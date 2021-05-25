MEGADETH выгнали David Ellefson

Мы уже немного поговорили о «cancel culture», когда какая-то дрянь слила в общий доступ приватное видео с участием бас-гитариста MEGADETH Дэвида Эллефсона. MEGADETH за своего товарища (и, между делом, сооснователя группы) не сильно-то заступились — но была надежда, что Мастейн в конце концов не окажется настолько вонючкой, чтобы выгнать его из коллектива за какую-то частную ерунду, которая, по большому счету, должна волновать и интересовать только жену Эллефсона. Надежда напрасная.

«Информируем фанатов, что David Ellefson более не играет MEGADETH, мы официально расстаемся с ним, — написал сегодня вонючка. — Это решение принималось трудно. Несмотря на то, что мы не знаем все детали произошедшего, в отношениях уже есть напряженность, и двигаться дальше в таких условиях невозможно.

С нетерпением ждем возможности увидеться с нашими поклонниками на концертах этим летом, а также поделиться с миром своей новой музыкой. Работа над ней почти завершена».

Количество просмотров: 98