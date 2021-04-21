metal wedding
21.04.2021

Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткий

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Помните видео с нигерийской свадьбы, которая угорала под SYSTEM OF A DOWN? Так вот в мире брачных танцев появилось нечто еще более металлическое!

Ютуб-пользователь под ником Starlightchampion выложил видео, в котором молодые в качестве саундтрека к первому танцу выбрали нестареющую классику: «You Suffer» NAPALM DEATH. Объяснил он это присутствующим просто: «Мы вообще-то не фанаты по пляскам». А в комментарии к ролику добавил: «Allowing The Carvings For Mutual Compassion» LAST DAYS OF HUMANITY была на пару секунд длиннее, так что выбор пал на «You Suffer».

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2 комментария

  • Алексей написал(а):

    Вот это реально трушно!!!) Я когда корешей вконтакте с днюхой поздравляю, всегда дарю им этот хитhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Slavik написал(а):

    Exegutor на нашей свдьбе тоже ничавэ смотрелись!

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