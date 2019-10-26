SOILWORK лихорадит

В марте этого года SOILWORK пытались покорить Сингапур, однако неравнодушные ветераны граждане составили петицию в 17000 азиатских лиц, призывающих чиновникам запретить им и WATAIN въезд в страну, ибо «данные хэви-металлические группы представляют культуру, которой не должна увлекаться наша молодежь. Скрытые посылы их песен включают пропаганду смерти и суицида».

И если претензии к WATAIN еще как-то понятны (не угадать в их творчестве нескрытую любовь ко всему смертельному трудно), то SOILWORK тогда, кажется, просто попали под руку: концерты были запланированы на смежные даты, ну и почему б не отменить оба. WATAIN таки забанили. А SOILWORK перенесли. На октябрь.

29 числа должно было состояться шоу (и билеты вроде как «продаются» доселе; причем билеты весьма недешевые), но… что-то снова пошло не так. Оказывается, вокалист коллектива Björn недавно перенес операцию, связанную с варикозом вен в левой ноге, — и по-прежнему находится в стадии реабилитации. А сингапурские законы запрещают ему везти необходимые лекарства. Если же лекарства не принимать, есть неиллюзорная вероятность, что тур коллектива, едва начавшись в Сингапуре, там же и закончится. Короче говоря, коллектив выразил соболезнования местному промоутеру, который старательно переносил концерт с марта и, цитирую, «понес колоссальные финансовые убытки», пообещав, что когда-нибудь обязательно.

А чтобы никто больше не думал, будто SOILWORK пропагандируют смерть и суицид, шведы выпустили новую песню «Feverish», представляющую собой вполне позитивную рок-музыку с невероятным, совершенно избыточным количеством бластбитов, вероятно, долженствующим показать более серьезный настрой, чем в Verkligheten. И составить хоть какую-то разницу с THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. Получилось не очень.

«Всех нас когда-либо лихорадило, — комментируют тему трека музыканты, — и вообще есть мнение, будто человеческие туловища изначально предполагались более горячими, с более высокой температурой. И что когда человечество развивалось, тела постоянно лихорадило, выделяемое тепло подчиняло внутренние механизмы, из-за чего развилось невротическое, беспокойное поведение, которому, кажется, все так подвержены сегодня. А также, возможно, это одна из особенностей, благодаря которой мы смогли выжить и завоевать мир».

Я, честно, не знаю, таблетки ли повлияли на генерацию этого текста, или же их отсутствие, но клип посмотрите. И передайте мысленный привет сингапурцам.