Скандал вокруг David Ellefson не унимается. Так что это все-таки было?Блог
David Ellefson, которого в свете секс-скандала некрасиво выкинул из MEGADETH дружище Мастейн, недавно заявил, что собирается судиться с людьми, предавшими публичности детали его онлайн-интрижки и тем самым навлекшими ворох проблем. Музыкант прошел допрос в полицейском участке, а также тест на полиграфе, ответив на все животрепещущие вопросы. А журнал Rolling Stone то ли выпросил, то ли купил этот репорт.
Итак, согласно показаниям Дэвида, у него наладились интимные онлайн-отношения с голландской девушкой 19 лет — и она без его ведома, снимала эти «встречи» на видео. (В подтверждение, что подруга достаточно взрослая, был предоставлен скан водительских прав.) Познакомилась пара в 2019 году в Голландии: девушка подошла во время автограф-сессии, разговорились, а потом продолжили общаться в социальных сетях.
В феврале 2020 года они встретились в Нидерландах опять — в лобби отеля. Попили кофе, поговорили. И все.
А вот уже к августу общение стало переходить на более взрослые темы — и, включив видео-конференцию Facebook Messenger, они четыре или пять раз мастурбировали вместе.
В какой-то момент подруга призналась, что записывала видео — и показывала кое-кому из друзей. Тем не менее, публичности предала это все не она — а как именно и кто расшарил детали по всему Интернету, пока неизвестно. Однако как выяснится точно, думаю, этого персонажа засудят по полной программе. А я в очередной раз удивлюсь, как можно гнобить человека и лишать работы из-за такой ерунды.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 472
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Что то последнее время всех прям прорвало;один с голой жопой на балконе лазит(Rob),второй детишкам писюн кажет(Logan),а этот его ещё и на публику дёргал.Вот к чему приводит злоупотребление видеокамерой.Кроме как ‘старый дурак’ ничего сказать.Позор однако…
Пардоньте,но разом похоже не могу (как старая базарная баба);
А главное всех почему то тянет на мочеполовые завороты.Единственный достойно обосравшийся человек-О’Брайен.Допиться до вторжения инопланетян это однозначно подвиг, и ничего кроме уважения у меня не вызывает!
Да-а-а, передернул затвор разок-другой и оскандалился донельзя. Хотя, честно говоря (исключая повесточку, разумеется), повод для изгнания из группы так себе. Главное, что все вокруг святые, один Эллефсон воплощение порока. Я желаю ему успехов в судебном разбирательстве. За свой затвор держать ответ он должен исключительно перед семьей, а не перед всем миром.
Вопрос не в том, кто там и как дрыгал, а в том, как правильно заметил бывший менеджер Мегадеза, что пальцем на концертах будут показывать. А вот этого уже Мастейн допустить не может. Извините, не порнограйнд играют.
А где все это время была его хвалёная вера, в которую он показушно вдарился?
» А я в очередной раз удивлюсь, как можно гнобить человека и лишать работы из-за такой ерунды.»
Если бы они его оставили в группе,то на каждом концерте была бы куча людей,которая дёргала бы руками,имитируя Эллефсона. Мастейн не тот человек,который стал бы это терпеть.
Блин,не заметил,что Metaller555 то же самое написал:)
Metaller555 написал(а):
Вопрос не в том, кто там и как дрыгал, а в том, как правильно заметил бывший менеджер Мегадеза, что пальцем на концертах будут показывать. А вот этого уже Мастейн допустить не может. Извините, не порнограйнд играют.
Так некоторые могут изобразить дрочку со скандированием «а где этот ваш Дэвид, которого вы уволили»? Ну это если кому-то важно. Но думаю, что в основной массе всем будет пофиг. Главное, чтоб перед Мегадэт не ставили в лайн-ап WASP
«А вот уже к августу общение стало переходить на более взрослые темы — и, включив видео-конференцию Facebook Messenger, они четыре или пять раз мастурбировали вместе.»
Туева хуча примеров, как граждане забывают про видеокамеру и мастурбируют всем на потеху, но нет, только не Эллефсон, «нет, не слышал!», и давай дрочить прямо в видеокамеру, осознавая это.
Когда после фраз типа «Он меня приобнял двадцать лет назад (!) и шептал пошлости на ушкО» людям объявляют де «Взял панамку — и нах*й с пляжа/вон из группы!» — наш лютеранский пастор (!) мастурбирует на камеру.
Нет, я всё понимаю, может, там какая сочная фанатка, по мнению Эллефсона. НО МОЗГ-ТО БЛ..ДЬ ГДЕ?!
»НО МОЗГ-ТО БЛ..ДЬ ГДЕ?!»
Тут дело ни в мозге а в банальном изврате.Наяривание шишки на камеру это очередная вариация эксгибиционизма;
»Эксгибициони?зм (лат. exhibeo — выставлять, показывать) — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола,а также в публичных местах. Как правило, эксгибиционист не рассчитывает на продолжение контакта или завязывание отношений. Демонстрация половых органов нередко сопровождается половым возбуждением и мастурбацией.»’
Так что наш святоша недалеко ушёл от своей оскандалившейся братии.Если взять в расчёт все опубликованные,замятые…и не совсем замятые сексуальные скандалы с участием всевозможных пастырей и отцов,то придёшь к однозначному выводу что ЦЕРКОВЬ и есть средоточие всяческих извращений.Такого количества педофилов и мужеложцев не сыщешь в трех институтах Сербского вместе взятых.