21.04.2021
Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткийБлог
Помните видео с нигерийской свадьбы, которая угорала под SYSTEM OF A DOWN? Так вот в мире брачных танцев появилось нечто еще более металлическое!
Ютуб-пользователь под ником Starlightchampion выложил видео, в котором молодые в качестве саундтрека к первому танцу выбрали нестареющую классику: «You Suffer» NAPALM DEATH. Объяснил он это присутствующим просто: «Мы вообще-то не фанаты по пляскам». А в комментарии к ролику добавил: «Allowing The Carvings For Mutual Compassion» LAST DAYS OF HUMANITY была на пару секунд длиннее, так что выбор пал на «You Suffer».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 379
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2 комментария
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Самый трушный свадебный танец в истории… и самый короткий
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Вот это реально трушно!!!) Я когда корешей вконтакте с днюхой поздравляю, всегда дарю им этот хит
Exegutor на нашей свдьбе тоже ничавэ смотрелись!