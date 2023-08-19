brojob
19.08.2023

Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушек

Блог

Наткнулась сегодня на новость, что в готовящемся большом туре DYING FETUS, THE ACACIA STRAIN, DESPISED ICON и CREEPING DEATH более не числится группа TACTOSA — потому как из нее недавно ушли почти все участники. И кажется, черт бы с ней (какие-то дэзкор-ноунеймы), но глаз зацепился за историю, и оказалась она вполне феерична. В духе времени.

tactosa

экс-Tactosa, Kyle Weeden который блондин

Началась она с поста в фб от лица бывшей девушки вокалиста Kyle Weeden. Много текста и много соплей (кому интересно — цитата в конце поста тут, только не разбейте лицо рукой в процессе прочтения), а начинается история словами «kyle weeden мною манипулировал, сексуально надругался в марте-апреле 2021. меня принуждали к сексуальным актам (в том числе под влиянием алкоголя), оскорбляли вербально и манипулировали».

Продравшись через мешанину слов, можно выяснить, что пара встречалась, потом музыкант девушку бросил, чем нанес ей глубочайшую травму, ведь группа стала популярной на Spotify, и ей больно видеть слово «Tactosa» в рекламных объявлениях. Манипуляции и оскорбления заключались, например, в том, что «он наорал на меня, когда моя слезинка упала ему на футболку», «я пошла делать пирсинг живота, было больно, я схватила его руку, а он начал насмехаться», а сексуальное «насилие» происходило, когда она, например, пьяная по собственной воле шла в его спальню. Будучи его девушкой. И что теперь, когда прошло пару лет, группа стала популярна, а Spotify вгоняет в депрессию, ей непременно надо рассказать свою страшную историю миру — но не для того, чтобы испортить парню жизнь, а просто вот чтобы его друзья к ней больше не подходили и убрали из френдов в соцсетях.

Прочитав эту дичь, из TACTOSA немедленно ушли все участники — потому что стало стыдно и страшно играть с таким монстром.

Но это еще не все.

jacob wallace

Jacob Wallace

Прочитав поток всхлипываний бывшей, в Сеть вылез вокалист неплохой группы BROJOB Jacob Wallace. И очень вежливо написал, что все это, мягко говоря, не выглядит насилием — а если у тебя, подруга, не сложились личные отношения, то не нужно все-таки путать понятия. Ибо в мире есть настоящие жертвы насилия (которые зачастую боятся и замалчивают свои по-настоящему страшные истории), а попытки выставить парня уродом больше выглядят как желание отомстить, испортив ему карьеру и карму, а заодно привлечь внимание к своей персоне. Вспомните, например, Amber Heard и последовавший кэнселлинг. В общем, так, блин, нельзя.

Следующим его сообщением стало следующее.

jacobwallacebrojob

Другими словами, этого Джейкоба немедленно затравили в Интернете, объявили защитником насильников, обвинили в виктим-блейминге, женоненавистничестве, а после того, как он публично извинился, все равно выгнали из группы. Так что «бро» в дэзкоре, как видно, такие вот бро. Но хотя бы будем надеяться, эта баба получила свою порцию внимания, отомстила и теперь всем довольна.

Количество просмотров: 342

Читайте также:

7 комментариев

  • goremyka написал(а):

    ну и мразь (я про бабу) http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif
    Мир сошел с ума…

    >>>
  • Виктор написал(а):

    проблема вообще не в этой бабе, такие бабы были всегда

    проблема во всех остальных придурках (в первом случае все участники ушли из группы, того второго тоже уволили из группы ну и т.д.) — короче вы поняли

    Раньше мужики были мужиками. А сейчас им просто почти всем отрезали яйца, вот и весь сказ.

    П.С. Но всё в принципе к лучшему, ибо дэзкор — говно. Надеюсь эти чуваки-вокалисты найдут себе нормальные занятия в жизни.

    >>>
  • Виталий написал(а):

    ВОТ так, незаметно, метал индустрию захватили алчные бабищи. Скоро в строю останутся исключительно фем группы. Будет интересно понаблюдать — кто кого тогда будет насиловать?))) А западным мужикам наверное пора всем записаться на курсы Эндрю Тейта!))))

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Эх, жаль Сэт AxCx это не читает)

    >>>
  • бибигон написал(а):

    В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальное оскорбление))))) Но для супруги подкину повод )))))А то немного напрягает дичь по вечерам в виде ,,Битвы экстрассенсов,, ,,Мужское- женское,, и т.п.))))Может приобщится к так сказать современным тенденциям))))

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    бибигон написал(а):
    В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальное оскорбление))))) Но для супруги подкину повод )))))А то немного напрягает дичь по вечерам в виде ,,Битвы экстрассенсов,, ,,Мужское- женское,, и т.п.))))Может приобщится к так сказать современным тенденциям))))

    А я слава Баал-Хаммону не женат и не знаю что такое «Битвы экстрасенсов» и «Мужское- женское»http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    goremyka написал(а):
    ну и мразь (я про бабу)
    Мир сошел с ума…

    Баба просто ебанутая. С психбольной спрашивать смысла нет. А вот мир действительно сошёл с ума.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *