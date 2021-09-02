Никогда такого не было, и вот опять: на Steelfest 2022 окрысились леваки. SODOM оправдываются за всех

Со всем этим ковидом и сопутствующими битвами между сторонниками и противниками вакцинации несколько позабыты были воинствующие антифа и леваки, пристально наблюдающие, чтобы никакой «враг» не пролез не большую сцену. Удар под дышло разом нанес финский Steelfest, отмененный в этом году и анонсировавший феерический юбилейный состав на 2022-й.

В числе анонсированных групп (см. актуальный постер тут): DEICIDE, DISMEMBER, SODOM, DARK FUNERAL, NOKTURNAL MORTUM, MOONSORROW, INQUISITION, SAMAEL, PRIMORDIAL, SATANIC WARMASTER, VENOM INC., DESTRÖYER 666, TAAKE, TSJUDER, IMPALED NAZARENE, ARCHGOAT, HORNA, GRAVELAND, SHAPE OF DESPAIR, MÖRK GRYNING, HECATE ENTHRONED, KALMANKANTAJA — и, как сами понимаете, сразу несколько мощных триггеров для идиотов.

Итог предсказуем: срачи в интернете, срачи на фб-страницах именитых команд, которым сотни обеспокоенных мамкиных металхедов решили донести свое ценное мнение, будто срать в одном поле выступать на одной сцене с окаянными «неонацистами» (в числе которых, например, TAAKE и HORNA, у которых скоро последние волосы на лодыжках вылезут от объяснений, что чихать они хотели на политику в принципе) — позор несмываемый, и что если они публично не покаются, не встанут на одно колено и не откажутся участвовать в «беспределе», то пинать идиоты будут их еще до смерти.

MELECHESH быстренько слились и отметили, что приятно видеть, как ожила в интернет-баталиях сцена — как будто ковида и не было.

SODOM, которые виноваты уже в том, что они немцы и белые, решили выступить с публичным заявлением — и не то чтобы сделали лучше. Ибо ситуация, имхо, изначально патовая — и объяснять кому-то что-то равно провоцировать новую истерию.

«Давайте говорить прямо, — написал Том от лица «содома», — мы в очередной раз хотим дистанцироваться от коллективов, которые используют музыкальную платформу, чтобы выразить собственные политические взгляды, будь то правые или левые, и донести их всем окружающим. Тем не менее, мы верим в свободу самовыражения для каждого — и не позволим всей этой возне вывести нас из равновесия. В 2019 году, когда промоутеры Steelfest подписали нас на фестиваль, в списке не было команд, которые вы обсуждаете, да и состав мероприятия в принципе был неизвестен. Однако с тех пор на нас висит полноценный контракт. В настоящий момент мы проясняем юридическую сторону дела.

Но вообще мы всегда выступаем только ради своих фэнов, ради себя и своей аудитории, а не ради других банд.

Политкорректные команды, что бы это ни значило, составляют большинство на Steelfest. Откажутся ли все они от выступлений? Мы определенно намерены поговорить с организаторами и вынести собственное суждение по вопросу.

Мы не можем всегда удовлетворить всех; да и не хотим этого. Если мы, музыканты, всякий раз будем уступать под давлением сторонников каких-либо политических взглядов, то однажды можно остаться вообще без работы. И, проведя в этом чудном бизнесе сорок лет, я не нуждаюсь в инструкциях, как себя вести или не вести.

В Финляндии у нас много слушателей, и они будут счастливы увидеть SODOM с эксклюзивным сетлистом. После затяжной засухи в концертной жизни мы, конечно же, будем счастливы сыграть для них. Это наша работа и наша страсть. Это то, ради чего мы живем. И мы не позволим кому-то решать, что нам делать, за нас.

Будем держать вас в курсе, что и как. Но не забывайте: SODOM всегда за свободу, за демократию, справедливость и мир. Это единственное, что имеет значение».

Чем все это закончится, будем наблюдать — но, полагаю, петиции пойдут на всех уровнях. И, надеюсь, орги Steelfest по-настоящему готовы к атаке.

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