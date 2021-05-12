Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала

Некогда всякий уважаемый рокер вел себя максимально вызывающе, громил отели, совокуплялся со всем, что движется, жрал наркоту и обнажался при публике. И это еще программа минимум! Ибо статус звезды предполагал эпатаж и безбашенный рок-н-ролл не только на сцене — но также и вне ее. Однако с тех пор музыкальный мир стал скучен, скукожен, и лучшее, чем могут порадовать звезды, — это старперскими мечтательными автобиографиями в стиле «ох, а в восьмидесятых-то мы ого-го» или пронзительными историями, как кто-то перестал бухать, колоться, есть мясо, обрел бога или бесконечный бессмысленный ЗОЖ.

В этом мире женщины ополчились на Мэнсона — ох, оказывается, он абьюзер и монстр — а ведь кто бы мог подумать, выходя за него замуж! Ведь он такая лапочка. (Я никоим образом не оправдываю насилие — просто… вашу мать, дамы, чем вы думали, когда с ним связывались? Чего ждали-то в принципе?)

И в этом мире уже несколько дней сношают David Ellefson из MEGADETH — за вопрос, казалось бы, ерундовый. Смысл скандала таков: некто слил в твиттер приватные видеочаты с участием музыканта и некой мадам — где-то он голенький, где-то сидит мастурбирует… Ну и, казалось бы, что тут такого? Было немало товарищей, которые занимались всем этим и перед тысячной аудиторией.

Однако когда видео слили в Сеть, кто-то пустил слух, будто онлайн-подружка Дэвида (определенно не являющаяся его супружницей Джули, с которой сабж живет в браке 27 лет) несовершеннолетняя, и что он ее домогался — так что народ, и без того недоверчиво относящийся к святым в MEGADETH, принялся требовать немедленного линчевания и изгнания из анналов рок-сцены.

Тем не менее, никакой барышни на видео нет — и в реале ей, возможно, лет 80: ничего, кроме никнейма, о ней неизвестно. Так что о суде речи вообще не идет.

Что же до Эллефсона, то подлинность видео он признал. Сказал, что действительно принимал участие в этих чатах, однако то были обычные взрослые «левые» отношения (+ привел цитату женщины из видео, подтверждающей, что она не малолетняя) — которые кто-то нарочно вытащил напоказ, а также вырезал из общего контекста самое скабрезное, чтобы максимально навредить его жизни и карьере. Да, мол, виноват, вел себя непотребно, гордиться тут нечем. Но ведь личная жизнь, вроде, должна оставаться личной?..

MEGADETH официально высказались осторожно: признаем, у человека есть персональные слабости; а к чему в итоге все это приведет, мы посмотрим. Так что, возможно, в итоге и выпрут.

Комитет нравственности в действии.

Количество просмотров: 296

2 комментария