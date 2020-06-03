YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE

YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MOREБлог
Вторник 2 июня объявлен «blackout Tuesday», он же #theshawmustbepaused, он же день черных квадратиков в фэйсбуке и инстаграме, призванных обозначить неравнодушие к проблеме черных жизней, — как будто бы менты-садисты способны унижать и убивать только черных. Посему вернемся к проблеме радужных. Ведь ютуб посмел удалить клип «Daddy» проекта MAN ON MAN!
Причиной было указано «for sexual violations», со следующим комментарием: «Важно, чтобы площадка YouTube была безопасным местом для всех. Откровенный сексуальный контент на YouTube не разрешен. Поскольку это первый прецедент, мы выносим каналу Rolling Stone (где видео появилось — прим.авт.) предупреждение. Если подобное повторится, вы получите страйк и не сможете выкладывать видео или постить что-либо в течение недели».
Rolling Stone, однако, в ответ возмутились, и сотрудники ютуба принесли извинения, восстановив клип. «С огромным количество видео, которые поступают ежедневно, мы иногда получаем неверные «звоночки». Но ошибки свои быстро исправляем».
Roddy Bottum и его мужчина, соавтор проекта Joey Holman прокомментировали: «Очевидно, что в высокотехнологичных компаниях небольшое разнообразие персонала, поэтому они склонны дискриминировать по цвету кожи, возрасту, половой принадлежности и сексуальной ориентации. Несмотря на то, что YouTube как публичная компания ценит и пропагандирует разнообразие, на деле индустрия по-прежнему играет по правилам гетеросексуальных мужчин.
Google, с одной стороны, поддерживает движение Pride, но, с другой, обесценивает эту поддержку, никак не стараясь обогатить и уберечь цифровой контент в формате LGBTQIA+. Мы же просим о равных условиях игры».
В общем, надо быть аккуратней, а то следующими громить магазины пойдут мужеложцы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 257
Читайте также:
- Клавишник FAITH NO MORE основал гей-проект
- Sean Reinert не смог стать посмертным донором из-за гей-ориентации
- Гитарист WATAIN Pelle Forsberg забанен в США после таможенной проверки
- SOILWORK лихорадит
- На журналиста составили протокол об осквернении религиозных предметов за клип BATUSHKA
- Gaahl представил свой саундтрек к «месяцу гордости»
- Тест! Проверь свои цензорские способности
- Фэйсбук забанил обложку LED ZEPPELIN «Houses Of The Holy» 1973 года
- Youtube удалил канал Варга Викернеса
- В Китае из «Богемской рапсодии» вырезали все гейство
5 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE
-
Ждете возвращения FEAR FACTORY? Лучше не ждите
-
Цой умер, КИНА не будет. Ой, подождите
-
Ахтунг, детка! ROME позвали на вокал Alan Averill из PRIMORDIAL
-
«По крайней мере, ковид решает пенсионный кризис». Металисты поют о COVID-19
-
Ангелы не умирают? Посмертный альбом Aleah Starbridge
-
Метал как приглашение на казнь: антиисламисты AL-NAMROOD подготовили альбом «Wala’at»
-
Cumback что надо! Новый альбом GUT «Disciples Of Smut»
-
Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll об излечении от коронавируса: «Я правда верю, что меня спасла высшая сила»
-
Будущее настало? Как выглядел первый «социально дистанцированный» концерт в США
quote: «В общем, надо быть аккуратней, а то следующими громить магазины пойдут мужеложцы.»
С пидорами, ковырялками и членодевками, в принципе, всё уже ясно. Интересуют остальные буквы: «QIA+». Квиры (Q), это как-то слишком обобщённо. Для меня это воинствующие веганы, существа-с-волоснёй-на-лице, хипстеры, социалантропологи, сой-бои, куколды, антифа, эко-фрики, феминисты, белые рыцари интернета, аутисты, свидетели Маска, ипохонрики (адепты церкви св Целикалии, Депрессии и Дистонии), боцуны с социальными констрактами и гендерными ролями — короче, проповедники хуеты всех сортов. Но наверняка не всё так просто. Кого, собственно, нужно грохнуть, чтобы эти загадочные существа повылезали не только в интернете?
P.S. No lives matter!
Ad Noctum, ты прям кладезь адекватности и редким нынче даром называть говно говном, мысленно жму руку))
Вообще не понял к чему эта статья…
Snowinmyhand написал(а):
Вообще не понял к чему эта статья…
Надо всех любить, защищать, всем пис, и пускай себя трясут сраками в свое удовольствие. Особенно черными.
Чтобы гетеросексуальные белые мужчины чувствовали вину за себя.