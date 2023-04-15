metallica perform live official videos
15.04.2023

Нельзя пропустить: вышел новый альбом METALLICA «72 Seasons»

Новинки и новости

Из той серии, что слушать, может, уже давно и не хочется, однако статус группы обязывает: 72 Seasons METALLICA сегодня крутят все вокруг, плодя сотни тысяч просмотров-лайков-комментариев; позавчера мужики играли вживую на The Howard Stern Show (и на фоне старика Говарда они прям свежачки); личный виниловый заводик продолжает плодить пластиночный контент — и, в общем-то, альбом действительно недурен. Если не ожидать слишком многого.

Так они отыграли на студийном шоу позавчера.

А вот официальный плейлист с лирик-видео на все песни длинного альбома. (Не уверена, что буду его переслушивать.)

Ну и как вам "72 Seasons"?

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8 комментариев

  • Алексей написал(а):

    Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали вызывать интерес уже к середине 90х

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  • PitBull написал(а):

    Алексей написал(а):
    Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали вызывать интерес уже к середине 90х
    Плюсую. В 80-х они сочиняли шедевры, «And justice for all» стал кульминацией их творчества. Затем жажда бабла победила, и появился столь ненавидимый мной Черный альбом. Остальное творчество 90-х восторга не вызывало, но было сравнительно слушабельно, пусть и далеко не шедевр и даже не среднего уровня. А вот начиная с St.Anger пошла лютая блевотина. Ни разу не смог осилить ни один из их поздних альбомов. Видно, что у музыкантов погас запал, пора уже остановиться и валить на пенсию, но у них не хватает смелости сказать «Всё, хватит» и удалиться, как сделали те же Slayer. Скучно, неинтересно, беззубо. Даже как-то удивительно читать комменты на Ютубе вроде — «Лучшая группа», «Давайте еще» и т.п. Народу как-то пофиг, что Метла выпустила очередное говнище, будут и дальше хавать ложками и восторгаться.

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  • Писюн c глазами написал(а):

    Проголосовал за «сойдет». Из разряда третий сорт не брак. Альбом сам по себе слушать можно.
    Видно даже, что мужики старались всячески потрафить любителям старых работ. Здесь рифачок в стиле килэмолла, здесь на черный альбом отсылочка и т.д.
    Но, конечно, как раньше уже не будет. Потеряна какая-то уникальность, мелодичность, эпичность даже, простите за дурновкусный термин. Даже в обоссанном многими Load многое из этого было, хотя альбом правда очень спорный.
    Это же просто не особо интересно слушать. Да, фоном пойдет. Есть пару приятных моментов, наверное. Допускаю, что альбом лучшее из того, что они сделали в 21 веке. Но вот того чувства мурашек, которое местами вызывал даже «Гараж», нет.

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  • Ad Noctum написал(а):

    «Не слушал и не буду». Хватило и этого убогого «апетайзера» в виде «люкс этёрна».

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  • Dead Embryonic Cell написал(а):

    Хороший трэш до сих пор делают VOIVOD, TESTAMENT. Новинка от METALLICA имеет несколько козырных мест. Не звучит как откровенный полуфабрикат на фоне пары-тройки предыдущих работ. Тем не менее, звукорежиссура откровенно плоская. Пафос на миллион долларов, а продакшен — нет. Кирк и Ларс давно вызывают улыбку у коллег, профессионально владеющих своими инструментами. Но не будем о грустном. Хэт в порядке, как и Трухильо. Старые группы редко звучат убедительно. Альбом превзошёл ожидания. Не дно.

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  • СиРОЖА написал(а):

    Хэммет с крашеными ногтями)))))
    Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)

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  • Кирк Хэммет написал(а):

    СиРОЖА написал(а):
    Хэммет с крашеными ногтями)))))
    Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
    Are you fucking kidding me, Сирожа? Посlushай, kakое я shikarnое soло в Shadows Follow заhuяchиl!

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  • Тварь написал(а):

    хоспате, мальчишки и девчонки… а также их родители…
    там оверкиль и святой мозес альбумы выпустили сегодня… какая металлика, чёрта побойтесь… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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