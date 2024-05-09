Steve Albini
09.05.2024

Умер Steve Albini

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Один из самых значимых, известных, без преувеличения, всему миру людей, интересующихся рок-музыкой, американский продюсер и музыкант Steve Albini умер сегодня в результате сердечного приступа в возрасте 61 года.

Свою карьеру Стив начал в 80-х, и с тех пор принял участие в записи нескольких тысяч альбомов. Не все из них, конечно, оказались нужны — но за работу над In Utero NIRVANA, Surfer Rosa PIXIES, Razorblade Suitcase BUSH, над звуком PJ Harvey его будут помнить миллионы. В основном Стив продюсировал записи альт-рока, панка и гранжа — однако среди его студийных клиентов также числились NEUROSIS, HELMET, MELT-BANANA, CODE ORANGE, MONO, SUNN O))), WEEDEATER, HIGH ON FORE. Сам он играл и пел в группах SHELLAC и BIG BLACK.

Сегодня на концерте IN FLAMES посвятили памяти Альбини песню «I Am Above». И от нас — Rest in Peace. Мог бы еще пожить…

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1 comment

  • Merzbow написал(а):

    Ужас.
    За один альбом Buyers Market памятник ему бы поставил.

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