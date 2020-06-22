Видео недели: нигерийская свадьба сходит с ума под SYSTEM OF A DOWN

22.06.2020
Видео недели: нигерийская свадьба сходит с ума под SYSTEM OF A DOWNБлог
«Не приглашайте меня на свадьбу, если она не выглядит как минимум так», — можно охарактеризовать видео, которое благодаря перепосту Танкяна разлетелось по соцсетям и метал-СМИ. Конечно, рок и метал на свадьбах — не редкость и, уверена, многие здесь оттопыривались на подобных мероприятиях (или устраивали их сами — чем можете делиться в комментариях). Но тут выстреливает момент экзотичности: дело происходит в Нигерии, где, позабыв об условностях и коронавирусе, народ пляшет и слэмится, словно в последний раз.
Rock music at Nigerian weddings needs to be normalised!! 😫😂 Love this! 😫 pic.twitter.com/b4FarEllR8
— Will Njobvu (@William_Njo) June 19, 2020
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 75
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