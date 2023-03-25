metallica james hetfield music video album
25.03.2023

Рок-цитата. James Hetfield: «Мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»

Блог

Как все знают, в апреле у METALLICA выходит новый альбом 72 Seasons, и между делом музыканты прикупили себе целый завод по производству виниловых пластинок Furnace Record Pressing. С 2014 года этот заводик выпустил более пяти миллионов «металликовских» винилов, ну и прежде чем фанаты закажут еще какой-нибудь миллион с будущим полноформатником, наверное, выгоднее перекладывать прибыли из правого кармана в левый и ни с кем не делиться.

Кроме того, винилы — единственный музыкальный физноситель, продажи которого с годами растут. Так, например, в 2022 году пластинки составили 70% от всех проданных физносителей, суммарно выйдя в 41 миллион — по сравнению, например, с 33 миллионами компактов. Так что бизнес действительно неплохой.

А еще на днях James Hetfield, давая интервью, разоткровенничался и выдал рок-миру цитату, которую уже растащили на мемы. «Я знаю, что мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты, — сообщил Джеймс («да, господи, да, а Ульрих и Хэммет вообще говно!» — тут же торжественно проорали свою мантру критиканы), — но когда мы собираемся вместе, что-то происходит. Что-то особое. Потому что, например, я лично прихожу в ужас от необходимости с кем-то собираться вместе, джемовать и т.д.

Ранние концерты были по-настоящему сложными. Я стеснялся. Я не хотел разговаривать. Я просил других участников группы объявлять песни. А сейчас чувствую себя на сцене комфортно… это так странно. Но стоять перед 10000 или 20000 человек и правда намного проще, чем сидеть с кем-то рядом один на один».

Как там ни было, миллионы ждут релиза, миллионы его купят… и какая разница, что скажет Джеймс по поводу виртуозной игры.

Количество просмотров: 294

Читайте также:

16 комментариев

  • Staphylococcus написал(а):

    Наверное единственная команда которую я не мог слушать никогда.Занятно что не приемлю у них абсолютно всё.Начиная от его сладенького псевдорыка, и заканчивая отвратной,грязно-смазанной манерой игры ихнего папуаса.На физиологическом уровне не могу.И мне даже насрать на диванные рассуждения насчёт кто там из них чего умеет-не умеет.Не дрогнет ни один нерв если в один прекрасный день весь ансамбЕль угодит под товарняк.Да видели все этот клипик…век бы его не видеть.

    >>>
  • Кирк Хэммет написал(а):

    Джеймс сильно обобщает и говорит за себя http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

    >>>
  • Staphylococcus написал(а):

    Нет уж,допишу!
    Портрет классического урела таков;дешёвая китайская косая,век нечищенный левый казак,грязные три волосины и китайская же,провонявшая подмышками майка ‘metallica-master of puppets’.За всю свою жизнь ни разу не встретил подобную вонючку в футболке ‘Broken Hope’или ‘Asphyx’ /например/.Редкий обоссанный забор и стенку в подъеде не украшает лого ‘metallica’,наравне с примитивными изображениями гениталий и посылами ‘на хуй’.Почему? Да потому что это попс,замаскированный и прилизанный под экстрим.А называя вещи своими именами-профанация и подмена ценностей.На пальцах и в красках;Некий общестатистический ‘Вася’ желает казаться крутым,брутальным и в натуре бля моднявым.Но беда в том что Васе,одной его извилиной’никак не осилить интеллектуальные монолиты вроде Morbid Angel и иже с ними.А тут тебе и брэнд,и ‘деффки зырят’,и полный ненапряг с восприятием продукта.

    P.S. ‘ПОПС’-популярное искусство.Самая прибыльная отрасль любой индустрии доступная и понятная всем.Ничуть не умаляю этот жанр,в нём целый сонм великих групп…вот только когда речь не идёт о банальной спекуляции.

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Staphylococcus написал(а):
    Нет уж,допишу!
    Портрет классического урела таков;дешёвая китайская косая,век нечищенный левый казак,грязные три волосины и китайская же,провонявшая подмышками майка ‘metallica-master of puppets’.За всю свою жизнь ни разу не встретил подобную вонючку в футболке ‘Broken Hope’или ‘Asphyx’ /например/.Редкий обоссанный забор и стенку в подъеде не украшает лого ‘metallica’,наравне с примитивными изображениями гениталий и посылами ‘на хуй’.Почему? Да потому что это попс,замаскированный и прилизанный под экстрим.А называя вещи своими именами-профанация и подмена ценностей.На пальцах и в красках;Некий общестатистический ‘Вася’ желает казаться крутым,брутальным и в натуре бля моднявым.Но беда в том что Васе,одной его извилиной’никак не осилить интеллектуальные монолиты вроде Morbid Angel и иже с ними.А тут тебе и брэнд,и ‘деффки зырят’,и полный ненапряг с восприятием продукта.

    P.S. ‘ПОПС’-популярное искусство.Самая прибыльная отрасль любой индустрии доступная и понятная всем.Ничуть не умаляю этот жанр,в нём целый сонм великих групп…вот только когда речь не идёт о банальной спекуляции.
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif
    Вот это бомбит тебя. Мастер — это вечная классика и по влиянию на метал-музыку все вместе взятые второэшелонные асфиксы и брокен хопы оставляет дааалеко позади. Очень многие экстремальные музыканты, кстати, отмечают любовь и чуть ли не поклонение именно этой плстинке. Сейчас, конечно, Метла прям очень скатилась, но гениальность их первых 4-5 альбомов это никак не отменяет.
    Интеллектуальные монолиты вроде Morbid Angel бля, ахахахаха, знаешь, говнарей яи в майках этих «интеллектуальных монолитов» видел предостаточно)

    >>>
  • Staphylococcus написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    это вечная классика

    ‘ это вечная классика ‘.Кому ‘вечная’? Тебе? Я заметил…

    >>>
  • Писюн с глазами написал(а):

    Staphylococcus написал(а):
    Писюн с глазами написал(а):
    это вечная классика

    ‘ это вечная классика ‘.Кому ‘вечная’? Тебе? Я заметил…
    Да, только мне. Я единственный люблю этот альбом, потерявшись на фоне миллиардов эстетов-фанатов Broken Hope.

    >>>
  • СиРОЖА написал(а):

    «Я знаю, что мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты»
    Конечно посредственные.Особенно…….ну вы поняли))

    >>>
  • Staphylococcus написал(а):

    Да неужто пошла движуха? Два дня царила могильная тишина…я уж нехорошее подумал.Прячетесь под кроватями,потом вылезаете и заявляете вроде ‘этот мудак строчит посты как вшивый чешется’!Ну да ладно,это будет ‘потом’.Я в принципе изложил свою точку зрения,можно домысливать и переиначивать-не важно.Могу лишь добавить насчет постулативного ‘общепризнанный’.Кем признанный? Я не признавал…Если все начнут прыгать с балконов потому что ‘так признано и положено’ то я не стану.Всё под гребёнку..

    >>>
  • СиРОЖА написал(а):

    Кирк Хэммет написал(а):
    Джеймс сильно обобщает и говорит за себя
    а нет Кирк…ты неправ..ох как ты неправ

    >>>
  • Bronco написал(а):

    «Я знаю, что мы в METALLICA, каждый сам по себе, довольно посредственные музыканты, — сообщил Джеймс, — но когда мы собираемся вместе…»
    начинается воистину ушная боль и стыд.

    Вот так будет правильно. Метлу я люблю, но за их выступления мне очень стыдно. Стараюсь ограничиваться только поослушиванием студийных записей группы, но иногда невольно нарываюсь на их видосики и сгораю от стыда. Джеймс так и не научился петь и с годами его пение все хуже и хуже, Кирк не умеет играть на гитаре, Ларс… Живьем Метла напоминает какое-то сборище, а не великую группу.

    >>>
  • коллапес написал(а):

    педалика…
    вобщем-то, типичные рокеры-позёры, которые возможно и выехали только за счет названия. металлика — значит метал. так и собирались стадионы. даже в девяностых в наших кругах если при упоминании метала кто-то сразу заикался о педалике — сразу записывался в калеки и позеры.
    Митол для обывателя, который никогда не пошел бы на «каннибалов» или каких-нибудь злых сотонистов, а то вдруг там каннибализм и содомия, а ему завтра в школу, еще мамка отшлепает страпоном…

    >>>
  • Ukko написал(а):

    Так такой как тут выражаются «попсы» в металле пруд пруди и практически всех «грандов» и всю классику тяжёлого рока туда можно смело записывать… Классическую так сказать Metallica переслушиваю периодически, если парни и ничего не умели в начале, как кстати и большинство из начинающих музыкантов, то я думаю за столько то лет научились чему нибудь. Ну и условный BrokenHope (ничего кстати против них не имею) вряд-ли собрал бы наш Минский Re-public, сравнительно небольшой клуб. Метла даёт в крупных городах по два дня концертов. Многие в мире вообще узнали,
    что есть какой-то металл впервые услышав их. У меня было очень похоже. Кто-то оставался на уровне их баллад, а кто-то двигался дальше и там уже были и Sodom, Kreator, Death, Morbid Angel, Deicide у кого-то наверное и BrokenHope и т.д. и т.п. Так что к чему этот вечный срач, непонимаю. Ну слушаете вы брутал, ну и ради бога, кто-то слушает индастриэл, многие слушают Метлу и радуются жизни. А этот срач — зависть это очень плохо…

    >>>
  • Staphylococcus написал(а):

    Ukko написал(а):
    Минский Re-public

    Толи я косноязычный мудак,толи у тебя проблема с глазами.Скорее даже ни с самими глазами,а с передачей изображения в мозг.Глаза то видят,но картинка не усваивается.Какая в жопу зависть? Если бы я играл гденить в Sodom или ещё где / да где угодно/,и у нас были бы назначены концерты в одном городе,где они перетянули бы к себе всю публику-тогда возможно.А насчёт того что Broken Hope не собрали бы ваш полный Минский Re-public скажу так; и не только ваш.И это им только в плюс,ибо подчёркивает их стилистическую уникальность,рассчитанную не на стадные вкусы.И уж совсем тут ни при чём мои предпочтения брутальным направлениям.Отнюдь.Я слушаю абсолютно всё.Могу дать Napalm Death и лакирнуть его Sopor Aeternus…а после жахнуть альбом Big Bad Voodoo Daddy /например/.Это к слову вот так выглядит;
    https://www.youtube.com/watch?v=6oXwfPKujdM

    >>>
  • Дружище Христос написал(а):

    коллапес написал(а):
    педалика…
    вобщем-то, типичные рокеры-позёры, которые возможно и выехали только за счет названия. металлика — значит метал. так и собирались стадионы. даже в девяностых в наших кругах если при упоминании метала кто-то сразу заикался о педалике — сразу записывался в калеки и позеры.
    Митол для обывателя, который никогда не пошел бы на «каннибалов» или каких-нибудь злых сотонистов, а то вдруг там каннибализм и содомия, а ему завтра в школу, еще мамка отшлепает страпоном…
    Хуйня полная. Ходил я и на Метлу, и на Мановар, и на Ghost, и на Каннибалов, и на Мэйхем, и на Deicide, и на до хера чего еще. И на все с большим удовольствием. Если вы так ограничены, что вам только мясо вставляет, это ваши проблемы, не надо мерять всех одной гребенкой.

    >>>
  • Дружище Христос написал(а):

    >даже в девяностых в наших кругах если при упоминании метала кто-то сразу заикался о педалике — сразу записывался в калеки и позеры.
    А, ну собственно, все ясно, дискутировать дальше нет смысла, человек очевидно представитель типичной патлатой гопоты

    >>>
  • Александр написал(а):

    Не думал что в 2023 ещё вообще возможна тема «доказываю что _________ говно/не говно»http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *