Скандал вокруг David Ellefson не унимается. Так что это все-таки было?

David Ellefson, которого в свете секс-скандала некрасиво выкинул из MEGADETH дружище Мастейн, недавно заявил, что собирается судиться с людьми, предавшими публичности детали его онлайн-интрижки и тем самым навлекшими ворох проблем. Музыкант прошел допрос в полицейском участке, а также тест на полиграфе, ответив на все животрепещущие вопросы. А журнал Rolling Stone то ли выпросил, то ли купил этот репорт.

Итак, согласно показаниям Дэвида, у него наладились интимные онлайн-отношения с голландской девушкой 19 лет — и она без его ведома, снимала эти «встречи» на видео. (В подтверждение, что подруга достаточно взрослая, был предоставлен скан водительских прав.) Познакомилась пара в 2019 году в Голландии: девушка подошла во время автограф-сессии, разговорились, а потом продолжили общаться в социальных сетях.

В феврале 2020 года они встретились в Нидерландах опять — в лобби отеля. Попили кофе, поговорили. И все.

А вот уже к августу общение стало переходить на более взрослые темы — и, включив видео-конференцию Facebook Messenger, они четыре или пять раз мастурбировали вместе.

В какой-то момент подруга призналась, что записывала видео — и показывала кое-кому из друзей. Тем не менее, публичности предала это все не она — а как именно и кто расшарил детали по всему Интернету, пока неизвестно. Однако как выяснится точно, думаю, этого персонажа засудят по полной программе. А я в очередной раз удивлюсь, как можно гнобить человека и лишать работы из-за такой ерунды.

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