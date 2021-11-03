Еще один метал-суицид в этом году… слушаем группу STILLBIRTH в память о Dominik «Pumpa» König

Еще один метал-суицид в этом году… слушаем группу STILLBIRTH в память о Dominik «Pumpa» KönigБлог
«Сегодня, к сожалению, печальные новости, — написала немецкая брутал-дэз команда STILLBIRTH, готовившаяся в ноябре к релизу нового миника Strain Of Gods, однако вынужденная променять приятную дату на траур, — наш друг, давний участник коллектива Dominik «Pumpa» König ушел из этого мира. Проиграл битву со своими внутренними демонами, и это крайне грустно. Нам очень его жаль; не можем даже вообразить, через что ему довелось пройти.
Соболезнования его родным и подруге Катрин.
В STILLBIRTH мы были не просто музыкантами, которые собрались взлабнуть метала, однако же представляли собой большую семью, разделявшую успехи и проблемы каждого. Мы поддерживали Pumpa, пытались помочь справиться с внутренними проблемами, но, как видно, это оказалось недостаточно.
Pumpa пришел в команду в 2005 году и с тех пор был важным ее участником; он работал над звуком, великолепно вычищал и правил студийные записи, занимался звукорежиссурой и буквально разносил сцены в хлам своей игрой на басухе. Это невероятная потеря для нас — как музыкально, так и на личном уровне.
Люди, будьте внимательнее к своим друзьям и ближнему окружению. Возможно, кому-то прямо сейчас надо знать, что он не один».
Доминику было всего 34 года. И надо сказать, в последние годы STILLBIRTH, подписавшиеся в 2018-м на Unique Leader Records, играют все лучше — в том числе наверняка благодаря его дару и технике (а также личной студии DPK-Studios)… о которых теперь останутся разве что воспоминания.
Слушаем одну из тем будущего EP Strain Of Gods (плюс крайне рекомендую последний, прошлогодний полноформатник Back To The Stoned Age) и… ну я не знаю, берегите себя.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 173
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