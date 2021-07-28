Две смерти лета: умерли вокалист METAL CHURCH Mike Howe и бывший SLIPKNOT’овец Joey Jordison

Внезапно печальный конец июля: вчера стало известно о смерти Mike Howe, 55-летнего фронтмена старой, легендарной группы METAL CHURCH (причину не назвали; могу лишь сказать, что на фотографиях последних лет Майк выглядел очень бодро, то есть нет ощущения, что болел). Сегодня же ушел из жизни крутецкий барабанщик Joey Jordison, игравший до 2013-го в SLIPKNOT, а в последние годы — в SINSAENUM. Ему было всего 46 лет, и умер, как написали родные, во сне.

Очень внезапно, очень несвоевременно, очень жаль.

R.I.P.

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