AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандал

AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандалБлог
За жестокими мировыми пертурбациями мы начали забывать, как сладко и быстро можно «канселить» людей. Спасибо AT THE GATES, напомнили. На днях из группы вылетел гитарист Jonas Stalhammar, которого анонимный инстаграм-аккаунт, созданный с единственной целью обосрать шведу жизнь, обвинил в сексуальных онлайн-домогательствах.
Скриншоты переписки, в которых Йонас хвастается насыщенной половой жизнью и выпрашивает интимные фотографии, можно посмотреть по ссылке, а авторка всей этой истории поясняет свои действия следующим образом: «Jonas Stalhammar, гитарист AT THE GATES, совращал меня, втягивая в онлайн-отношения сексуального характера в течение года. Я сначала даже не понимала, что меня совращают, что мною пользуются. Ведь и он, и AT THE GATES были моими метал-героями. Я не хотела верить, что со мной дурно поступают — и, полагаю, стала жертвой стокгольмского синдрома в отношениях с этим человеком. Так, я со временем стала чувствовать романтическую привязанность к нему, в то время как он банально меня развращал и постоянно пытался нарушить личные границы. Кроме того, он, вероятно, лгал мне относительно своего семейного статуса. У меня ушел почти год, чтобы осознать, что происходит, и я решила избавиться от этой связи. Не пожелаю никому пережить то же самое».
Что ж. А девочка-то не большого ума. Но… быть может, теперь его пригласят в STEEL PANTHER?
P.S. Знакомая примерно полгода назад скидывала аналогичный инстаграм-аккаунт, в котором рассказывались всякие гадости про Kvarforth из SHINING. Естественно, никому это никоим образом не навредило.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 531
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Комментарии
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из The lurking fear, как я вижу, он тоже вылетел.
ребятам из ATG должно быть стыдно конечно за такой поступок.
Фу такими засранцами быть.
Т.е. она чувствовала романтическую привязанность, продолжала общение, а когда мужик вполне логично стал намекать на секс, стала визжать, что «пытаются нарушить ее личные границы». Полностью соглашусь с Анастасией, что девочка, мягко говоря, да, не очень большого ума. Или наоборот, сильно хитрожопит, только непонятно, зачем
Заблокировать не пробовала? Он же не в темной алее за ней гнался. А вообще он фантазёр, конечно.
Есть пословица неприличная: Самка не захочет — у кобеля не вскочит.
Конечно не совсем правильная, всё в мире сложнее, толерантность, гомосеки, лгбт. Но это нехорошо. Умные бабы пользуются, мужики остаются наоборот слабым полом. любая (не особо умная самка) начинают охоту за успешным, умным, красивым, интересным, харизматичным мужиком. Примеры не только из музыки, на самом высшем уровне: Билл Гейтс, Майк Тайсон, Джонни Депп — он кстати музыкант хороший, Мерлин Мэнсон, много примеров. Они, самки никчемные , глупые, хотят хайпа, известности, славы, денег.
У многих это получается. Есть обратные примеры — мужики пидоры — не по ориентации, а по сути — обвиняют женщин — Азию Ардженто пример, — ты блять сука должен радоваться, что такая женщина вообще на тебя обратила внимание, и должен ей лизать, пока ей хорошо не станет
,
Дед Аким написал(а):
Мерлин Мэнсон, много примеров
уж если и Мэрилина Мэнсона обелять, то тогда вообще не знаю… )
тогда вообще все мужики в мире белые и пушистые и ангелы у нас у всех из жопы вылетают по утрам
Виктор написал(а):
Дед Аким написал(а):
Мерлин Мэнсон, много примеров
уж если и Мэрилина Мэнсона обелять, то тогда вообще не знаю… )
тогда вообще все мужики в мире белые и пушистые и ангелы у нас у всех из жопы вылетают по утрам
Мэрлин всегда был плохим мальчишом, но обратных примеров больше. К Майку Тайсону ночью пришла в номер — победительница конкурса красоты, то есть она знает что такое сиськи письки, она серьезно думала что 100 килограмм мышц и животной ярости, молодой Майк с ней собирается мультики смотреть? А первый пример не так привел, гений компьютерный свою жизнь не афиширует, хотел сказать про яркого успешного харизматичного — и как у Майка Тайсона тоже после этого карьера под откос пошла — Билл Клинтон.
На самом деле нет ничего удивительного. Эта группа и им подобные- марионетки в руках больших боссов. Что им скажут то и делают.
Какой уж там андеграунд.
Что тут сказать, мудацкое поведение часто встречается у обеих сторон подобных конфликтов. Тут иной раз в событиях, которым ты свидетель, сложно решить, кто прав, кто виноват, что уж говорить про эту весьма мутную историю.
Поэтому нам остается только помыть кости ее участникам и дальше слушать музыку.