AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандал

За жестокими мировыми пертурбациями мы начали забывать, как сладко и быстро можно «канселить» людей. Спасибо AT THE GATES, напомнили. На днях из группы вылетел гитарист Jonas Stalhammar, которого анонимный инстаграм-аккаунт, созданный с единственной целью обосрать шведу жизнь, обвинил в сексуальных онлайн-домогательствах.

Скриншоты переписки, в которых Йонас хвастается насыщенной половой жизнью и выпрашивает интимные фотографии, можно посмотреть по ссылке, а авторка всей этой истории поясняет свои действия следующим образом: «Jonas Stalhammar, гитарист AT THE GATES, совращал меня, втягивая в онлайн-отношения сексуального характера в течение года. Я сначала даже не понимала, что меня совращают, что мною пользуются. Ведь и он, и AT THE GATES были моими метал-героями. Я не хотела верить, что со мной дурно поступают — и, полагаю, стала жертвой стокгольмского синдрома в отношениях с этим человеком. Так, я со временем стала чувствовать романтическую привязанность к нему, в то время как он банально меня развращал и постоянно пытался нарушить личные границы. Кроме того, он, вероятно, лгал мне относительно своего семейного статуса. У меня ушел почти год, чтобы осознать, что происходит, и я решила избавиться от этой связи. Не пожелаю никому пережить то же самое».

Что ж. А девочка-то не большого ума. Но… быть может, теперь его пригласят в STEEL PANTHER?

P.S. Знакомая примерно полгода назад скидывала аналогичный инстаграм-аккаунт, в котором рассказывались всякие гадости про Kvarforth из SHINING. Естественно, никому это никоим образом не навредило.

Количество просмотров: 531

9 комментариев