Kerry King: «Несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я сейчас начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями»Блог
Через неделю выходит сольник KERRY KING From Hell I Rise, группа уже начала выступления, и из 17 песен, что входят в концертный сетлист, шесть — из дискографии SLAYER. Чего, собственно, и следовало ожидать. «Запускать новый проект оказалось намного сложнее, чем я думал», — признался музыкант.
«Последние три десятилетия меня в известном смысле избаловали. А сейчас, несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я иду как начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями. С меньшими гонорарами, меньшими заработками, с необходимостью вычислять, кому в группе сколько дать, чтобы все это стоило потраченного времени. Как бы там ни было, останавливаться — не для меня, я никогда всерьез не рассматривал перспективу взять и уйти. Безусловно, в нынешний период жизни каждый альбом может оказаться последним. Об этом я помню. Но в любом случае думаю о будущем. Надеюсь, фэнам релиз понравится; надеюсь, фэны придут на концерты. Мне лично нравится, как все получилось. И если из всей огромной аудитории SLAYER 95 процентов скажут, что тоже довольны, это будет прекрасный день.
Что касается возвращения SLAYER, то да, анонсы появились не в самое удачное для меня время, однако это всего три шоу, которые не перерастут ни в туры, ни в новые записи. Так что должно быть просто весело».
Ну а вот как звучит классика в живом исполнении новой группы Кинга.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 46
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Комментарии
Дед Аким:
Елена Минина – Джоконда – выпускница школы Градского , это высший уровень среди русских.
Также Она обожает петь зарубежный рок — Nightwish и Within Temptation.
Она Лапочка гол�…
Herschell:
Наконец то вышел тот самый Borknagar, который я люблю. Moon прослушал раз 200..…
Алексей:
Александр:
Merzbow написал(а):
Ужас.
За один альбом Buyers Market памятник ему бы поставил.
Тоже хотел упомянуть)) Но тут Сотосу больше спасибо))…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Metaller555 написал(а):
И сюда ватные z-дебилы просочились
А где им ещё ошиваться? В эрэфии крестные ходы, напалочные диды трали-вали, уплата дани ч…
Merzbow:
Ужас.
За один альбом Buyers Market памятник ему бы поставил.…
Dennis:
Александр:
Ad Noctum:
Metaller555 написал(а):
И сюда ватные z-дебилы просочились
А где им ещё ошиваться? В эрэфии крестные ходы, напалочные диды трали-вали, уплата дани чичям по ито…
Другой Александр:
Уже четыре чувака из комментов врядли теперь смогут пройти фильтрацию в Шереметьево)…
Олексій:
Зануда написал(а):
Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.
Соглашусь, просто неплохо)
Мне видео понравилось.…
Ігор:
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
Чтоб ты,пидор,пережил своих детей.…
Духаст Вячеславыч:
Послушал наконец..
Ну пойдет, хотя ИМХО всю годноту Варг написал до своей мягкой посадки.
А так — да он всегда поехавшим был, увы, и с возрастом это только усиливает…
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