Нельзя пропустить: вышел новый альбом METALLICA «72 Seasons»Новинки и новости
Из той серии, что слушать, может, уже давно и не хочется, однако статус группы обязывает: 72 Seasons METALLICA сегодня крутят все вокруг, плодя сотни тысяч просмотров-лайков-комментариев; позавчера мужики играли вживую на The Howard Stern Show (и на фоне старика Говарда они прям свежачки); личный виниловый заводик продолжает плодить пластиночный контент — и, в общем-то, альбом действительно недурен. Если не ожидать слишком многого.
Так они отыграли на студийном шоу позавчера.
А вот официальный плейлист с лирик-видео на все песни длинного альбома. (Не уверена, что буду его переслушивать.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 414
Читайте также:
- Рок-цитата. James Hetfield: «Мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»
- METALLICA продают «алмазные» билеты, которые позволят посещать все их концерты
- Внезапно! Новый клип METALLICA «Lux Æterna»
- Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»
- James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»
- Kirk Hammett выпускает саундтрековый сольный альбом (с приветом Морриконе)
- Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
- Цитата. Kirk Hammett: «Я не верил в потенциал ‘Черного альбома’ и даже проиграл в споре свой Porsche 911 Carrera»
- Kirk Hammett: «Мне предложили присоединиться к METALLICA 1 апреля, и я в тот момент сидел на толчке»
- Фэны выбрали самую лучшую песню METALLICA
8 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берега
-
Netflix запускает киносервис для металхедов «Thunderflix»
-
Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»
-
Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»
-
И еще один офигенный клип от EXTERMINATION DISMEMBERMENT! Смотрим «Corpsepit»
-
ChatGPT считает, что Dani Filth — гей
-
Репортаж: ELUVEITIE и OMNIUM GATHERUM в Шарлотт, или Что делать, когда вокалист не приехал
-
Увидеть и умереть (на сцене). Фестиваль Power Trip анонсировал феерический хэдлайнерский состав
-
Ville Valo: «Я был наполовину музыкант, наполовину алкаш»
-
«Наше время на планете истекает». Слушаем новые синглы ANTICHRISIS
Комментарии
Тварь:
хоспате, мальчишки и девчонки… а также их родители…
там оверкиль и святой мозес альбумы выпустили сегодня… какая металлика, чёрта побойтесь… …
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
Are you fucking kidding me, Сирожа? Посlushай, kakое я…
СиРОЖА:
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)…
Dead Embryonic Cell:
Хороший трэш до сих пор делают VOIVOD, TESTAMENT. Новинка от METALLICA имеет несколько козырных мест. Не звучит как откровенный полуфабрикат на фоне пары-тройки предыдущих рабо…
Ad Noctum:
«Не слушал и не буду». Хватило и этого убогого «апетайзера» в виде «люкс этёрна».…
Писюн c глазами:
Проголосовал за «сойдет». Из разряда третий сорт не брак. Альбом сам по себе слушать можно.
Видно даже, что мужики старались всячески потрафить любителям старых раб…
PitBull:
Алексей написал(а):
Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали …
Алексей:
Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали вызывать интерес уже к се…
atr:
Вообще, как бы, попс. Но, очень надеюсь, что разовый эксперимент.…
Дед Аким:
Альбом года от великих
Metallica: 72 Seasons (Official Lyric Video) https://youtu.be/6CzJAdPzNvQ
Metallica: Shadows Follow (Official Lyric Video) …
Другой Александр:
Виталий написал:
Ну, если быть до конца откровенным — это смешно))) улететь в нокаут? От волосатых? На 100 металлюг от силы 1-2 бойца всегда было. Остальные только �…
Виталий:
Ivan Borisov написал(а):
ВиталийНу собственно говоря наличие у большинства из вами упомянутых групп длинных волос подавляющим большинством представителей мужско�…
Другой Александр:
Victory Eternal — дебютный полноформат от финских нациков Two Runes. Неожиданно классный и отлично записанный материал.
https://www.youtube.com/watch?v=LKMqbVVvAMA…
Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали вызывать интерес уже к середине 90х
Алексей написал(а):
Для тех кто будет слушать этот ансамбль в первый раз должно понравится,а для меня, как для старого и консервативного пердуна они перестали вызывать интерес уже к середине 90х
Плюсую. В 80-х они сочиняли шедевры, «And justice for all» стал кульминацией их творчества. Затем жажда бабла победила, и появился столь ненавидимый мной Черный альбом. Остальное творчество 90-х восторга не вызывало, но было сравнительно слушабельно, пусть и далеко не шедевр и даже не среднего уровня. А вот начиная с St.Anger пошла лютая блевотина. Ни разу не смог осилить ни один из их поздних альбомов. Видно, что у музыкантов погас запал, пора уже остановиться и валить на пенсию, но у них не хватает смелости сказать «Всё, хватит» и удалиться, как сделали те же Slayer. Скучно, неинтересно, беззубо. Даже как-то удивительно читать комменты на Ютубе вроде — «Лучшая группа», «Давайте еще» и т.п. Народу как-то пофиг, что Метла выпустила очередное говнище, будут и дальше хавать ложками и восторгаться.
Проголосовал за «сойдет». Из разряда третий сорт не брак. Альбом сам по себе слушать можно.
Видно даже, что мужики старались всячески потрафить любителям старых работ. Здесь рифачок в стиле килэмолла, здесь на черный альбом отсылочка и т.д.
Но, конечно, как раньше уже не будет. Потеряна какая-то уникальность, мелодичность, эпичность даже, простите за дурновкусный термин. Даже в обоссанном многими Load многое из этого было, хотя альбом правда очень спорный.
Это же просто не особо интересно слушать. Да, фоном пойдет. Есть пару приятных моментов, наверное. Допускаю, что альбом лучшее из того, что они сделали в 21 веке. Но вот того чувства мурашек, которое местами вызывал даже «Гараж», нет.
«Не слушал и не буду». Хватило и этого убогого «апетайзера» в виде «люкс этёрна».
Хороший трэш до сих пор делают VOIVOD, TESTAMENT. Новинка от METALLICA имеет несколько козырных мест. Не звучит как откровенный полуфабрикат на фоне пары-тройки предыдущих работ. Тем не менее, звукорежиссура откровенно плоская. Пафос на миллион долларов, а продакшен — нет. Кирк и Ларс давно вызывают улыбку у коллег, профессионально владеющих своими инструментами. Но не будем о грустном. Хэт в порядке, как и Трухильо. Старые группы редко звучат убедительно. Альбом превзошёл ожидания. Не дно.
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
СиРОЖА написал(а):
Хэммет с крашеными ногтями)))))
Чего только не сделаешь чтобы отвлечь народ от убогой игры на гитаре)
Are you fucking kidding me, Сирожа? Посlushай, kakое я shikarnое soло в Shadows Follow заhuяchиl!
хоспате, мальчишки и девчонки… а также их родители…
там оверкиль и святой мозес альбумы выпустили сегодня… какая металлика, чёрта побойтесь…