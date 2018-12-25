11 января шведы выпускают альбом под названием Verkligheten, и любителям анимационных видео предлагают немедленно заценить клип на песню «Stålfågel».
11 января шведы выпускают альбом под названием Verkligheten, и любителям анимационных видео предлагают немедленно заценить клип на песню «Stålfågel».
Смотрим новый клип SOILWORK «Stålfågel»
11 января шведы выпускают альбом под названием Verkligheten, и любителям анимационных видео предлагают немедленно заценить клип на песню «Stålfågel».
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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1975 - Matti Aikio (SILENTIUM, FUNERAL)
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Hate Squad Reborn From Ashes
Obscenity Summoning The Circle
Forest Of Shadows Among The Dormant Watchers
Chariot The New Horizon Dawns
Dark Moor Origins
Jason Becker Triumphant Hearts
Venom Storm The Gates
Dodsferd Diseased Remnants Of A Dying World
Metal Church Damned If You Do
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