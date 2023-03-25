Рок-цитата. James Hetfield: «Мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»

Как все знают, в апреле у METALLICA выходит новый альбом 72 Seasons, и между делом музыканты прикупили себе целый завод по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing. С 2014 года этот заводик выпустил более пяти миллионов «металликовских» винилов, ну и прежде чем фанаты закажут еще какой-нибудь миллион с будущим полноформатником, наверное, выгоднее перекладывать прибыли из правого кармана в левый и ни с кем не делиться.

Кроме того, винилы — единственный музыкальный физноситель, продажи которого с годами растут. Так, например, в 2022 году пластинки составили 70% от всех проданных физносителей, суммарно выйдя в 41 миллион — по сравнению, например, с 33 миллионами компактов. Так что бизнес действительно неплохой.

А еще на днях James Hetfield, давая интервью, разоткровенничался и выдал рок-миру цитату, которую уже растащили на мемы. «Я знаю, что мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты, — сообщил Джеймс («да, господи, да, а Ульрих и Хэммет вообще говно!» — тут же торжественно проорали свою мантру критиканы), — но когда мы собираемся вместе, что-то происходит. Что-то особое. Потому что, например, я лично прихожу в ужас от необходимости с кем-то собираться вместе, джемовать и т.д.

Ранние концерты были по-настоящему сложными. Я стеснялся. Я не хотел разговаривать. Я просил других участников группы объявлять песни. А сейчас чувствую себя на сцене комфортно… это так странно. Но стоять перед 10000 или 20000 человек и правда намного проще, чем сидеть с кем-то рядом один на один».

Как там ни было, миллионы ждут релиза, миллионы его купят… и какая разница, что скажет Джеймс по поводу виртуозной игры.

Количество просмотров: 294

16 комментариев