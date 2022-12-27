Битва дедов: VENOM против VENOM INC

Если раньше любимым развлечением журналистов было позлить Макса Кавалеру, спрашивая, не желает ли тот воссоединиться с SEPULTURA, — и, если удастся раскрутить прямолинейного бразильца на агрессивный ответ, побежать за комментарием к Киссеру, то теперь эту роль выполняют ветераны экс-«веномовцы». Дядьки Mantas и Cronos, давно решившие формальные вопросы, до сих пор не могут угомониться, смирившись с параллельной карьерой VENOM и VENOM INC, и вместо того, чтобы, например, послать к дьяволу конкурентов и заняться собственной музыкой, устраивают друг другу враг врагу придирчивые смотрины и меряются писюнами. Ну а репортеры и рады.

Cronos: «Реюнион в старом составе? Я им (Mantas и Abaddon — прим.авт.) ничего не должен, и у них нет ничего, что бы меня интересовало. Да, есть фанаты, которые просят: «Легионеры VENOM хотят увидеть старый состав!» Но мы уже пытались в 90-х, и особого отклика не получили. А сегодня я меньше всего желаю стоять на сцене с двумя трясущимися старыми дрочилами и давать посредственные шоу. Мои продажи альбомов лучше, чем у них, так нахера они мне вообще нужны? Я хочу, чтобы VENOM был крут».

Mantas: «Пускай посмотрит видео своих собственных шоу, если что-то хочет сказать о посредственных шоу! В этом году на фестивалях VENOM INC попросили организовать юбилейные шоу альбома Black Metal, и мы сделали это сами, потому что некоторые говноеды не в состоянии собраться, блять, на сцене и дать фанатам то, чего они заслужили. Меня это бесит до невозможности. Я обзвонил всех, кто когда-либо был в VENOM, ради того, чтобы юбилей выглядел полноценным, чтобы вместе отпраздновать исторический момент, — когда каждый участник и экс-участник выходит на сцену и играет что-то из «своей» эры. А в финале остается оригинальный состав и исполняет классику. Думаете, кто-то откликнулся? Сука, вообще никто, потому что ни у кого не хватит смелости решиться на встречу».

VENOM или VENOM INC? VENOM, но только старый классический

VENOM

VENOM INC

и те, и те хороши

и те, и те говно результаты

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