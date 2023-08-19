Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушек

Наткнулась сегодня на новость, что в готовящемся большом туре DYING FETUS, THE ACACIA STRAIN, DESPISED ICON и CREEPING DEATH более не числится группа TACTOSA — потому как из нее недавно ушли почти все участники. И кажется, черт бы с ней (какие-то дэзкор-ноунеймы), но глаз зацепился за историю, и оказалась она вполне феерична. В духе времени.

Началась она с поста в фб от лица бывшей девушки вокалиста Kyle Weeden. Много текста и много соплей (кому интересно — цитата в конце поста тут, только не разбейте лицо рукой в процессе прочтения), а начинается история словами «kyle weeden мною манипулировал, сексуально надругался в марте-апреле 2021. меня принуждали к сексуальным актам (в том числе под влиянием алкоголя), оскорбляли вербально и манипулировали».

Продравшись через мешанину слов, можно выяснить, что пара встречалась, потом музыкант девушку бросил, чем нанес ей глубочайшую травму, ведь группа стала популярной на Spotify, и ей больно видеть слово «Tactosa» в рекламных объявлениях. Манипуляции и оскорбления заключались, например, в том, что «он наорал на меня, когда моя слезинка упала ему на футболку», «я пошла делать пирсинг живота, было больно, я схватила его руку, а он начал насмехаться», а сексуальное «насилие» происходило, когда она, например, пьяная по собственной воле шла в его спальню. Будучи его девушкой. И что теперь, когда прошло пару лет, группа стала популярна, а Spotify вгоняет в депрессию, ей непременно надо рассказать свою страшную историю миру — но не для того, чтобы испортить парню жизнь, а просто вот чтобы его друзья к ней больше не подходили и убрали из френдов в соцсетях.

Прочитав эту дичь, из TACTOSA немедленно ушли все участники — потому что стало стыдно и страшно играть с таким монстром.

Но это еще не все.

Прочитав поток всхлипываний бывшей, в Сеть вылез вокалист неплохой группы BROJOB Jacob Wallace. И очень вежливо написал, что все это, мягко говоря, не выглядит насилием — а если у тебя, подруга, не сложились личные отношения, то не нужно все-таки путать понятия. Ибо в мире есть настоящие жертвы насилия (которые зачастую боятся и замалчивают свои по-настоящему страшные истории), а попытки выставить парня уродом больше выглядят как желание отомстить, испортив ему карьеру и карму, а заодно привлечь внимание к своей персоне. Вспомните, например, Amber Heard и последовавший кэнселлинг. В общем, так, блин, нельзя.

Следующим его сообщением стало следующее.

Другими словами, этого Джейкоба немедленно затравили в Интернете, объявили защитником насильников, обвинили в виктим-блейминге, женоненавистничестве, а после того, как он публично извинился, все равно выгнали из группы. Так что «бро» в дэзкоре, как видно, такие вот бро. Но хотя бы будем надеяться, эта баба получила свою порцию внимания, отомстила и теперь всем довольна.

Количество просмотров: 342

7 комментариев