Satanath Records: «За публикацию песни BURZUM удалили страницу нашего лейбла!»

На днях я уже писала о том, что фб занимается жесточайшей цензурой (никогда такого не было, и тут опять, ага), и вот вашему вниманию пара постов. Daniel Vrangsinn из CARPATHIAN FOREST сетует, что удалили паблик, посвященный норвежскому металу. «Наконец-то нас снова принимают всерьез», — саркастично написал он.

Русский лейбл Satanath Records расстроен еще сильнее.

Цитирую: «ВАЖНО!!! Теперь Facebook ограничивает свободу слова и преследует за музыкальные вкусы! За публикацию песни BURZUM удалили страницу нашего лейбла!

Мы давно заметили, что некоторые люди стали говорить, что их банили на Facebook на 30 дней за то, что они запостили у себя на странице песню BURZUM. Например, страница американского музыканта I Am Esper была забанена на 30 дней за видео с кавером на песню BURZUM. Недавно также забанили на 30 дней страницу испанского журнала Friedhof Magazine за их пост, сделанный в марте, о выходе нового альбома BURZUM.

Теперь мы сами столкнулись с этим! В 2018 году мы переиздали 12 альбомов BURZUM и сделали бокс-сет. Спустя 2 года что-то изменилось, теперь Facebook начал травлю и охоту за людьми и сообществами, которые публиковали песни/картинки или просто посты со словами «Burzum» или «Varg Vikernes». Да, мы все знаем о радикальных политических взглядах основателя BURZUM, Варга Викернеса. Однако он НИКОГДА не использовал свой музыкальный проект BURZUM в качестве рупора для своих нетолерантных взглядов. BURZUM всегда был вне политики, имел свой музыкальный мир, о чём Варг говорил в своих интервью.

Пару дней назад мы получили жалобы от Facebook, что наши посты двухлетней давности, являющиеся абсолютно безобидной рекламой готовящихся релизов и не пропагандирующие какое-либо насилие или идеи Варга, нарушают Нормы сообщества (поддержка опасных людей). Мы не согласились с этим. Один пост удалось отстоять. Там была даже не песня, а обычный флаер-картинка! Но все остальные посты с видео после проверки были ими всё равно удалены. И нас забанили на 30 дней (причём не только Satanath Records, но ещё и Symbol Of Domination и GrimmDistribution).

Через день они нашли ещё несколько видео 2-летней давности, удалили и снова выдали бан, теперь уже на 90 дней. Тогда босс лейбла написал в поддержку и спросил, почему удаляют и банят за посты, не содержащие экстремизма. После этого страница Satanath Records была навсегда заблокирована без всяких причин. Они просто отправили нам ссылку на Правила сообщества. Видимо, новой политикой Facebook является планомерное удаление всех постов, связанных с BURZUM, а также репрессии всех пользователей, которые слушают эту группу и не согласны с удалением своих постов, не несущих никакой опасности для окружающих. При этом на Facebook сейчас можно найти массу действительно опасных видео и страниц, но их новые алгоритмы нацелены на борьбу с любыми упоминаниями о BURZUM.

Мы не приемлем подобное ограничение свободы слова, тем более касающееся обычного выражения музыкальных вкусов, а не каких-либо политических взглядов. Призываем не только любителей metal-музыки, но и вообще всех Вас бороться за свои права! Если Вы боитесь, что Вас тоже могут забанить или удалить с Facebook, то срочно проверьте свои посты/видео и удалите всё, что связано с BURZUM. А если Вы не боитесь, как и мы, то смело заявляйте об этом.

Если Вы тоже получили жалобу на пост с BURZUM, не соглашайтесь, что Вы нарушили Нормы сообщества. Потому что никакого нарушения в публикации любимой музыки нет. Почему Facebook превращается в место для гонений людей по музыкальным вкусам? Предлагаем всем Вам написать в поддержку (пункт «Помогите нам улучшить Facebook», в меню профиля), чтобы администрация социальной сети перестала блокировать людей за музыкальные пристрастия, в частности за любовь к группе BURZUM и любым другим музыкальным проектам. Вступайте во встречу, чтобы поддержать нас.

Также призываем Вас уходить из этой социальной сети или минимизировать присутствие на ней, пока не восстановят все ранее заблокированные страницы (например, нашу). Мы считаем, что тех, кто не доволен новой политикой Facebook, очень много, и массовый уход из сети заставит их пересмотреть свои правила.

Даже если нашу страницу никогда не вернут обратно, то мы даже рады, что наконец уходим с этой деградирующей платформы: новости появляются в хаотичном порядке, пользоваться всеми разделами неудобно, везде одна реклама, гонения за музыкальные взгляды и непредоставление причин бана.

Мы просим Вас максимально распространить эту новость, чтобы все были уведомлены о новых несправедливых правилах Facebook. Все, кто имел связь с нами только через Facebook, пожалуйста, напишите нам на satanath@mail.ru. Просим Вас подписываться на наши новые страницы в других социальных сетях, чтобы следить за нашими новостями. Спасибо всем Вам за годы поддержки!

Недавно мы анонсировали наш 300-й релиз, так что будем продолжать работать ещё более усердно и радовать Вас всех новой музыкой! Следите за нашими новостями, впереди Вас ждут грандиозные издания и замечательные альбомы от известных групп!»

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