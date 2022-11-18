Marilyn Manson пожаловался, что женские обвинения стоили ему карьеры. Теперь у него осталась только депрессия

Marilyn Manson недавно пожаловался, что после женских нападок и исков (большей частью инициированных его бывшей невестой, актрисой Evan Rachel Wood, судившейся с экс-любимым по делу о многочисленных эпизодах эмоционального и сексуального насилия — как, например, при съемке видео, когда пара должна была кинематографически изображать секс, а он взял и вошел), вся его карьера покатилась к чертям. И обвиняют его в неподобающем сексуальном поведении уже минимум 15 женщин.

В заполненных судебных документах Брайан Мэнсонович сообщил, что получает множество угроз, в том числе смертельных, от чего ощущает тревожность, подавленность, плохо спит, постоянно нервничает и пребывает в депрессивном состоянии, а также беспокоится, что кто-то может навредить его нынешней жене.

От него отказались лейбл Loma Vista Recordings, промо-агентство CAA, перестали приглашать на голливудские тусовки и деловые встречи. Все концерты оказались перенесены на неопределенное время, подвис выпуск книги, а картины обесценились. Также, по словам Мэнсона, он лишился двух ранее утвержденных ролей в сериалах («Американские боги» и «Противостояние») — и вообще связываться с ним больше никто не желает.

Иначе говоря, 53-летний мужик, всю жизнь старательно корчивший из себя шок-рокера, суперплохого парня и злодея, обижается на то, что его — по делу или нет — считают злодеем. А причиной тому, что за образ плохих парней в этом мире больше не платят.

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