«Хочу быть владычицей морскою!» SOILWORK выпускают фильм «A Whisp Of The Atlantic»Блог
В конце прошлого года группа SOILWORK выпустила интереснейший мини-альбом A Whisp Of The Atlantic, на котором с легкостью перемешала массу стилей и подходов: от эпичного 16-минутного прогрессивного полотна титульного трека до металкора, мелодэзовых риффов, дисторшна, олдскульного синтезатора, саксофона, яростных воплей, мелодичностей, грува — да, в общем, огромного количества всего, что только можно было вместить в 40 минут звучания миника (хотя, честно, и по таймингу, и по интенсивности, разнообразию материала тянет все это на полноценный альбом).
Подчеркивая монументальность происходящего, 3 числа коллектив планирует показать целый фильм, в котором, как я поняла, будет художественная история, нарезка концертных выступлений и музыка. Оценить все это можно будет здесь, а пока, разогрева ради, предлагаю посмотреть один из трех клипов, выпущенных на песни EP, — длинную историю под названием «A Whisp Of The Atlantic».
Сюжет видео примерно таков. Выходит из моря-океана пышная дева-царица морская с трезубцем и в шлепанцах. Ее встречает другая бодипозитивная дама (фетишистский пунктик режиссера?), водит по большому городу, катает в метро, поит на лавочке винишком, а потом, вернувшись на пляж, царевна, перестав наконец таращить густо накрашенные глаза и томно раскинув телеса, помирает. Почему и зачем
все это было показывать, никто точно не знает — но, возможно, бырло ей не зашло. Или режиссер утомился снимать чепуху и принял на грудь сам. А быть может, в полнометражном кино нам объяснят.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 220
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