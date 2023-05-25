Ghost band
25.05.2023

В память о Тине. Слушаем кавер GHOST «We Don’t Need Another Hero»

Новинки и новости

GHOST, конечно, не могли предугадать смерть Тины Тернер — но так получилось, что на свежем минике шведов Phantomime, вышедшем буквально на прошлой неделе, присутствует кавер-версия хита певицы «We Don’t Need Another Hero», и в отличие от некоторых других каверов (например, «Phantom Of The Opera»), он получился удачно. Достойный трибьют, R.I.P. Тина. Харизматичная была женщина.

Tobias Forge: «Чтобы мне захотелось записать кавер-версию песни, в ней должно чего-то… не хватать, что ли. Чего-то, что я могу сконфигурировать по-своему.

Мне всегда нравилась «We Don’t Need Another Hero», с самого начала, как только услышал. Но также я в ней нашел нечто, что можно усилить, сделать массивнее, превратить в хард-роковый, стадионный гимн».

Треклист нового мини-альбома GHOST целиком:
“See No Evil” (TELEVISION)
“Jesus He Knows Me” (GENESIS)
“Hanging Around” (THE STRANGLERS)
“Phantom of the Opera” (IRON MAIDEN)
“We Don’t Need Another Hero” (Tina Turner)

Количество просмотров: 188

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *