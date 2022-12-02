METALLICA продают «алмазные» билеты, которые позволят посещать все их концерты

METALLICA продают «алмазные» билеты, которые позволят посещать все их концертыБлог
Как я упоминала в предисловии к внезапному новому синглу METALLICA, на 2023-й и 2024-й у группы запланирован массивный тур M72. Причем концерты будут не простыми, а двойными: «метла» намерена выступать в одном и том же городе два вечера подряд, по 15 песен, при этом не повторяясь. На суппорте в вечер номер два будут играть FIVE FINGER DEATH PUNCH и ICE NINE KILLS, а в вечер номер один — MAMMOTH WVH и, попеременно, ARCHITECTS, GRETA VAN FLEET, VOLBEAT и PANTERA. Даты/города можно посмотреть тут.
Ну а если кому-то этого недостаточно (кто же не мечтает неделями подряд смотреть FIVE FINGER DEATH PUNCH!), есть вариант купить инклюзивный билет, который позволит посетить все концерты на одном из континентов в 2023 или 2024 году (серебряный, $998); все концерты на обоих континентах в 2023 или 2024 году (золотой, $1989); неограниченное количество концертов за два года где угодно (алмазный, $3498).
Кроме того, рок-миллионеры будут рады, если вы готовы дать им еще немного (а лучше много) денег, предлагая разнообразные VIP-заманухи (см. сюда).
Самый дорогой вариант называется «Lux Æterna», стоит $7272, но при этом можно собрать до 8 человек. Для данной компании на обоих шоу в том или ином городе будет выделена специально спроектированная платформа примерно в 20 метрах от сцены, которая позволит в уединении и без толкотни наблюдать шоу. К ней прилагается также мини-холодильник с охлажденным пивом и безалкогольными напитками; один предмет официального мерча для каждого из 8 человек; возможность получить в баре концертной площадки три бесплатных напитка и легкие закуски перед концертом.
А вот в наборе «Nothing Else Matters» ($3222 USD – $4398 USD на человека), помимо проходки на самые козырные места танцпола обоих концертов в одном городе, есть возможность попасть на meet & greet с двумя музыкантами METALLICA (заранее не будет объявлено, какими именно), сфотографироваться с ними и задать пару вопросов. Также представитель туровой команды проведет экскурсию, как что устроено с точки зрения продакшна, и сфотографирует обладателя билета на сцене. Опять же, напитки в баре, несколько фирменных постеров, сетлист с автографами, один предмет мерча, а также эксклюзивная возможность скачать MP3 с аудиозаписью обоих концертов.
Звучит достаточно заманчиво?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 612
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METALLICA продают «алмазные» билеты, которые позволят посещать все их концерты
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Green:
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Зануда:
Olaf:
«Sainted By The Storm» напоминает Sabaton «Winged Hussars» ))…
Juris:
НеАлександр:
Merzbow написал(а):
Есть замечательный фильм 93 года. И нех что то выдумывать.
Ужасно
Плюс ещё шикарная недавняя документалка «The Allins» 2017 года…
Дед Аким:
Обе группы классные, по музыке Волки немного интереснее, но у Sabaton тоже свои фишки есть, один Томми Йоханссон чего стоит, у него свой канал на ютубе есть. И те и другие…
Merzbow:
Есть замечательный фильм 93 года. И нех что то выдумывать.
Ужасно…
Писюн с глазами:
Susel написал(а):
Фантастика происходит в комментариях. Я русский, всю жизнь по-русски говорил и жил на западной Украине. Потом РФ напала на мою страну, начала уби…
Rock Star No Velik:
Eugene Stilleman написал(а):
Ну вот, и эти в политику полезли. На кой, спрашивается?
Еще никогда любое искусство было вне политики. Это нонсенс :) Политика — это то как …
Susel:
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Anastasiya:
Писюн с глазами:
Люблю и тех, и других.
Ну да, нашли свою фишку и колупают до посинения, ad nauseam. Разве не все так делают?…
Писюн c глазами:
Kzr написал(а):
Хэви какой-то. На Accept похоже. Давно скурвились, увы
Последние альбомы Accept в разы лучше.
Тут явно попытка вернуться к самым корням, к даймондхэд…
Ну, если это мечта всей жизни, то наверное, недорого.