоже какая теперь разница… кому надо её заслуги и так помнят и чтят R.I.P.

    Есть разница, так как в одном случае ты пишешь о человеке как о самодостаточной личности, способной на свое собственное творчество, а в другом — просто как о «вещи», «известной» исключительно фактом замужества/женитьбы, так что не стоит таких комментариев писать, если не понимаете сути претензии.

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