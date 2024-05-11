Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт

Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в ШарлоттБлог
Так как-то совпало, что на фоне активно отмечаемого в США Дня матери с концертным туром приехали сразу три группы с женщинами-вокалситками. И хотя насчет материнских их статусов не уверена, обаяния и угара каждая привнесла по мере своих сил и возможностей. Тур этот, судя по соцсетям коллективов, продвигается очень удачно: средняя посещаемость составляет 800-1000 человек, и это при том, что концертов сейчас просто валом, ежедневно, в любых жанрах и в любых количествах.
Начинали шоу мои любимчики из Техаса OCEANS OF SLUMBER, готовящие на сентябрь альбом Where Gods Fear to Speak. Неопределимая жанрово музыка — от дума, прогрессива до экстремальных забоев и запилов, переходящих в акустику, окутанных невероятной силы и мощности голосом чернокожей фигуристой вокалистки Cammie Gilbert. Играет группа уже более десятилетия — однако в силу, вероятно, сбивающей с толку кроссжанровости, до сих пор выступает в незавидной роли первого-разогревающего-коллектива.
Некоторое время назад, предваряя будущий студийник, группа показала довольно смелое видео на титульный трек, в котором, помимо прочего, Cammie попробовала себя в гроул-роли. Получилось занятно!
Ну а вживую это выглядело как-то так. Хитрый микрофон с рогами, наряд с перьями, пышные формы в штанишках в обтяжку — и беснующиеся рядом гитаристы. Основным композитором и лидером OCEANS OF SLUMBER выступает драммер Dobber Beverly — самый мрачный мужик коллектива, с разрисованным черными потеками-трещинами лицом и сатаническими нашивками, соседствующими с логотипом EVERGREY (любовь к нестандартному творчеству которых в музыке очевидна — но, в отличие от шведов, хиты OCEANS OF SLUMBER писать не стараются).
NEW YEARS DAY — калифорнийцы, играющие уже лет двадцать и сменившие десятки музыкантов в составе, — типичный попкорновый масс-маркет продукт в стиле «попса с тяжелыми гитарами». В прошлом году они катались с концертами в разогреве IN THIS MOMENT, и это, наверное, идеальное сочетание. Качевая пружинистая прыгучая альт-металлическая основа, много огня, дыма и блесток, энергичное шоу, броские наряды и прически — этакая эффектно оформленная оболочка с пустым напыщенным гламуром вместо конфетки.
Разница с перфомансами IN THIS MOMENT, правда, в том, что Мария делает упор на вываливание сисек, а фронтвумен NYD Ash Costello — на ножки и предметах, откуда они растут, выходя в платье-пакете, которое задирается нагнетаемым ветром. К сожалению, несмотря на мощные вокальные данные, она преимущественно орет вместо того, чтобы петь.
Губищи и пластика лица — тоже на любителя.
В преддверии нынешнего турне Ash с LACUNA COIL записали совместный трек «In The Mean Time» — который, собственно, вместе же и исполнили.
LACUNA COIL на фоне взрывных, громких, орущих и бесконечно колбасящихся NYD смотрелись естественно и натурально, как группа, которой давно никому ничего не нужно доказывать. На костюмы и грим, впрочем, тоже расстарались (и разрисованными в том же стиле на концерт явились некоторые фанаты). Арлекин Andrea Ferro, черепатые черно-белые злые клоуны и на гитарах и барабанах; Cristina Scabbia в хитром плащеподобном наряде с какими-то висючками и фирменной символикой группы.
Сетлист LC выглядел так: песни и хиты разных лет, прошлогодняя новинка «Never Dawn», обязательный кавер «Enjoy The Silence», дуэт с Костелло, харизма, улыбки, милота и при этом настоящий рокерский задор, безо всякой претенциозной гламурщины. Поет Кристина до сих пор замечательно (и выглядит тоже, хотя очевидно ничего этакого с лицом не делает), а скрим Андреа напомнил экстрим-вокалы «инфлеймлвского» Андерса.
Можно любить или не любить музыку LACUNA COIL (я, например, очень спокойно к ним отношусь и дома не слушаю вовсе), но как концертный коллектив они совершенно очаровательны — и эмоциональностью, и подачей, и непосредственностью, гармоничностью стиля и образа, в коем сказывается немалый опыт (почти тридцать лет на сцене), и, конечно, талант. Ни усталости, ни выгорания — так же молоды и прекрасны, как когда «Heaven’s A Lie» зазвучала впервые.
View this post on Instagram
В общем, будет возможность — непременно посмотрите «лакуну» в живом исполнении; вот еще немного фотокарточек, а продолжение галереи — тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
Читайте также:
- Фото: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL
- Репортаж: BLACK SATELLITE, ILL NINO, DEVILDRIVER, CRADLE OF FILTH в Шарлотт
- Фото: CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, ILL NINO, BLACK SATELLITE
- Фото: Brutal Assault 2023, часть третья. INFECTED RAIN, ANAAL NATHRAKH, DEICIDE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CULT OF LUNA, MARDUK
- Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть вторая
- Фото: Brutal Assault 2023, часть вторая. BORKNAGAR, WIEGEDOOD, ZEAL & ARDOR, NORDJEVEL, CULT OF FIRE, GORGOROTH
- Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть первая
- Фото: Brutal Assault 2023, часть первая
- Репортаж: BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS, CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL в Шарлотт
- Звездное пекло. Фестиваль Sick New World в Вегасе
Обновления
-
Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт
-
Kerry King: «Несмотря на всю грандиозную историю SLAYER, я сейчас начинающий артист, со всеми вытекающими последствиями»
-
Умер Steve Albini
-
Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICA
-
Стоит послушать. Новый лонгплей MÜTIILATION «Black Metal Cult»
-
LINKIN PARK собираются вернуться с девушкой на вокале?
-
Любопытная тенденция: старые рок-группы набирают красоток на гитарные роли
-
Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными руками
-
DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!
-
MY DYING BRIDE об отмене концертов: «В течение последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась»
Комментарии
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Это сильнейшая в их стране (Чили) дэз-метал банда, да и на мировом уровне не теряется
PENTAGRAM (Chile) — Possessor (Official Videio)
…
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, тут не кавер, а акустическая версия, но о�…
Schizoid Paranoid:
juris:
«начинающий артист, со всеми вытекающими признаками SLAYER»…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
многобукв
Вот ещё норм девчонка)
С. Прокофьев. «Наваж�…
Ad Noctum:
Премьера альбома на ютубе, если кому интересно:
Downcross — White Tower (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=qiok6VxjTTQ…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
многобукв
Вот ещё норм девчонка)
С. Прокофьев. «Наваждение»
Исполняет Ирина Веб…
juris:
Другой Александр:
Muras — In Pursuit of Evil
Дебютный EP от пока ещё ноунейма из Польши. Запись сырая, как на демках Moonblood, но музон ядрёный. Короче, стоит взять на заметку как минимум.
https://muras.bandcamp…
Death:
Дед Аким:
Елена Минина – Джоконда – выпускница школы Градского , это высший уровень среди русских.
Также Она обожает петь зарубежный рок — Nightwish и Within Temptation.
Она Лапочка гол�…
Herschell:
Наконец то вышел тот самый Borknagar, который я люблю. Moon прослушал раз 200..…
Алексей:
Добавить комментарий