MEGADETH выгнали David EllefsonБлог
Мы уже немного поговорили о «cancel culture», когда какая-то дрянь слила в общий доступ приватное видео с участием бас-гитариста MEGADETH Дэвида Эллефсона. MEGADETH за своего товарища (и, между делом, сооснователя группы) не сильно-то заступились — но была надежда, что Мастейн в конце концов не окажется настолько вонючкой, чтобы выгнать его из коллектива за какую-то частную ерунду, которая, по большому счету, должна волновать и интересовать только жену Эллефсона. Надежда напрасная.
«Информируем фанатов, что David Ellefson более не играет MEGADETH, мы официально расстаемся с ним, — написал сегодня вонючка. — Это решение принималось трудно. Несмотря на то, что мы не знаем все детали произошедшего, в отношениях уже есть напряженность, и двигаться дальше в таких условиях невозможно.
С нетерпением ждем возможности увидеться с нашими поклонниками на концертах этим летом, а также поделиться с миром своей новой музыкой. Работа над ней почти завершена».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 98
Читайте также:
- Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
- Мерч будущего: MEGADETH продали свой первый NFT за $18000
- David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
- Брайана Адамса обвинили в «антикитайском расизме»
- MEGADETH возвращаются на сцену
- Вокалист и гитарист ATTILA поцеловались на сцене
- Гитаристы RAMMSTEIN поцеловались на сцене в Москве
- David Ellefson о роли в MEGADETH: «Чтобы сохранить дружбу, мне пришлось поступиться правами на группу»
- Рок-цитата. David Ellefson, MEGADETH: «Ненавижу звук винила, это полное дерьмо»
- CLOUDS пытался развести русский «фанат». Читаем заявление группы
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
MEGADETH выгнали David Ellefson
-
На «Евровидении» победили глэм-рокеры! Первая непопсовая победа после LORDI
-
POWERWOLF записали песню про «Чудовище из Чемодана»
-
Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
-
Видеоинтервью с Mortiis: «От того, что делали в 1992 году, я пришел к более экстремальным вещам»
-
Металисты у власти. CHTHONIC показали live с мартовского фестиваля на 20000 человек
-
К прослушиванию немедленно: новый альбом DJEVEL «Tanker som rir natten»
-
Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
-
MASSACRE против INHUMAN CONDITION. Кто на свете всех олдскульней
-
Интервью с INQUISITION: «Метал-сцена сегодня — это культура тусовочная, фестивальная, неспособная противостоять несовершенству общества»
Низко это и подло, как будто какая то новая поп-группа из толерантных петушков старающихся угодить другим толерантным петушкам.