David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень вражды

David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень враждыБлог
David Gilmour и Roger Waters не любят друг друга уже долгие десятилетия; и хотя оба «пинкфлойдовца», скрепя сердца, время от времени играли вместе на благотворительных акциях, ни о дружбе, ни о понимании, ни даже взаимоуважении речи давно не идет. Однако какую-никакую, но дипломатию мужчины таки проявляли. До последнего времени.
Политика довела конфликт музыкантов, возраст которых приближается к восьмидесяти, до точки кипения.
5 февраля Уотерс в твиттере заявил, мол, «израильское лобби пытается отменить 85% солд-аут концертов в Германии», ведя против него кампанию и обвиняя в антисемитизме.. «Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ АНТИСЕМИТОМ, НИКОГДА НЕ БЫЛ и НЕ БУДУ».
В ответ на это отписалась жена Гилмора Polly Samson. «К сожалению, Роджер, ты антисемит до самой глубины своей гнилой души. А еще апологет Путина, лгун, вор, лицемер, налоговый мошенник, фонограммщик, мизогинист, больной завистник, страдающий манией величия. Хватит уже твоего бреда».
Сам (доселе куда более осторожный в выражениях) Гилмор это заявление репостил и сказал, что каждое слово в нем — правда. А Уотерс в ответ сообщил, что пока не решил, что с ними обоими делать. Зато доподлинно известно, чем заниматься публике: запасаться попкорном.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 5 550
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9 комментариев
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Комментарии
Merzbow:
Настя, не спрашивала почему Melechesh так долго альбом делают?…
Алексей:
Олег:
Сгнивший гилмор дал поговорить своей жабе и, как истинный куколд, начал репостить её рвоту по всему инету.…
Писюн c глазами:
Дима:
Дядя Вова написал(а):
Крюкокрест «Ауфидерзейн».
После этого альбома жанр blackened punk можно закрывать в принципе. Этот альбом — его альфа и омега.
Где бы его во …
Прол:
Ei punk написал(а):
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Рука лицо, шо тут можно ещё сказать
Трубач самый переоцененный в мире п…
Ei punk:
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Рука лицо, шо тут можно ещё сказать…
Александр:
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Единственный правильный комментарий…
Merzbow:
Helgh:
Всё же жёнам лучше бы тут не лезть со » своим мнением». Хватит нам одной Йоко.…
Другой Александр:
Дружище Христос написал:
«Снимается счас в проходных в меру патриотичных комедийных сериальчиках»
В театре он вроде как помимо этого играет. Раньше во вся…
Дружище Христос:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал:
«Да конечно есть! Один «Зеленый слоник» стоит всех французских комедий и британских детективов вместе …
Другой Александр:
Funeral Winds новый. Выходит 23.02.23. В этот раз прописался на Osmose.
Stigmata Mali
https://youtube.com/watch?v=ZJzxqiJ3DH0…
То, что Уотерс, при всех своих музыкальных талантах, человек говнистый, знают все давно. Но! Зачем Гилмору на пенсии подкидывать на вентилятор, тоже непонятно… Уже правнуков няньчат, а все о молодости вспоминают…
Metaller555 написал(а):
То, что Уотерс, при всех своих музыкальных талантах, человек говнистый, знают все давно. Но! Зачем Гилмору на пенсии подкидывать на вентилятор, тоже непонятно… Уже правнуков няньчат, а все о молодости вспоминают…
1) Много свободного времени
2) Повышенная обидчивость и склочность из-за возрастных изменений в мозге
Всё же жёнам лучше бы тут не лезть со » своим мнением». Хватит нам одной Йоко.
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Единственный правильный комментарий
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Рука лицо, шо тут можно ещё сказать
Ei punk написал(а):
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Рука лицо, шо тут можно ещё сказать
Трубач самый переоцененный в мире пльбои.
Ага. А Helloween — это Кай Хансен
Сгнивший гилмор дал поговорить своей жабе и, как истинный куколд, начал репостить её рвоту по всему инету.