Kerry King: «Несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я сейчас начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями»

Через неделю выходит сольник KERRY KING From Hell I Rise, группа уже начала выступления, и из 17 песен, что входят в концертный сетлист, шесть — из дискографии SLAYER. Чего, собственно, и следовало ожидать. «Запускать новый проект оказалось намного сложнее, чем я думал», — признался музыкант.

«Последние три десятилетия меня в известном смысле избаловали. А сейчас, несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я иду как начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями. С меньшими гонорарами, меньшими заработками, с необходимостью вычислять, кому в группе сколько дать, чтобы все это стоило потраченного времени. Как бы там ни было, останавливаться — не для меня, я никогда всерьез не рассматривал перспективу взять и уйти. Безусловно, в нынешний период жизни каждый альбом может оказаться последним. Об этом я помню. Но в любом случае думаю о будущем. Надеюсь, фэнам релиз понравится; надеюсь, фэны придут на концерты. Мне лично нравится, как все получилось. И если из всей огромной аудитории SLAYER 95 процентов скажут, что тоже довольны, это будет прекрасный день.

Что касается возвращения SLAYER, то да, анонсы появились не в самое удачное для меня время, однако это всего три шоу, которые не перерастут ни в туры, ни в новые записи. Так что должно быть просто весело».

Ну а вот как звучит классика в живом исполнении новой группы Кинга.

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