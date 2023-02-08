David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень вражды

David Gilmour и Roger Waters не любят друг друга уже долгие десятилетия; и хотя оба «пинкфлойдовца», скрепя сердца, время от времени играли вместе на благотворительных акциях, ни о дружбе, ни о понимании, ни даже взаимоуважении речи давно не идет. Однако какую-никакую, но дипломатию мужчины таки проявляли. До последнего времени.

Политика довела конфликт музыкантов, возраст которых приближается к восьмидесяти, до точки кипения.

5 февраля Уотерс в твиттере заявил, мол, «израильское лобби пытается отменить 85% солд-аут концертов в Германии», ведя против него кампанию и обвиняя в антисемитизме.. «Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ АНТИСЕМИТОМ, НИКОГДА НЕ БЫЛ и НЕ БУДУ».

В ответ на это отписалась жена Гилмора Polly Samson. «К сожалению, Роджер, ты антисемит до самой глубины своей гнилой души. А еще апологет Путина, лгун, вор, лицемер, налоговый мошенник, фонограммщик, мизогинист, больной завистник, страдающий манией величия. Хватит уже твоего бреда».

Сам (доселе куда более осторожный в выражениях) Гилмор это заявление репостил и сказал, что каждое слово в нем — правда. А Уотерс в ответ сообщил, что пока не решил, что с ними обоими делать. Зато доподлинно известно, чем заниматься публике: запасаться попкорном.

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