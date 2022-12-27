Битва дедов: VENOM против VENOM INC

Битва дедов: VENOM против VENOM INCБлог
Если раньше любимым развлечением журналистов было позлить Макса Кавалеру, спрашивая, не желает ли тот воссоединиться с SEPULTURA, — и, если удастся раскрутить прямолинейного бразильца на агрессивный ответ, побежать за комментарием к Киссеру, то теперь эту роль выполняют ветераны экс-«веномовцы». Дядьки Mantas и Cronos, давно решившие формальные вопросы, до сих пор не могут угомониться, смирившись с параллельной карьерой VENOM и VENOM INC, и вместо того, чтобы, например, послать к дьяволу конкурентов и заняться собственной музыкой, устраивают
друг другу враг врагу придирчивые смотрины и меряются писюнами. Ну а репортеры и рады.
Cronos: «Реюнион в старом составе? Я им (Mantas и Abaddon — прим.авт.) ничего не должен, и у них нет ничего, что бы меня интересовало. Да, есть фанаты, которые просят: «Легионеры VENOM хотят увидеть старый состав!» Но мы уже пытались в 90-х, и особого отклика не получили. А сегодня я меньше всего желаю стоять на сцене с двумя трясущимися старыми дрочилами и давать посредственные шоу. Мои продажи альбомов лучше, чем у них, так нахера они мне вообще нужны? Я хочу, чтобы VENOM был крут».
Mantas: «Пускай посмотрит видео своих собственных шоу, если что-то хочет сказать о посредственных шоу! В этом году на фестивалях VENOM INC попросили организовать юбилейные шоу альбома Black Metal, и мы сделали это сами, потому что некоторые говноеды не в состоянии собраться, блять, на сцене и дать фанатам то, чего они заслужили. Меня это бесит до невозможности. Я обзвонил всех, кто когда-либо был в VENOM, ради того, чтобы юбилей выглядел полноценным, чтобы вместе отпраздновать исторический момент, — когда каждый участник и экс-участник выходит на сцену и играет что-то из «своей» эры. А в финале остается оригинальный состав и исполняет классику. Думаете, кто-то откликнулся? Сука, вообще никто, потому что ни у кого не хватит смелости решиться на встречу».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 97
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Битва дедов: VENOM против VENOM INC
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Комментарии
СиРОЖА:
Тварь написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Michael Angelo Batio
нинадо! сейчас придет сиРОЖА и скажет…
тсссс…..гусары молчать)…
mr. Shakal:
Diamond:
Удачи Яну в кастинге — классному вокалисту, музыканту и человеку!…
Тварь:
Дружище Христос написал(а):
Michael Angelo Batio
нинадо! сейчас придет сиРОЖА и скажет……
Сергеич:
Что характерно, некогда (в далеком прошлом) замечательная американская команда (хотя скорее проект одного человека) Virgin Steele, которую именовали более интеллигентны…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
Черный Доктор написал(а):
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топи…
Спадар Антось:
Anastasiya написал(а):
тут же демократия
Кейс твітара зь Іланам Маскам вучыць нас, што пад гэтай маркай можна рабіць любую дзіч, галоўнае — не пераставаць казаць, …
Дружище Христос:
«У нас невероятный новый гитарист, очень знаменитый человек»
Кирк Хэммет! Это наверняка Кирк Хэммет!…
Алексей:
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Мб это я просто тоже проебланил тонкий юморок, но на всякий: 1)это белорусский язык 2)сайт, в общем-то, тоже делается выходцем из Белар…
Anastasiya:
sovic написал(а):
Итоги года сегодня запустите?
Ближе к началу года)…
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
А вот деда не трожьте! Да, он сентиментален и влюбчив, любит простыни писать, зато через его списки я лично немало хорошей музыки для…
sovic:
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