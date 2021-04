Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткий

Помните видео с нигерийской свадьбы, которая угорала под SYSTEM OF A DOWN? Так вот в мире брачных танцев появилось нечто еще более металлическое!

Ютуб-пользователь под ником Starlightchampion выложил видео, в котором молодые в качестве саундтрека к первому танцу выбрали нестареющую классику: «You Suffer» NAPALM DEATH. Объяснил он это присутствующим просто: «Мы вообще-то не фанаты по пляскам». А в комментарии к ролику добавил: «Allowing The Carvings For Mutual Compassion» LAST DAYS OF HUMANITY была на пару секунд длиннее, так что выбор пал на «You Suffer».

