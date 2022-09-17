Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение одной недели

Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение одной неделиБлог
Американская группа VEKTOR, выпустившая в нулевых три любопытнейших альбома, перемешавших трэш, прогрессив, арт-метал и чистый космос, сдала составные позиции после диска (отличного) Terminal Redux 2016 года. Тогда из команды ушли все участники, кроме вокалиста/гитариста David DiSanto, и было понятно, что парни посрались. В 2020-м Дэвид реформировал банду, вернув гитариста Erik Nelson и пригласив двух новых участников — однако даже фанатами новость была встречена с, мягко говоря, противоречивым настроем.
Причиной стало появление историй про Дэвида в СМИ годом ранее — их инициировала его жена Katy DiSanto, обвинив музыканта в домашнем насилии, в том числе сексуального характера, рассказав о его алкоголизме, растратах семейного капитала и прочих неприятных вещах. (Почитать подробнее можно тут.) Она также подала в суд, дело получило огласку — а все, что мог противопоставить сабж, это отмазки, мол, не нужно грязи, вокруг меня много дезинформации, давайте все успокоимся и не будем упоминать в связи с семейной «мыльной оперой» имя VEKTOR. Ибо группа тут ни при чем (напомню однако, он ее лидер, композитор и на тот момент оставался единственным членом).
В 2021-м вышел первый миник обновленного состава VEKTOR Transmissions Of Chaos, выпущенный собственными силами (на период Terminal Redux у коллектива был контракт с Earache Records, но истек); а в сентябре 2022, буквально на этой неделе, о подписании банды весело рапортовали Century Media.
«Мы невероятно счастливы сообщить, что группа VEKTOR подписала контракт с Century Media Records! Мы давно к ним присматривались и теперь радостно предвкушаем результаты будущего партнерства. Начата работа над записью четвертого альбома, и планка высока как никогда».
Далее был анонсирован евротур и прочее-прочее… пока не разгорелся срач в соцсетях. Как результат — буквально на следующий день лейбл написал в своем инстаграме (предусмотрительно ограничив комментарии): «С настоящего момента Century Media расстается с VEKTOR». Таким образом, продуктивное партнерство длилось примерно день. Вероятно, рекорд.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 304
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Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение одной недели
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По какому поводу был срачь в соцсетях? Что за насилие было? В чем его обвиняет жена? Блин, неужели непонятно, что это же и есть самое интересное? A не какой-то скучный контракт с ЦМ. Еще б тут сам контаркт выложили.
Bronco написал(а):
По какому поводу был срачь в соцсетях? Что за насилие было? В чем его обвиняет жена? Блин, неужели непонятно, что это же и есть самое интересное? A не какой-то скучный контракт с ЦМ. Еще б тут сам контаркт выложили.
Мне в данном контексте интересен не контракт, а как работает система отмены. В статье есть ссылки на разборки с женой, если так уж интересно посмаковать, могу перевести.
Смешивать личную жизнь и шоу бизнес — это ужасно. Кому какое дело чем он занимается. Если музло хорошее.
Мда, современные лейблы это те ещё трусы.
Там в начале обвинений претензии, что он за собачкой не следил своей… Ну, такое.
А так — это же опять Сентери Медиа, которая закенсилила уже Айсед Эрф.
А в целом, о процессе.
В книгоиздании, например, можно купить права, перевести деньги автору, но если этот самый автор решит, например, после этого не утверждать обложку к изданию, издавать ее нельзя (стандартный пункт контракта). И деньги при этом никто не возвращает.
Bronco написал(а):
По какому поводу был срачь в соцсетях? Что за насилие было? В чем его обвиняет жена? Блин, неужели непонятно, что это же и есть самое интересное? A не какой-то скучный контракт с ЦМ. Еще б тут сам контаркт выложили.
Он отказался мыть ванну / сортир после того, как запустил туда своего пса. Ну и еще всякие мелочи: спер свадебные деньги, после того, как его уволили с работы (за то, что постоянно приходил с бодуна). Еще она от муженька закрывалась в подвале, потому что он к ней приставал. Также он немножко придушил в ее отеле, да так, что соседи вызвали копов.
Ну и другие мелочи, вроде припрятанных бутылок по всему дому (каблук-абьюзер?), постоянного вранья и наездов. Это все есть по ссылке в статье.