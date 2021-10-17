В Конгсберге «норвежским лучником» убита Andrea ‘Nebel’ Meyer

Она же Andrea Haugen — причем некоторые метал-СМИ, стараясь, чтобы кликали на заголовки быстрее и чаще, написали про нее просто: бывшая «жена гитариста EMPEROR». Тем не менее, несправедливо сводить все заслуги Андреа — личности творческой, многогранной и, безусловно, талантливой, лишь к тому, что она когда-то была женой Samoth’a и родила ему дочку.

Музыкально Andrea — прежде всего HAGALAZ’ RUNEDANCE (наименее мрачный и наиболее доступный из проектов певицы, всегда тяготевшей к мистическому мрачному нью-эйджу и дарк фолку; HAGALAZ’ RUNEDANCE, особенно Frigga’s Web, на фоне прочего ее творчества безмятежен, воздушен и неофолково-нежно-субтилен). В миру — специалистка по скандинавской мифологии, северному язычеству, автор книги «The Ancients Fire of Midgard» (почитать можно здесь, написано просто и увлекательно, скорее не с энциклопедической, а аналитической точки зрения; в интро женщина кое-что рассказывает о себе и своих взглядах на мир), сборников поэзии и рассказов, сценариев к фильмам ужасов и (внезапно) сатирическим комедиям.

«..Многие вещи, которые делали «обычные» люди, с детства не имели значения для меня. Меня всегда отталкивало неуважение, с которым люди относятся к природе и к животным. Да и к другим людям тоже. Я всегда болезненно реагировала на грубое поведение на улице. И чувствовала себя не от мира сего».

..И вот 13 октября какой-то уродский псих, повернувшийся на исламе, убил на улице, совершенно ни за что, эту чудную необычную женщину (она оказалась одной из пяти жертв теракта). Ужасно несправедливо.

R.I.P. Andrea. Да хранят валькирии твою душу.

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