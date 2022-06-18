18.06.2022
SOILWORK выпускают «Övergivenheten»Новинки и новости
..Что заранее интересно, как всегда с этими шведами, чья мелодэзовая дорога давно разбросала желтые кирпичи, обросла лианами, завела в кроссжанровые джунгли, и чем дальше, тем чаще увиливает то в сторону родственных THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, то OPETH, то MASTODON, в виртуозный цветастый прогрессив, оставляя от раннего звука едва заметные следы на грунтовке.
Тем не менее, мужикам не изменяет чувство вкуса, меры и мелодичности — так, даже самые прогрессивные завихрения легко ложатся на слух и обращаются в хит. Потому по прослушиванию двух тем августовского альбома Övergivenheten есть убеждение: будет как минимум занятно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 114
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