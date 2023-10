Roger Waters послал публику на последнем концерте

Одиозный Roger Waters, как многие, наверное, слышали, в начале октября выпустил релиз под названием The Dark Side Of The Moon Redux — по сути, перезаписав понятно какой альбом PINK FLOYD, но без участия других музыкантов PINK FLOYD. А чтобы раскрыть душу альбома «музыкально и духовно», как говорил пресс-релиз, было решено выпилить гитарные соло и вставить текстовые куски. Критики полученный результат с большего обосрали (медленный, скучный, много болтовни), но кому интересно, без проблем найдете его и оцените сами.

Однако самый любопытный сюрприз получила публика, которая собралась 8 октября в Лондоне, чтобы послушать презентацию живьем. Анонсировалось, что The Dark Side Of The Moon Redux прозвучит целиком — однако, как доложили офигевшие посетители и репортеры, час концертного времени Роджер потратил, сидя за компом и читая отрывки своей пока еще не опубликованной автобиографической книги.

А когда часть народа, плюнув на это дело, начала уходить из зала, а еще часть — возмущаться, мол, когда уже закончится литературная вечеринка (как писали в отзывах, минут двадцать Уотерс читал про своих домашних животных, уделяя особенное внимание уточке по имени Дональд), музыкант их просто агрессивно послал.

«Вообще-то я купил билет на концерт, а не в театр, и пришел послушать Dark Side of the Moon, а не чтение книжки вслух», — жалуются зрители в соцсетях. «Наверное, останься мы дольше, то увидели бы, как он раскладывает карты в солитере вместо того, чтобы что-то там исполнять». «£500 чтобы послушать какие-то старые басни и свалить после антракта. Такое себе».

Премьера, в общем, получилась не особенно впечатляющей. Посмотрим, чем еще старина удивит публику на ближайших концертах. Может быть, познакомит со своими котами. Расскажет, как выбирает вантузы в магазине. Покажет домашние тапочки. Да и мало ли всего накопилось за 80 лет.

