Смотрим новый клип SOILWORK «Stålfågel»

11 января шведы выпускают альбом под названием Verkligheten, и любителям анимационных видео предлагают немедленно заценить клип на песню «Stålfågel».

, рубрика(и): Быстрые новости

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