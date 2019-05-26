Гитарист DIAMOND HEAD Brian Tatler: «Я купил дом после того, как METALLICA записали наши кавера. После «Garage Inc.» мне больше не нужно было работать»

Ветеранская группа DIAMOND HEAD позавчера выпустила новый альбом The Coffin Train, клип на титульную вещь которого можно посмотреть ниже. На днях же гитарист, основатель и единственный постоянный участник коллектива Brian Tatler рассказал, что статусы статусами, а основной денежный поток в его жизни случился благодаря кавер-версиям. Ибо задумав свой Garage Inc., METALLICA записали целых четыре песни DIAMOND HEAD («It’s Electric», «Helpless,» «Am I Evil?», «The Prince»), которых всегда числили в списке своих вдохновителей.

«Этот альбом вышел в 1998 году и продался количеством более пяти миллионов копий. Роялти с четырех песен изменили мою жизни. Я купил дом для нас с женой, а постоянный приток гонораров означал, что мне больше не нужно работать. Нам повезло попасть на альбом METALLICA — и да, парни сделали отличные кавера. Плотные, ро́ковые. А еще они показали DIAMOND HEAD Америке, потому как мы в те годы ни разу не играли за океаном. Иногда я думаю, какие еще NWOBHM группы могли попасть в этот сборник. Например, ANGELWITCH. Или TYGERS OF PAN TANG. Но больше всего повезло именно нам».

Впрочем, случайностью все это не было: основа везения заключалась в том, что Ларс Ульрих в 80-х дико фанател по творчеству группы. В 81 году он даже прилетел из США в Великобританию, чтобы какое-то время пожить рядом с музыкантами и понаблюдать за их репетициями.

«Мы встретились, и Ларс сказал, что хотел бы с нами потусить, но ему негде жить, — вспоминает первое живое общение с фанатом Брайан. — По сути, он напросился ко мне; ночевал в спальном мешке в родительском доме, где я тогда проживал. А потом переехал к тогдашнему вокалисту Шону Харрису и спал у него в гостевой комнате на диване три или четыре недели. Он не говорил, что собирается стать барабанщиком или основать свою группу. Он был просто безумным фанатом, но его энтузиазм впечатлял. И все время, что он тут жил, Ларс наблюдал, как работает группа, погружался в атмосферу DIAMOND HEAD».

«Я сходил с ума по DIAMOND HEAD, — вспоминал потом Ульрих, — в их музыке была невероятная энергия, манившая меня, и мне хотелось подобраться поближе, понять, что и как происходит. Летом 81-го я прилетел на концерт группы в Лондон, посмотреть их вживую на мелкой столичной площадке. Зашел, они отыграли, затем я как-то пробрался в гримерку и сказал вокалисту: «Я Ларс из Лос-Анджелеса, и я написал пару писем твоей маме». Мать Шона, Linda Harris, была тогда менеджером коллектива.

В общем, в конце концов я поехал в Бирмингем и какое-то время оставался в домах гитариста Брайана и вокалиста Шона; большую часть этих шести недель я наблюдал, как они сочиняют музыку, как репетируют, ездил с ними на концерты в маленькой тесной машинке. Это было круто. То лето, проведенное в компании DIAMOND HEAD и, позднее, бэкстейдж-встреча с MOTORHEAD, по сути, вдохновили меня на создание собственной банды. Я вернулся в Лос-Анджелес, позвонил знакомому парнишке по имени James Hetfield и сказал: «Эй, а давай соберем свою группу».

Остальное — история…