David Gilmour vs Roger Waters
08.02.2023

David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень вражды

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David Gilmour и Roger Waters не любят друг друга уже долгие десятилетия; и хотя оба «пинкфлойдовца», скрепя сердца, время от времени играли вместе на благотворительных акциях, ни о дружбе, ни о понимании, ни даже взаимоуважении речи давно не идет. Однако какую-никакую, но дипломатию мужчины таки проявляли. До последнего времени.

Политика довела конфликт музыкантов, возраст которых приближается к восьмидесяти, до точки кипения.

5 февраля Уотерс в твиттере заявил, мол, «израильское лобби пытается отменить 85% солд-аут концертов в Германии», ведя против него кампанию и обвиняя в антисемитизме.. «Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ АНТИСЕМИТОМ, НИКОГДА НЕ БЫЛ и НЕ БУДУ».

В ответ на это отписалась жена Гилмора Polly Samson. «К сожалению, Роджер, ты антисемит до самой глубины своей гнилой души. А еще апологет Путина, лгун, вор, лицемер, налоговый мошенник, фонограммщик, мизогинист, больной завистник, страдающий манией величия. Хватит уже твоего бреда».

Сам (доселе куда более осторожный в выражениях) Гилмор это заявление репостил и сказал, что каждое слово в нем — правда. А Уотерс в ответ сообщил, что пока не решил, что с ними обоими делать. Зато доподлинно известно, чем заниматься публике: запасаться попкорном.

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9 комментариев

  • Metaller555 написал(а):

    То, что Уотерс, при всех своих музыкальных талантах, человек говнистый, знают все давно. Но! Зачем Гилмору на пенсии подкидывать на вентилятор, тоже непонятно… Уже правнуков няньчат, а все о молодости вспоминают…

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  • Писюн-пенсионер написал(а):

    Metaller555 написал(а):
    То, что Уотерс, при всех своих музыкальных талантах, человек говнистый, знают все давно. Но! Зачем Гилмору на пенсии подкидывать на вентилятор, тоже непонятно… Уже правнуков няньчат, а все о молодости вспоминают…
    1) Много свободного времени
    2) Повышенная обидчивость и склочность из-за возрастных изменений в мозге

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  • Helgh написал(а):

    Всё же жёнам лучше бы тут не лезть со » своим мнением». Хватит нам одной Йоко.

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  • Merzbow написал(а):

    ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт

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  • Александр написал(а):

    Merzbow написал(а):
    ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
    Единственный правильный комментарий

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  • Ei punk написал(а):

    Merzbow написал(а):
    ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
    Рука лицо, шо тут можно ещё сказать

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  • Прол написал(а):

    Ei punk написал(а):
    Merzbow написал(а):
    ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
    Рука лицо, шо тут можно ещё сказать
    Трубач самый переоцененный в мире пльбои.

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  • Писюн c глазами написал(а):

    Ага. А Helloween — это Кай Хансен http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • Олег написал(а):

    Сгнивший гилмор дал поговорить своей жабе и, как истинный куколд, начал репостить её рвоту по всему инету.

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