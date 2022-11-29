Внезапно! Новый клип METALLICA «Lux Æterna»Новинки и новости
Горячая новинка! METALLICA выпустит в апреле альбом 72 Seasons, уже летят тысячи
восторгов и немножечко говн комментариев в адрес их свежего клипа «Lux Æterna», а на лето 2023 и 2024 анонсированы даты американского тура с PANTERA. И я могу только позавидовать оптимистам, чей горизонт планирования позволяет сейчас покупать билеты на август 2024!
И… в общем-то, какие еще нужны предисловия? Новостей у METALLICA много, планов тоже, а на «Lux Æterna» они всячески демонстрируют бодрость и едва ли не мальчишеский бойкий минималистичный задор. Очень даже неплохая, на самом деле, песня, если не ждать от группы подобного уровня каких-то сверхъестественных шедевров и откровений.
Из комментариев ютуба
«Вот это рок! Трудно поверить, но у трека за 9 часов 1.7 миллионов просмотров (уже почти 2 млн. — авт.). METALLICA до сих пор круты, после четырех десятков лет…»
«Кажется, будто они уходят в олдскул, что-то такое «моторхедовское», как было на Kill Em All. Мне нравится!»
«Концертный хит. А барабаны как будто из OVERKILL. Фантастика!»
«Пожалуйста, пусть остальное на альбоме будет не хуже»
«Скорость, тяжесть, энергия, текст… кажется, нас ждет эпический релиз!»
«Лучшая их тема за долгие годы»
«Прям-таки подозрительно хорошо. Это только мое ощущение, или правда голос Джеймса улучшился за последние пять лет?»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Комментарии
Anastasiya:
Antonarchus:
Разве Андрея -не женское имя? или в Италии у нех там все через задницу?…
Antonarchus:
А чего у них столько мужиков с типично женским именем Андреа?…
Antonarchus:
Писюн с глазами написал(а):
Феерические долбоебы
Точно. Мало того что идеи откровенно хромали, так еще и выстрелить в горло и звонить за помошью добить лоп…
Ветошь:
Polyphemus:
Одна из немногих действительно искренних и интересных групп, появившихся в нулевых.…
Andrew:
У меня в городе был «забавный» случай. Местный блэкарь с компанией из 4 человек пошли на речку на пикник, в ходе которого решили устроить ритуал и утопить девчонку в р…
Тварь:
Дед Аким:
Вот из последнего что услышал — потрясающе талантливо и красиво — https://youtu.be/UbUnhBoTCfk , ой что-то старое случайно загрузил, но до сих пор лучше нет…
Дед Аким:
Тема сложная, интересная. Они наверняка есть, просто многих не знаю, привел пример более известных, кого сам слышал и слушаю, а ведь есть талантливые, не так раскруч…
aur_s:
где ещё много кто ?
или где ?
Особы прекрасного пола потому и столь заметны в металлическом окружении, что являются часто приятным исключением, чем нормой.
Да и не в…
aur_s:
Спадар Антось:
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