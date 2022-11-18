Marilyn Manson пожаловался, что женские обвинения стоили ему карьеры. Теперь у него осталась только депрессияБлог
Marilyn Manson недавно пожаловался, что после женских нападок и исков (большей частью инициированных его бывшей невестой, актрисой Evan Rachel Wood, судившейся с экс-любимым по делу о многочисленных эпизодах эмоционального и сексуального насилия — как, например, при съемке видео, когда пара должна была кинематографически изображать секс, а он взял и вошел), вся его карьера покатилась к чертям. И обвиняют его в неподобающем сексуальном поведении уже минимум 15 женщин.
В заполненных судебных документах Брайан Мэнсонович сообщил, что получает множество угроз, в том числе смертельных, от чего ощущает тревожность, подавленность, плохо спит, постоянно нервничает и пребывает в депрессивном состоянии, а также беспокоится, что кто-то может навредить его нынешней жене.
От него отказались лейбл Loma Vista Recordings, промо-агентство CAA, перестали приглашать на голливудские тусовки и деловые встречи. Все концерты оказались перенесены на неопределенное время, подвис выпуск книги, а картины обесценились. Также, по словам Мэнсона, он лишился двух ранее утвержденных ролей в сериалах («Американские боги» и «Противостояние») — и вообще связываться с ним больше никто не желает.
Иначе говоря, 53-летний мужик, всю жизнь старательно корчивший из себя шок-рокера, суперплохого парня и злодея, обижается на то, что его — по делу или нет — считают злодеем. А причиной тому, что за образ плохих парней в этом мире больше не платят.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 190
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2 комментария
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Marilyn Manson пожаловался, что женские обвинения стоили ему карьеры. Теперь у него осталась только депрессия
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Комментарии
Green:
Ну да, эти ребятки слегка уже запутали мозг, кто есть кто….)))…
Писюн-шок-рокер:
Он вошел в свою бывшую невесту, когда она еще была просто невеста? Я тогда так тоже делал!
(Кстати, Marilyn Manson — говно!)…
Юрий:
Сначала возомнят себя богами , ведут себя как конченные мудачьё , а потом женщины у них во всём виноваты , а когда они женщин за людей не считали , о чём думали ?! Вообщ…
Ad Noctum:
Дружище Христос написал(а):
Plasticface написал(а):
Единственный адекватный комментарий в этом обсуждении
«Пизданул, как Господь» (с) тот случай, когда комен…
Другой Александр:
Писюн С Глазами написал(а):
Polaris написал(а):
Так вот какой ты, Писюн С Глазами!
Я еще разберусь, как к ним попал мой семейный альбом
Зря они его украли… Ой зря.…
Дружище Христос:
Plasticface написал(а):
Тащемта Негральский прав. Стричь бабос в тяжеляке и раньше то дело было не самым простым, а теперь и подавно. Т.к. и криздецы экономические, и …
Plasticface:
Тащемта Негральский прав. Стричь бабос в тяжеляке и раньше то дело было не самым простым, а теперь и подавно. Т.к. и криздецы экономические, и групп овердохуа, и шоуби…
Писюн С Глазами:
Polaris написал(а):
Так вот какой ты, Писюн С Глазами!
Я еще разберусь, как к ним попал мой семейный альбом…
Eum:
походу опять что-то около пост-метальное будет, но не возврат к марианским впадинам первых двух альбомов…
коллапес:
Оззи бедолага наверное не в курсах, что метавселенные — это фишка зумеров, которые прутся от Арианы Гранде и прочих трясущих жопами, а старым металерам смотреть на э…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Лемми в гробу вертелся? Его же кремировали, не?
Аватар вертелся! …
Merzbow:
Sonne:
Сначала возомнят себя богами , ведут себя как конченные мудачьё , а потом женщины у них во всём виноваты , а когда они женщин за людей не считали , о чём думали ?! Вообще подобных мерзких типов не жалко , по петушиной статье их всех сажать надо при малейшем намёке на подобные действия по отношению к противоположному полу.
Он вошел в свою бывшую невесту, когда она еще была просто невеста? Я тогда так тоже делал!
(Кстати, Marilyn Manson — говно!)