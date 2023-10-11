Roger Waters послал публику на последнем концерте

Roger Waters послал публику на последнем концертеБлог
Одиозный Roger Waters, как многие, наверное, слышали, в начале октября выпустил релиз под названием The Dark Side Of The Moon Redux — по сути, перезаписав понятно какой альбом PINK FLOYD, но без участия других музыкантов PINK FLOYD. А чтобы раскрыть душу альбома «музыкально и духовно», как говорил пресс-релиз, было решено выпилить гитарные соло и вставить текстовые куски. Критики полученный результат с большего обосрали (медленный, скучный, много болтовни), но кому интересно, без проблем найдете его и оцените сами.
Однако самый любопытный сюрприз получила публика, которая собралась 8 октября в Лондоне, чтобы послушать презентацию живьем. Анонсировалось, что The Dark Side Of The Moon Redux прозвучит целиком — однако, как доложили офигевшие посетители и репортеры, час концертного времени Роджер потратил, сидя за компом и читая отрывки своей пока еще не опубликованной автобиографической книги.
А когда часть народа, плюнув на это дело, начала уходить из зала, а еще часть — возмущаться, мол, когда уже закончится литературная вечеринка (как писали в отзывах, минут двадцать Уотерс читал про своих домашних животных, уделяя особенное внимание уточке по имени Дональд), музыкант их просто агрессивно послал.
«Вообще-то я купил билет на концерт, а не в театр, и пришел послушать Dark Side of the Moon, а не чтение книжки вслух», — жалуются зрители в соцсетях. «Наверное, останься мы дольше, то увидели бы, как он раскладывает карты в солитере вместо того, чтобы что-то там исполнять». «£500 чтобы послушать какие-то старые басни и свалить после антракта. Такое себе».
Премьера, в общем, получилась не особенно впечатляющей. Посмотрим, чем еще старина удивит публику на ближайших концертах. Может быть, познакомит со своими котами. Расскажет, как выбирает вантузы в магазине. Покажет домашние тапочки. Да и мало ли всего накопилось за 80 лет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 34
Читайте также:
- THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за «трансфобию». «Сожжем всех в печи?»
- Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушек
- RAMMSTEIN обвиняют в одурманивании и попытке соблазнения фанатки в Вильнюсе
- David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень вражды
- Битва дедов: VENOM против VENOM INC
- Marilyn Manson пожаловался, что женские обвинения стоили ему карьеры. Теперь у него осталась только депрессия
- VEKTOR, David DiSanto: «Надеюсь, настанет время, когда смогут судить нашу группу по музыке, а не по историям из личной жизни»
- В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»
- Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение двух дней
- AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандал
Обновления
-
Roger Waters послал публику на последнем концерте
-
BETRAYING THE MARTYRS не выдержали: «У нас просто больше нет сил двигаться дальше»
-
AC/DC еще могут?.. Смотрим видео с фестиваля Power Trip
-
«Мы музыкальная группа SATARIAL. И мы боремся с путинским режимом уже более 20 лет. Несколько раз нас пытались убить»
-
Танец маленьких шабашей. В Британии состоялась премьера балета под музыку BLACK SABBATH
-
Цитата. Erik Turner, WARRANT: «Мы вообще по-другому себя вели в 80-х по сравнению с нынешними рокерами: угорали нон-стопом»
-
Новое видео GAEREA «Dormant» как пытка во имя искусства. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?»
-
LORDI: «Мейнстримные медиа нами больше не интересуются, и это хорошо»
-
KK’S PRIEST, Tim «Ripper» Owens: «Я был шокирован, что мне даже не позвонили от имени JUDAS PRIEST»
-
Это уже слишком! Слушаем новый альбом TESSERACT «War Of Being»
Комментарии
Starcross:
goremyka написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, со�…
Дружище Христос:
goremyka написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, со�…
hiCliff:
Дружище Христос написал(а):
Может, The Doors только если
Зачем? Ты мне был как брат. …
hiCliff:
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый �…
aur_s:
ну, как для настолько стариков, ещё трохи могут.
хотя пенсия уже ногами стучится к ним.…
Вадим:
Тут многие коментируют и высказывают своё ,,тупое,, мнение не понимая ,что такое жить рок-н-роллом!!!)))убогие дебилы
Ребята заработали право иногда выступать и радов…
Юрий:
Юрий:
goremyka:
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый �…
goremyka:
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый �…
Андрей:
Другой Александр написал(а):
Анатолий написал:
Прожевите до их лет,посмотрим как у вас получится петь и танцевать<
Ага, «сперва добейся».
Всё верно!…
Андрей:
Дружище Христос:
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый и однообразный, бесячий вокал и ту…
Добавить комментарий