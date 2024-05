Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт

Так как-то совпало, что на фоне активно отмечаемого в США Дня матери с концертным туром приехали сразу три группы с женщинами-вокалситками. И хотя насчет материнских их статусов не уверена, обаяния и угара каждая привнесла по мере своих сил и возможностей. Тур этот, судя по соцсетям коллективов, продвигается очень удачно: средняя посещаемость составляет 800-1000 человек, и это при том, что концертов сейчас просто валом, ежедневно, в любых жанрах и в любых количествах.

Начинали шоу мои любимчики из Техаса OCEANS OF SLUMBER, готовящие на сентябрь альбом Where Gods Fear to Speak. Неопределимая жанрово музыка — от дума, прогрессива до экстремальных забоев и запилов, переходящих в акустику, окутанных невероятной силы и мощности голосом чернокожей фигуристой вокалистки Cammie Gilbert. Играет группа уже более десятилетия — однако в силу, вероятно, сбивающей с толку кроссжанровости, до сих пор выступает в незавидной роли первого-разогревающего-коллектива.

Некоторое время назад, предваряя будущий студийник, группа показала довольно смелое видео на титульный трек, в котором, помимо прочего, Cammie попробовала себя в гроул-роли. Получилось занятно!

Ну а вживую это выглядело как-то так. Хитрый микрофон с рогами, наряд с перьями, пышные формы в штанишках в обтяжку — и беснующиеся рядом гитаристы. Основным композитором и лидером OCEANS OF SLUMBER выступает драммер Dobber Beverly — самый мрачный мужик коллектива, с разрисованным черными потеками-трещинами лицом и сатаническими нашивками, соседствующими с логотипом EVERGREY (любовь к нестандартному творчеству которых в музыке очевидна — но, в отличие от шведов, хиты OCEANS OF SLUMBER писать не стараются).

NEW YEARS DAY — калифорнийцы, играющие уже лет двадцать и сменившие десятки музыкантов в составе, — типичный попкорновый масс-маркет продукт в стиле «попса с тяжелыми гитарами». В прошлом году они катались с концертами в разогреве IN THIS MOMENT, и это, наверное, идеальное сочетание. Качевая пружинистая прыгучая альт-металлическая основа, много огня, дыма и блесток, энергичное шоу, броские наряды и прически — этакая эффектно оформленная оболочка с пустым напыщенным гламуром вместо конфетки.

Разница с перфомансами IN THIS MOMENT, правда, в том, что Мария делает упор на вываливание сисек, а фронтвумен NYD Ash Costello — на ножки и предметах, откуда они растут, выходя в платье-пакете, которое задирается нагнетаемым ветром. К сожалению, несмотря на мощные вокальные данные, она преимущественно орет вместо того, чтобы петь.

Губищи и пластика лица — тоже на любителя.

В преддверии нынешнего турне Ash с LACUNA COIL записали совместный трек «In The Mean Time» — который, собственно, вместе же и исполнили.

LACUNA COIL на фоне взрывных, громких, орущих и бесконечно колбасящихся NYD смотрелись естественно и натурально, как группа, которой давно никому ничего не нужно доказывать. На костюмы и грим, впрочем, тоже расстарались (и разрисованными в том же стиле на концерт явились некоторые фанаты). Арлекин Andrea Ferro, черепатые черно-белые злые клоуны и на гитарах и барабанах; Cristina Scabbia в хитром плащеподобном наряде с какими-то висючками и фирменной символикой группы.

Сетлист LC выглядел так: песни и хиты разных лет, прошлогодняя новинка «Never Dawn», обязательный кавер «Enjoy The Silence», дуэт с Костелло, харизма, улыбки, милота и при этом настоящий рокерский задор, безо всякой претенциозной гламурщины. Поет Кристина до сих пор замечательно (и выглядит тоже, хотя очевидно ничего этакого с лицом не делает), а скрим Андреа напомнил экстрим-вокалы «инфлеймлвского» Андерса.

Можно любить или не любить музыку LACUNA COIL (я, например, очень спокойно к ним отношусь и дома не слушаю вовсе), но как концертный коллектив они совершенно очаровательны — и эмоциональностью, и подачей, и непосредственностью, гармоничностью стиля и образа, в коем сказывается немалый опыт (почти тридцать лет на сцене), и, конечно, талант. Ни усталости, ни выгорания — так же молоды и прекрасны, как когда «Heaven’s A Lie» зазвучала впервые.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

В общем, будет возможность — непременно посмотрите «лакуну» в живом исполнении; вот еще немного фотокарточек, а продолжение галереи — тут.

Количество просмотров: 43