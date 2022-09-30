VEKTOR, David DiSanto: «Надеюсь, настанет время, когда смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни»Блог
После того, как история лидера VEKTOR David DiSanto, скоропостижно изгнанного с Century Media Records за давешний скандал с женой, облетела Интернет, сабж решил дать свои показания. И развеять, как он утверждает, несправедливые слухи.
«Хотел бы коротко прояснить ситуацию со сплетнями, которые плодятся вокруг моей персоны. Я надеялся, что старые обвинения будут забыты, однако из-за спекуляций в мой адрес недавно сорвалась сделка с Century Media — и после этого, считаю, вопрос таки стоит прояснить.
Прошу прощения, что я не сделал этого в 2019 и решил отмолчаться. Тогда и так навалилось слишком много. Но сейчас, спустя годы, все-таки стоит рассказать, что происходит на неприятном, жутком видео, которое гуляет по Интернету. (Например, тут — прим. авт.)
Цепь событий, которую я и вообразить себе не мог, начал мой мелкий пес Sprinkles. В начале 2019-го он все еще не был приучен справлять нужду где надо, и навалил немного ночью на лестнице в доме. Я к тому времени уже пошел спать. Около полуночи жена разбудила меня — она стояла возле кровати, шлепала меня по щекам, дергала за волосы и впивалась когтями в грудь, орала и визжала, мол, я немедленно должен убрать говно.
Я повторял, мол, оставь меня в покое, до утра подождет, но она не отставала. Продолжалось все это, наверное, с полчаса.
В конце концов я поднялся — и оказался зажат меж кроватью и шкафом. Попросил ее дать мне пройти, чтоб я мог вылезти и сделать то, что ей нужно, однако она продолжала истерить и эскалировать ситуацию. В конце концов я ее схватил и запихнул в кровать — просто чтобы пройти. А потом бросил в нее подушкой со словами «оставь меня в покое».
Вот что в реальности происходит на видео, а также правда о том, что происходило до начала записи. Конечно, кто-то скажет, мол, дело плевое, но мне действительно очень стыдно, очень жаль, что я так отреагировал. Уверяю вас: я сожалею. И сейчас, когда мои личные дела выставлены на обсуждение незнакомых людей, понимаю: это наука. Способ стать лучше, что-то для себя осознать.
Несколько последних лет перевернули мне душу. Как это случается у многих людей, я попал в паутину токсичных отношений и не мог из нее выбраться. Надеюсь, люди, которые находятся в подобной ситуации, найдут в себе силы исцелиться морально и двигаться дальше. Я пытаюсь это делать сейчас.
Что касается прочих онлайн-домыслов, то нет, не было никаких судебных тяжб с бывшей. В 2021-м мы закончили процесс развода, и он не отличался ничем неординарным. Просто разделили имущество и разошлись в разные стороны.
У меня нет криминальной истории. Меня никогда не привлекали за домашнее насилие. А тот магшот, который распространяется в Сети, взят с 2013 года, когда я вылил пиво на христианского проповедника, который капал на мозг посетителям на рок-фестивале в Мемфисе. За тот случай я также не был осужден.
Надеюсь, настанет время, когда люди смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни. Грустно, конечно, что из-за клеветы и лжи мы потеряли контракт с лейблом — однако VEKTOR это не остановит. Мы продолжим делать свое дело, развиваться и преодолевать трудности. Спасибо вам от лица коллектива за понимание и поддержку».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 71
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VEKTOR, David DiSanto: «Надеюсь, настанет время, когда смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни»
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