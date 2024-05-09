Умер Steve Albini

Умер Steve AlbiniБлог
Один из самых значимых, известных, без преувеличения, всему миру людей, интересующихся рок-музыкой, американский продюсер и музыкант Steve Albini умер сегодня в результате сердечного приступа в возрасте 61 года.
Свою карьеру Стив начал в 80-х, и с тех пор принял участие в записи нескольких тысяч альбомов. Не все из них, конечно, оказались нужны — но за работу над In Utero NIRVANA, Surfer Rosa PIXIES, Razorblade Suitcase BUSH, над звуком PJ Harvey его будут помнить миллионы. В основном Стив продюсировал записи альт-рока, панка и гранжа — однако среди его студийных клиентов также числились NEUROSIS, HELMET, MELT-BANANA, CODE ORANGE, MONO, SUNN O))), WEEDEATER, HIGH ON FORE. Сам он играл и пел в группах SHELLAC и BIG BLACK.
Сегодня на концерте IN FLAMES посвятили памяти Альбини песню «I Am Above». И от нас — Rest in Peace. Мог бы еще пожить…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 97
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Комментарии
Merzbow:
Ужас.
За один альбом Buyers Market памятник ему бы поставил.…
Ad Noctum:
Metaller555 написал(а):
И сюда ватные z-дебилы просочились
А где им ещё ошиваться? В эрэфии крестные ходы, напалочные диды трали-вали, уплата дани чичям по ито…
Другой Александр:
Уже четыре чувака из комментов врядли теперь смогут пройти фильтрацию в Шереметьево)…
Олексій:
Зануда написал(а):
Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.
Соглашусь, просто неплохо)
Мне видео понравилось.…
Ігор:
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
Чтоб ты,пидор,пережил своих детей.…
Духаст Вячеславыч:
Послушал наконец..
Ну пойдет, хотя ИМХО всю годноту Варг написал до своей мягкой посадки.
А так — да он всегда поехавшим был, увы, и с возрастом это только усиливает…
Polaris:
Я надеюсь, набранные миллионы просмотров от этого видео в ТикТоке принесут басисту-культуристу вполне материальные результаты, и на вырученные от просмотров сред�…
Юрий:
Хорошая группа , запоминающиеся , немного попсовые мелодии , простенько и со вкусом .…
Дед Аким:
Настя, поздравляю с приобретением билета на круиз!!! Каждый из читателей сайта хотел бы там оказаться!!! Репортаж про LACUNA COIL интересно прочитать и посмотреть. FORGOTTEN TOM…
Другой Александр:
Sonder77 написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случа�…
Sonder77:
Ad Noctum написал(а):
Whoredom Rife — Den Vrede Makt
А вот и кандидат на лучший норвежский блэковый альбом полугодия. Во всяком случае, среди громких �…
Alex:
Насте бы банить этих дебилов ватных. Бесят тупостью, Кипеловым и Киркоровым нехай наслаждаются…
Зануда:
О, классная группа, все альбомы есть Вроде бы не уникальный звук, но чем-то цепляет.…
Ужас.
За один альбом Buyers Market памятник ему бы поставил.