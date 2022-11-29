METALLICA Seasons
29.11.2022

Внезапно! Новый клип METALLICA «Lux Æterna»

Новинки и новости

Горячая новинка! METALLICA выпустит в апреле альбом 72 Seasons, уже летят тысячи восторгов и немножечко говн комментариев в адрес их свежего клипа «Lux Æterna», а на лето 2023 и 2024 анонсированы даты американского тура с PANTERA. И я могу только позавидовать оптимистам, чей горизонт планирования позволяет сейчас покупать билеты на август 2024!

И… в общем-то, какие еще нужны предисловия? Новостей у METALLICA много, планов тоже, а на «Lux Æterna» они всячески демонстрируют бодрость и едва ли не мальчишеский бойкий минималистичный задор. Очень даже неплохая, на самом деле, песня, если не ждать от группы подобного уровня каких-то сверхъестественных шедевров и откровений.

Из комментариев ютуба
«Вот это рок! Трудно поверить, но у трека за 9 часов 1.7 миллионов просмотров (уже почти 2 млн. — авт.). METALLICA до сих пор круты, после четырех десятков лет…»
«Кажется, будто они уходят в олдскул, что-то такое «моторхедовское», как было на Kill Em All. Мне нравится!»
«Концертный хит. А барабаны как будто из OVERKILL. Фантастика!»
«Пожалуйста, пусть остальное на альбоме будет не хуже»
«Скорость, тяжесть, энергия, текст… кажется, нас ждет эпический релиз!»
«Лучшая их тема за долгие годы»
«Прям-таки подозрительно хорошо. Это только мое ощущение, или правда голос Джеймса улучшился за последние пять лет?»

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