Мнение. Dee Snider: «Если бы оказалось, что Микеланджело был педофилом, надо закрасить Сикстинскую капеллу?»

В конце месяца старина Dee Snider выпускает пятый сольный альбом Leave A Scar, и его, активного, словоохотливого и имеющего внушительное мнение по любому вопросу, необыкновенно много на всех рок-ресурсах. Хотя, надо отдать должное, зачастую мужик говорит по делу. И прямо хочется цитировать. Вот, например, насчет истории с Эллефсоном — имя которого вонючка Дэйв успел вымарать с будущего альбома MEGADETH, наняв кого-то перезаписать партии.

«Творческие люди проблемны по определению. По сути, именно по этой причине мы и становимся артистами, художниками, актерами, писателями, комедиантами — ибо что-то с нами не так. И нужно искать для этого выходы. Потому черт его знает, почему люди приходят в такой шок, наблюдая проявления внутренней порчи. Когда кто-то видит, что Dave Ellefson из MEGADETH мастурбирует… что ж. Для начала давайте признаем, что большинство из вас занимается тем же.

Во-вторых, этот человек — музыкант. Не священник. И не надо ожидать от него святости; черт, да даже от священника не надо ждать святости. Однако все так поражены увиденным, просто вообще.

Кроме того, отказываясь от артиста, не отбрасывайте искусство. Например, если бы оказалось, что Микеланджело был педофилом, нам что, перестать посещать Сикстинскую капеллу? Закрасить все внутри? Искусство автоматически перестает быть талантливым, если выясняется, что художник был педофилом? Я говорю гипотетически, просто подумайте.

У всех творческих персонажей свои скелеты в шкафах — и если такой скелет вываливается на публику, все вокруг внезапно такие: «Ну все, он более не прикольный». «Он больше не классный актер». «Мы больше не станем смотреть фильмы с Кевином Спейси». Один из величайших актеров своего времени, сейчас просто мертв для всех, и за что?..

Конечно, я не говорю, что он поступал правильно. Но он потерянная, порченная душа — и всегда таким был. Именно это и сделало его великим актером. И я не хочу, чтобы, меняя грязный подгузник, мы выбрасывали его вместе с ребенком.

Не то чтобы стремлюсь кого-либо оправдать. Просто тяжко видеть, как искусство теряет в цене, дисквалифицируется, уничтожается потому, что его творец оказался несовершенным грешным человеком. Людям стоит быть осторожнее. Мы все живем в домиках из хрусталя».

Ну а вот, собственно, новинка от Снайдера — с неожиданным вокалистом!

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