За обложку альбома SCORPIONS в Швеции будут судить как за порнографию

Удивительно все-таки, как единожды брошенная в народ скандальная картинка может не только стать визитной карточкой группы и обеспечить ей хайп на вечные веки, но и войти в историю как самостоятельный арт-объект, вне особой привязки к музыке. Как вышли далеко за пределы известности MARDUK название и кавер Fuck Me Jesus; как CRADLE OF FILTH до сих пор неотъемлемо связаны с хулиганской футболкой «Jesus is a cunt»; как образы некоторых запрещенных обложек стали популярнее, чем, собственно, музыка этих альбомов. Например, я сильно сомневаюсь, что многие люди смогут с ходу назвать хоть одну — кроме титульной — песню из четвертого альбома SCORPIONS Virgin Killer 1976 года. А срачи по поводу обложки с годами, кажется, лишь набирают обороты.

Пока больше всех отжигает Швеция. В 2015 году оригинальную обложку альбома обнаружили в доме 53-летнего шведского педофила. И, разбирая дело, суд помимо всего прочего признал работу фотографа Michael von Gimbut порнографическим материалом. А недавно кто-то выставил на местном аукционе Tradera (аналог еBay) лот с нецензурной копией оформления пластинки — после чего немедленно нашел десяток желающих его приобрести и… потенциальную статью за распространение порно. Причем, уверена, к пожелавшим приобрести пластинку шведская полиция тоже непременно присмотрится. Хотя, как говорил Фрейд, иногда обложка альбома SCORPIONS — это просто обложка SCORPIONS.

К слову, такой же оригинал без проблем ищется на том же еBay, со стартовыми ценами примерно от 100 долларов. Главное, перед приобретением убедитесь, что за вами никто не присматривает.

В 2007 году гитарист Rudolf Schenker (которого, конечно, не перестают спрашивать о свежаке более чем 40-летней давности), рассказывал, что фотографию Михаэля придумал разместить лейбл — и ребятам с RCA она казалась настолько удачной, что они готовы были даже судиться с цензорами. (Попробовали бы отмазаться от обвинений в педофилии сегодня, хех.)

«Речь в титульной песне, вообще-то, идет о времени. Время — убийца девственниц; уничтожитель чистоты и наивности, с которым дети приходят в мир. Но, конечно, мы с удовольствием использовали броскую обложку для привлечения внимания. Не более того. Да и девочка, изображенная на фото, — мы видели ее лет 15 спустя, и она по-прежнему не имела ничего против этой обложки».

Как бы то ни было, Virgin Killer когда-то позволил группе обрести международную популярность — и особенно (случайно?) альбом полюбили в Японии. До сих пор, если посмотреть те же аукционы, больше всего предложений о продаже пластинок с оригинальным артворком идет именно оттуда. Не говоря уже о количествах переизданий, на которых девочку «одевали» ретушью.

А в конце двухтысячных обострения у цензоров начались снова. В США и Британии боролись с википедией, требуя убрать картинку и статью об альбоме. Причем это сделали так «аккуратно», что раздули скандал c Amazon — и, наделав шума, заставив сотни тысяч человек посмотреть на это фото, проиграли в походе цензуры против бизнеса.

Тем не менее, как видите, на сегодняшний день в Швеции это уже уголовка. Так что… будем наблюдать. Очевидно, что срока давности нет даже для почти позабытых релизов.

