lacuna coil
11.05.2024

Репортаж: OCEANS OF SLUMBER, NEW YEARS DAY, LACUNA COIL в Шарлотт

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Так как-то совпало, что на фоне активно отмечаемого в США Дня матери с концертным туром приехали сразу три группы с женщинами-вокалситками. И хотя насчет материнских их статусов не уверена, обаяния и угара каждая привнесла по мере своих сил и возможностей. Тур этот, судя по соцсетям коллективов, продвигается очень удачно: средняя посещаемость составляет 800-1000 человек, и это при том, что концертов сейчас просто валом, ежедневно, в любых жанрах и в любых количествах.

Oceans of slumber

OCEANS OF SLUMBER

Oceans of slumber

OCEANS OF SLUMBER

Oceans of slumber

OCEANS OF SLUMBER

Oceans of slumber

OCEANS OF SLUMBER

Oceans of slumber

OCEANS OF SLUMBER

Начинали шоу мои любимчики из Техаса OCEANS OF SLUMBER, готовящие на сентябрь альбом Where Gods Fear to Speak. Неопределимая жанрово музыка — от дума, прогрессива до экстремальных забоев и запилов, переходящих в акустику, окутанных невероятной силы и мощности голосом чернокожей фигуристой вокалистки Cammie Gilbert. Играет группа уже более десятилетия — однако в силу, вероятно, сбивающей с толку кроссжанровости, до сих пор выступает в незавидной роли первого-разогревающего-коллектива.

Некоторое время назад, предваряя будущий студийник, группа показала довольно смелое видео на титульный трек, в котором, помимо прочего, Cammie попробовала себя в гроул-роли. Получилось занятно!

Ну а вживую это выглядело как-то так. Хитрый микрофон с рогами, наряд с перьями, пышные формы в штанишках в обтяжку — и беснующиеся рядом гитаристы. Основным композитором и лидером OCEANS OF SLUMBER выступает драммер Dobber Beverly — самый мрачный мужик коллектива, с разрисованным черными потеками-трещинами лицом и сатаническими нашивками, соседствующими с логотипом EVERGREY (любовь к нестандартному творчеству которых в музыке очевидна — но, в отличие от шведов, хиты OCEANS OF SLUMBER писать не стараются).

NEW YEARS DAY — калифорнийцы, играющие уже лет двадцать и сменившие десятки музыкантов в составе, — типичный попкорновый масс-маркет продукт в стиле «попса с тяжелыми гитарами». В прошлом году они катались с концертами в разогреве IN THIS MOMENT, и это, наверное, идеальное сочетание. Качевая пружинистая прыгучая альт-металлическая основа, много огня, дыма и блесток, энергичное шоу, броские наряды и прически — этакая эффектно оформленная оболочка с пустым напыщенным гламуром вместо конфетки.

new years day

NEW YEARS DAY

new years day

NEW YEARS DAY

new years day

NEW YEARS DAY

new years day

NEW YEARS DAY

new years day

NEW YEARS DAY

new years day

NEW YEARS DAY

Разница с перфомансами IN THIS MOMENT, правда, в том, что Мария делает упор на вываливание сисек, а фронтвумен NYD Ash Costello — на ножки и предметах, откуда они растут, выходя в платье-пакете, которое задирается нагнетаемым ветром. К сожалению, несмотря на мощные вокальные данные, она преимущественно орет вместо того, чтобы петь.

Губищи и пластика лица — тоже на любителя.

new years day

NEW YEARS DAY

В преддверии нынешнего турне Ash с LACUNA COIL записали совместный трек «In The Mean Time» — который, собственно, вместе же и исполнили.

LACUNA COIL на фоне взрывных, громких, орущих и бесконечно колбасящихся NYD смотрелись естественно и натурально, как группа, которой давно никому ничего не нужно доказывать. На костюмы и грим, впрочем, тоже расстарались (и разрисованными в том же стиле на концерт явились некоторые фанаты). Арлекин Andrea Ferro, черепатые черно-белые злые клоуны и на гитарах и барабанах; Cristina Scabbia в хитром плащеподобном наряде с какими-то висючками и фирменной символикой группы.

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

Сетлист LC выглядел так: песни и хиты разных лет, прошлогодняя новинка «Never Dawn», обязательный кавер «Enjoy The Silence», дуэт с Костелло, харизма, улыбки, милота и при этом настоящий рокерский задор, безо всякой претенциозной гламурщины. Поет Кристина до сих пор замечательно (и выглядит тоже, хотя очевидно ничего этакого с лицом не делает), а скрим Андреа напомнил экстрим-вокалы «инфлеймлвского» Андерса.

Можно любить или не любить музыку LACUNA COIL (я, например, очень спокойно к ним отношусь и дома не слушаю вовсе), но как концертный коллектив они совершенно очаровательны — и эмоциональностью, и подачей, и непосредственностью, гармоничностью стиля и образа, в коем сказывается немалый опыт (почти тридцать лет на сцене), и, конечно, талант. Ни усталости, ни выгорания — так же молоды и прекрасны, как когда «Heaven’s A Lie» зазвучала впервые.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

В общем, будет возможность — непременно посмотрите «лакуну» в живом исполнении; вот еще немного фотокарточек, а продолжение галереи — тут.

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL

lacuna coil

LACUNA COIL vs Ash Costello

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