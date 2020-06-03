03.06.2020

YouTube против геев: опыт клавишника FAITH NO MORE

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Вторник 2 июня объявлен «blackout Tuesday», он же #theshawmustbepaused, он же день черных квадратиков в фэйсбуке и инстаграме, призванных обозначить неравнодушие к проблеме черных жизней, — как будто бы менты-садисты способны унижать и убивать только черных. Посему вернемся к проблеме радужных. Ведь ютуб посмел удалить клип «Daddy» проекта MAN ON MAN!

Причиной было указано «for sexual violations», со следующим комментарием: «Важно, чтобы площадка YouTube была безопасным местом для всех. Откровенный сексуальный контент на YouTube не разрешен. Поскольку это первый прецедент, мы выносим каналу Rolling Stone (где видео появилось — прим.авт.) предупреждение. Если подобное повторится, вы получите страйк и не сможете выкладывать видео или постить что-либо в течение недели».

Rolling Stone, однако, в ответ возмутились, и сотрудники ютуба принесли извинения, восстановив клип. «С огромным количество видео, которые поступают ежедневно, мы иногда получаем неверные «звоночки». Но ошибки свои быстро исправляем».

Roddy Bottum и его мужчина, соавтор проекта Joey Holman прокомментировали: «Очевидно, что в высокотехнологичных компаниях небольшое разнообразие персонала, поэтому они склонны дискриминировать по цвету кожи, возрасту, половой принадлежности и сексуальной ориентации. Несмотря на то, что YouTube как публичная компания ценит и пропагандирует разнообразие, на деле индустрия по-прежнему играет по правилам гетеросексуальных мужчин.

Google, с одной стороны, поддерживает движение Pride, но, с другой, обесценивает эту поддержку, никак не стараясь обогатить и уберечь цифровой контент в формате LGBTQIA+. Мы же просим о равных условиях игры».

В общем, надо быть аккуратней, а то следующими громить магазины пойдут мужеложцы.

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5 комментариев

  • Ad Noctum написал(а):

    quote: «В общем, надо быть аккуратней, а то следующими громить магазины пойдут мужеложцы.»

    С пидорами, ковырялками и членодевками, в принципе, всё уже ясно. Интересуют остальные буквы: «QIA+». Квиры (Q), это как-то слишком обобщённо. Для меня это воинствующие веганы, существа-с-волоснёй-на-лице, хипстеры, социалантропологи, сой-бои, куколды, антифа, эко-фрики, феминисты, белые рыцари интернета, аутисты, свидетели Маска, ипохонрики (адепты церкви св Целикалии, Депрессии и Дистонии), боцуны с социальными констрактами и гендерными ролями — короче, проповедники хуеты всех сортов. Но наверняка не всё так просто. Кого, собственно, нужно грохнуть, чтобы эти загадочные существа повылезали не только в интернете? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    P.S. No lives matter! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

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  • Александр написал(а):

    Ad Noctum, ты прям кладезь адекватности и редким нынче даром называть говно говном, мысленно жму руку))

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  • Snowinmyhand написал(а):

    Вообще не понял к чему эта статья…

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  • Зеля написал(а):

    Snowinmyhand написал(а):
    Вообще не понял к чему эта статья…
    Надо всех любить, защищать, всем пис, и пускай себя трясут сраками в свое удовольствие. Особенно черными.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Ветошь написал(а):

    Чтобы гетеросексуальные белые мужчины чувствовали вину за себя.

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