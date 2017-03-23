THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: «первая космическая classic rock опера» от участников SOILWORK и ARCH ENEMY

«Amber Galactic — это межличностная драма, происходящая в космическом пространстве; первая classic rock space opera на двойном виниле», — описывает третий полноформатник суперпроекта THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA вокалист Björn Strid, известный всем нам по SOILWORK, TERROR 2000, а также некогда DARKANE. «Мы очень серьезно относимся к этому проекту, даже если временами ударяемся в этакий ретрофутуризм, описывая будущее, в котором наша раса отправляется на дальние планеты под руководством командиров-женщин с жемчужными ожерельями».

Мечтательность и тишина неоновых стратосфер, ненавязчивый AOR и, загрузив картофелем космические корабли — вперед в прошлое, бороздить беззаботные просторы классик/хард рока семидесятых-восьмидесятых. Как отмечают музыканты THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, это музыка, которой им самим не хватало в суровом метал-мире — под которую отдыхаешь душой и сладко мечтаешь о командиршах и жемчуге. Два предыдущих альбома проекта, Internal Affairs и Skyline Whispers, были выпущены в 2012-м и 2015-м годах соответственно, а среди создателей группы числятся Sharlee D’Angelo (ARCH ENEMY, SPIRITUAL BEGGARS, WITCHERY, MERCYFUL FATE и т.д.), а также гитарист SOILWORK David Andersson.

Сегодня парни опубликовали лирик-видео на новую тему «Midnight Flyer», и если вам не спится, это достойнейший саундтрек для полетов. Во сне и, вероятно, даже и наяву.