Самый короткий контракт в метал-мире: Century Media подписали и выгнали VEKTOR в течение одной недели

Американская группа VEKTOR, выпустившая в нулевых три любопытнейших альбома, перемешавших трэш, прогрессив, арт-метал и чистый космос, сдала составные позиции после диска (отличного) Terminal Redux 2016 года. Тогда из команды ушли все участники, кроме вокалиста/гитариста David DiSanto, и было понятно, что парни посрались. В 2020-м Дэвид реформировал банду, вернув гитариста Erik Nelson и пригласив двух новых участников — однако даже фанатами новость была встречена с, мягко говоря, противоречивым настроем.

Причиной стало появление историй про Дэвида в СМИ годом ранее — их инициировала его жена Katy DiSanto, обвинив музыканта в домашнем насилии, в том числе сексуального характера, рассказав о его алкоголизме, растратах семейного капитала и прочих неприятных вещах. (Почитать подробнее можно тут.) Она также подала в суд, дело получило огласку — а все, что мог противопоставить сабж, это отмазки, мол, не нужно грязи, вокруг меня много дезинформации, давайте все успокоимся и не будем упоминать в связи с семейной «мыльной оперой» имя VEKTOR. Ибо группа тут ни при чем (напомню однако, он ее лидер, композитор и на тот момент оставался единственным членом).

В 2021-м вышел первый миник обновленного состава VEKTOR Transmissions Of Chaos, выпущенный собственными силами (на период Terminal Redux у коллектива был контракт с Earache Records, но истек); а в сентябре 2022, буквально на этой неделе, о подписании банды весело рапортовали Century Media.

«Мы невероятно счастливы сообщить, что группа VEKTOR подписала контракт с Century Media Records! Мы давно к ним присматривались и теперь радостно предвкушаем результаты будущего партнерства. Начата работа над записью четвертого альбома, и планка высока как никогда».

Далее был анонсирован евротур и прочее-прочее… пока не разгорелся срач в соцсетях. Как результат — буквально на следующий день лейбл написал в своем инстаграме (предусмотрительно ограничив комментарии): «С настоящего момента Century Media расстается с VEKTOR». Таким образом, продуктивное партнерство длилось примерно день. Вероятно, рекорд.

Количество просмотров: 304

5 комментариев