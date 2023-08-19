Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушек

Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушекБлог
Наткнулась сегодня на новость, что в готовящемся большом туре DYING FETUS, THE ACACIA STRAIN, DESPISED ICON и CREEPING DEATH более не числится группа TACTOSA — потому как из нее недавно ушли почти все участники. И кажется, черт бы с ней (какие-то дэзкор-ноунеймы), но глаз зацепился за историю, и оказалась она вполне феерична. В духе времени.
Началась она с поста в фб от лица бывшей девушки вокалиста Kyle Weeden. Много текста и много соплей (кому интересно — цитата в конце поста тут, только не разбейте лицо рукой в процессе прочтения), а начинается история словами «kyle weeden мною манипулировал, сексуально надругался в марте-апреле 2021. меня принуждали к сексуальным актам (в том числе под влиянием алкоголя), оскорбляли вербально и манипулировали».
Продравшись через мешанину слов, можно выяснить, что пара встречалась, потом музыкант девушку бросил, чем нанес ей глубочайшую травму, ведь группа стала популярной на Spotify, и ей больно видеть слово «Tactosa» в рекламных объявлениях. Манипуляции и оскорбления заключались, например, в том, что «он наорал на меня, когда моя слезинка упала ему на футболку», «я пошла делать пирсинг живота, было больно, я схватила его руку, а он начал насмехаться», а сексуальное «насилие» происходило, когда она, например, пьяная по собственной воле шла в его спальню. Будучи его девушкой. И что теперь, когда прошло пару лет, группа стала популярна, а Spotify вгоняет в депрессию, ей непременно надо рассказать свою страшную историю миру — но не для того, чтобы испортить парню жизнь, а просто вот чтобы его друзья к ней больше не подходили и убрали из френдов в соцсетях.
Прочитав эту дичь, из TACTOSA немедленно ушли все участники — потому что стало стыдно и страшно играть с таким монстром.
Но это еще не все.
Прочитав поток всхлипываний бывшей, в Сеть вылез вокалист неплохой группы BROJOB Jacob Wallace. И очень вежливо написал, что все это, мягко говоря, не выглядит насилием — а если у тебя, подруга, не сложились личные отношения, то не нужно все-таки путать понятия. Ибо в мире есть настоящие жертвы насилия (которые зачастую боятся и замалчивают свои по-настоящему страшные истории), а попытки выставить парня уродом больше выглядят как желание отомстить, испортив ему карьеру и карму, а заодно привлечь внимание к своей персоне. Вспомните, например, Amber Heard и последовавший кэнселлинг. В общем, так, блин, нельзя.
Следующим его сообщением стало следующее.
Другими словами, этого Джейкоба немедленно затравили в Интернете, объявили защитником насильников, обвинили в виктим-блейминге, женоненавистничестве, а после того, как он публично извинился, все равно выгнали из группы. Так что «бро» в дэзкоре, как видно, такие вот бро. Но хотя бы будем надеяться, эта баба получила свою порцию внимания, отомстила и теперь всем довольна.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 342
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Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушек
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Комментарии
Дед Аким:
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Другой Александр:
goremyka написал(а):
ну и мразь (я про бабу)
Мир сошел с ума…
Баба просто ебанутая. С психбольной спрашивать смысла нет. А вот мир действительно сошёл с ума.…
Другой Александр:
бибигон написал(а):
В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальное оскорбление))))) Но для супруги подкину повод )))))А то немного н�…
бибигон:
В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальное оскорбление))))) Но для супруги подкину повод )))))А то немного напрягает дичь по вечерам �…
Merzbow:
Виталий:
ВОТ так, незаметно, метал индустрию захватили алчные бабищи. Скоро в строю останутся исключительно фем группы. Будет интересно понаблюдать — кто кого тогда будет н…
Виктор:
проблема вообще не в этой бабе, такие бабы были всегда
проблема во всех остальных придурках (в первом случае все участники ушли из группы, того второго тоже уволил…
goremyka:
Дружище Христос:
atr написал(а):
Navka написал(а):
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака
Если это не восточное ипсо набросило
Фирмачи взяли�…
Другой Александр:
atr написал(а):
Navka написал(а):
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака
Вот это орно)))) Если это не восточное ипсо набросило, то…
atr:
Navka написал(а):
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака
Вот это орно)))) Если это не восточное ипсо набросило, то я бы посове…
zzRayzz:
Орг написал(а):
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и другое когда за 50, смешно
А у них выбор есть? У металлистов м�…
Другой Александр:
Сержант Ди написал(а):
Navka написал(а):
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака
Старина Писюн вообще-то всю дорогу против ват�…
ну и мразь (я про бабу)
Мир сошел с ума…
проблема вообще не в этой бабе, такие бабы были всегда
проблема во всех остальных придурках (в первом случае все участники ушли из группы, того второго тоже уволили из группы ну и т.д.) — короче вы поняли
Раньше мужики были мужиками. А сейчас им просто почти всем отрезали яйца, вот и весь сказ.
П.С. Но всё в принципе к лучшему, ибо дэзкор — говно. Надеюсь эти чуваки-вокалисты найдут себе нормальные занятия в жизни.
ВОТ так, незаметно, метал индустрию захватили алчные бабищи. Скоро в строю останутся исключительно фем группы. Будет интересно понаблюдать — кто кого тогда будет насиловать?))) А западным мужикам наверное пора всем записаться на курсы Эндрю Тейта!))))
Эх, жаль Сэт AxCx это не читает)
В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальное оскорбление))))) Но для супруги подкину повод )))))А то немного напрягает дичь по вечерам в виде ,,Битвы экстрассенсов,, ,,Мужское- женское,, и т.п.))))Может приобщится к так сказать современным тенденциям))))
бибигон написал(а):
В силу своей природной тупости не знаю значение слов Кэнселлинг и вербальное оскорбление))))) Но для супруги подкину повод )))))А то немного напрягает дичь по вечерам в виде ,,Битвы экстрассенсов,, ,,Мужское- женское,, и т.п.))))Может приобщится к так сказать современным тенденциям))))
А я слава Баал-Хаммону не женат и не знаю что такое «Битвы экстрасенсов» и «Мужское- женское»
goremyka написал(а):
ну и мразь (я про бабу)
Мир сошел с ума…
Баба просто ебанутая. С психбольной спрашивать смысла нет. А вот мир действительно сошёл с ума.