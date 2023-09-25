THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за «трансфобию». «Сожжем всех в печи?»Блог
Никогда такого не было, и очередной кэнселлинг. На днях фронтмен THY ART IS MURDER CJ McMahon (да-да, это он громко уходил из группы в 2015-м, говоря, мол, денег нет, и так больше жить нельзя… однако передумал в 2017-м и пришел обратно) проснулся, залез на новостной рок-сайт и узнал, что его уже выгнали, успели переписать вокал на альбоме Godlike, который готовился к выходу на 22 сентября, однако был отложен, потому что… ну, очевидно, почему.
Причиной геморроя с релизом и скандала стала очередная «трансфобная» история. Началась она с того, что CJ McMahon запостил видео, в котором маленький ребенок говорит маме, что он(а) — одновременно мальчик и девочка (в современном ‘продвинутом’ англоязычном мире такое называется they — мол, «они», во множественном числе относительно одного человека), на что мама отвечает, мол, это нормально. Можешь быть обоими. Музыкант прокомментировал ролик без сантиментов, написав, что такую маму надо сжечь в печи.
Что за этим последовало, несложно представить.
И за тем, что последовало, CJ McMahon, естественно, опубликовал видеозаявление, мол, простите-извините, я не трансфоб и т.д.
Но, как видно, не помогло.
«Я только что проснулся и увидел новости. Вот так я узнал о своем увольнении и прочем. Ждите следующего эфира. Сожжем всех в печи? :)»
На следующий день он опубликовал еще одно видео. По словам музыканта, это был ролик, который он записал изначально, вместо извинительного видео, которое остальные участники группы заставили его сделать и которое, собственно, вышло в эфир (однако не спасло карьеру в THY ART IS MURDER). «На самом деле я сказал группе, типа, можете меня уволить, но извиняться не стану, так как извиняться мне не за что. Но ребята ответили, мол, мой уход положит команде конец, и надо сделать нормальный видос а-ля «я не то имел в виду, простите-извините». А мое первое видео публиковать запретили».
Вот тот самый первый ролик. Текста там много — переведу вкратце.
«Я не собирался оскорблять транс-сообщество. У меня нет проблемы с его представителями, у меня проблема с тем фактом, что на видео ребенок возраста от шести месяцев до года, и все, что он может осмыслить по теме, вербализировать, это: «Yeah».
С таким же успехом женщина могла сказать ему вообще что угодно. Например: «Хочешь быть исламским террористом и взрывать города?» «Yeah». «А может, ты идентифицируешь себя как динозавра и хочешь быть динозавром до конца жизни?» «Yeah».
Мне кажется, мир и так уже достаточно #банулся. Ничего не имею против ЛГБТ-коммьюнити, эти люди имеют полное право на самоидентификацию и способны за себя постоять. Однако есть часть населения, которая за себя постоять не может. Это дети. И мне кажется, есть в мире много вещей, которым дети должны научиться прежде, чем ЛГБТ-семья начнет им навязывать свои идеалы.
Думаю, разговоры о сексе и половых вопросах в школе и семье принято проводить с детьми возраста 10-11-12 лет. Это, имхо, нормальный возраст, когда стоит объяснять, как аист прилетает в капусту и прочее. И имхо, детей младшей возрастной категории стоит ограждать от подобной информации.
Конечно, в мире есть крайне небольшой процент детей, которые чувствуют себя геями, трансами ранее 10-12 лет. И я считаю, их нужно так же любить, уважать, лелеять, заботиться, принимать, как и всех остальных. Если у них самих появляются подобные наклонности. Я поддерживаю их выбор на 100 процентов.
Что я не поддерживаю, так это когда ближайшие к ребенку люди, родители, основной источник информации об окружающем мире, начинают насильно скармливать вещи, которые, на мой взгляд, неприемлемы для малышей. Я считаю, так делать нельзя. Ведь уверен, многие из вас видели видосы, в которых ЛГБТ-шники устраивают шоу с переодеваниями и стриптизом перед маленькими детишками. Такое бывает и в детских садах, и в яслях, и я считаю это неприемлемым. И все, чего я хочу, — это не напасть на трансов, а защитить детей.
Я выразился слишком резко, говоря о даме из видео «сжечь ее в печи». Но я был страшно зол. Простите меня за выбор слов.
Еще раз: единственное, чего я добиваюсь, — это защитить детей. Любых детей, белых, черных, бисексуальных, гетеросексуальных, богатых, бедных, не важно. Любых. Я полностью на их стороне, и я хочу защитить их от непотребств любой ценой.
Уверен, мои транс-друзья поймут, о чем я говорю; если нет — пускай простят. Думаю, я уже потерял часть друзей во всей этой истории».
А также место фронтмена…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 273
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3 комментария
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THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за «трансфобию». «Сожжем всех в печи?»
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Комментарии
Другой Александр:
Ни фига себе! Я прям ясновидящий. Когда предыдущий пост увидел, подумал что следующий наверное будет про этот гомоскандал.
P. S.
Тут у говнограйндеров Gutalax чёт новое �…
Merzbow:
Пускай альбом запишет с этим существом экс Absu)
Самое омерзительное- когда они все начинают извинятся.
иди до конца,ёптыть…
Merzbow:
Слава Кулифеев:
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Deuce:
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Дед Аким:
Кори можно понять, мужик на самом деле выкладывался и много пережил, одна история фанате — отморзке, облизывающим окрававленнное лицо, чего стоит. И вот ещё коммента…
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Яр…
Вокалист хороший ! Без работы не останется.Не зря Я недавно собрал плейлист Вконтакте со всеми треками где он принимал участие.Насчёт защиты детей согласен с ним.При первом же прослушивание заметил разницу между альбомной версией и клипом Join Me In Armageddon
Пускай альбом запишет с этим существом экс Absu)
Самое омерзительное- когда они все начинают извинятся.
иди до конца,ёптыть
Ни фига себе! Я прям ясновидящий. Когда предыдущий пост увидел, подумал что следующий наверное будет про этот гомоскандал.
P. S.
Тут у говнограйндеров Gutalax чёт новое вышло. Мне Ютуб их почему-то настырно советует в рекомендациях, хотя я никогда подобную дрянь не слушал. Вот надо здесь следующий пост про них сделать. Будет хет-трик из трэшовых новостей.