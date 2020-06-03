YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE

Вторник 2 июня объявлен «blackout Tuesday», он же #theshawmustbepaused, он же день черных квадратиков в фэйсбуке и инстаграме, призванных обозначить неравнодушие к проблеме черных жизней, — как будто бы менты-садисты способны унижать и убивать только черных. Посему вернемся к проблеме радужных. Ведь ютуб посмел удалить клип «Daddy» проекта MAN ON MAN!

Причиной было указано «for sexual violations», со следующим комментарием: «Важно, чтобы площадка YouTube была безопасным местом для всех. Откровенный сексуальный контент на YouTube не разрешен. Поскольку это первый прецедент, мы выносим каналу Rolling Stone (где видео появилось — прим.авт.) предупреждение. Если подобное повторится, вы получите страйк и не сможете выкладывать видео или постить что-либо в течение недели».

Rolling Stone, однако, в ответ возмутились, и сотрудники ютуба принесли извинения, восстановив клип. «С огромным количество видео, которые поступают ежедневно, мы иногда получаем неверные «звоночки». Но ошибки свои быстро исправляем».

Roddy Bottum и его мужчина, соавтор проекта Joey Holman прокомментировали: «Очевидно, что в высокотехнологичных компаниях небольшое разнообразие персонала, поэтому они склонны дискриминировать по цвету кожи, возрасту, половой принадлежности и сексуальной ориентации. Несмотря на то, что YouTube как публичная компания ценит и пропагандирует разнообразие, на деле индустрия по-прежнему играет по правилам гетеросексуальных мужчин.

Google, с одной стороны, поддерживает движение Pride, но, с другой, обесценивает эту поддержку, никак не стараясь обогатить и уберечь цифровой контент в формате LGBTQIA+. Мы же просим о равных условиях игры».

В общем, надо быть аккуратней, а то следующими громить магазины пойдут мужеложцы.

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