В память о Тине. Слушаем кавер GHOST «We Don’t Need Another Hero»Новинки и новости
GHOST, конечно, не могли предугадать смерть Тины Тернер — но так получилось, что на свежем минике шведов Phantomime, вышедшем буквально на прошлой неделе, присутствует кавер-версия хита певицы «We Don’t Need Another Hero», и в отличие от некоторых других каверов (например, «Phantom Of The Opera»), он получился удачно. Достойный трибьют, R.I.P. Тина. Харизматичная была женщина.
Tobias Forge: «Чтобы мне захотелось записать кавер-версию песни, в ней должно чего-то… не хватать, что ли. Чего-то, что я могу сконфигурировать по-своему.
Мне всегда нравилась «We Don’t Need Another Hero», с самого начала, как только услышал. Но также я в ней нашел нечто, что можно усилить, сделать массивнее, превратить в хард-роковый, стадионный гимн».
Треклист нового мини-альбома GHOST целиком:
“See No Evil” (TELEVISION)
“Jesus He Knows Me” (GENESIS)
“Hanging Around” (THE STRANGLERS)
“Phantom of the Opera” (IRON MAIDEN)
“We Don’t Need Another Hero” (Tina Turner)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 188
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Комментарии
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Писюн с глазами написал(а):
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Писюн с глазами:
Стоп-стоп, а причем тут Майдан-то? Мы, короче, говорим о разных вещах. Я о том, что майдан или нет, это внутренние дела Украины, и П. не имел никакого права туда вторгать…
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P. S. «какистократия») прикольное слово)) Не встречал раньше. Что это значит? Типа «злократия» или» плохократия»)))…
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В твоем мысленном эксперименте посыл изначально неверный. Если бы это была легитимная власть, есть способы ее сменить законно, через выборы. Если кучка недовольных…
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